Что стоит за закрытием «Спартака-2»? Колонка Казакова
Мнение
С одной стороны, решение «Спартака» закрыть вторую команду — не катастрофа. «Локомотив» думает о том же. У «Зенита», «Динамо», «Урала» «двойки» выступают в ФНЛ-2. У ЦСКА ее просто нет.
Времена изменились. В первую очередь для Леонида Федуна. Прежний объем вложений в клуб невозможен. 300 миллионов рублей, на которые жил «Спартак» — 2, это около бюджета «Факела». Чуть меньше, чем у «Торпедо». Или примерная цена Кофрие или Мартинса. Или годовая зарплата Промеса.
Можно, конечно, сыграть на эмоциях дня и поставить знак равенства между одним легионером и «Спартаком-2», задавшись вопросами вроде «что важнее» или «как не стыдно», но это пустое.
Красно-белые не совсем некорректно поступили по отношению к тренерам и футболистам «двойки», Евгений Бушманов узнал о случившемся практически одновременно с тем, когда новость появилась на сайте клуба. Но в этой ситуации «почему» все же важнее «как». Почему «Спартак» не закрывал этот проект раньше? Почему закрыл сейчас?
Финансовая подоплека понятна. Расходы приличные, но можно было бы, наверное, перевести «Спартак-2» в лигу ниже. И годовой бюджет упал бы до порога в 50 миллионов рублей — что тоже немало, но в этих рамках руководству могло бы оказаться посильным бременем. Но Федун решил именно закрыть проект. О чем говорили давно, но это все равно стало ударом для Бушманова.
Почему произошло именно так? Семья Федуна разочаровалась в нашем футболе? Судя по постам Заремы, да. Ее уничижительные эпитеты в адрес РФС и РПЛ стали чем-то привычным. Худший за 20 лет результат в чемпионате наверняка усилил эти эмоции.
Виноват ли футбольный союз и в этом? Если только тем, что при создании «Стратегии-2030», выбирая из двух возможных направлений прогресса молодежного футбола, федерация сделала ставку на создание и развитие региональных центров, не имеющих никакого отношения к клубным академиям — объективно сильнейшим в стране. Они могли бы стать центрами роста, но это изначально было сложным выбором — как поддерживать качество молодых? Поднимать регионы или усиливать лучшие коллективы РПЛ?
Но это выбор РФС, его взгляд на развитие футбола в стране. Прямого отношения к решению Федуна не имеющий. И в том же «Спартаке» не удалось отстроить взаимодействие внутри пирамиды «академия — команда ЮФЛ-2 — команда ЮФЛ-1 — молодежная команда — «Спартак-2». При одном тренере из «двойки» в основу поднималось немало игроков. При другом — никто. Насколько известно, спортивный директор Лука Каттани пытается создать единый тренерский кулак, но полноценной системы взаимоотношений как не было, так и нет.
То, что «Спартак-2» и «Краснодар-2» выступали в ФНЛ, это достижение. «Зенит-2» пытался закрепиться в лиге, но не смог, сейчас играет в ФНЛ-2, не форсируя возвращение и не желая ничего делать искусственно. А у южан и москвичей это получилось.
Повторю, поверить в финансовую подоплеку решения закрыть «Спартак-2» сложно.
Если говорить в моменте, то некоторые футболисты 1999 года рождения с зарплатами выше среднего уровня уйдут. На лидеров — Шитовых, Шильцова, Оганесяна, Маркитесова — есть спрос, их хотят купить. Суммы неплохие — от 30 миллионов рублей. Останутся те, у кого контракты меньше. Можно прилично сократить бюджет, да еще и заработать.
Тогда почему закрывают «Спартак-2»? Или почему закрывают «Казанку»?
Вероятно, это стратегия: «Мы так видим». Это ведь тоже выбор — поднять Литвинова, Денисова, Мухина или купить черногорского форварда, опорника из Люксембурга.
У каждого свой путь. ЦСКА всегда говорил, что вторая команда ему не нужна, молодежь будет отдаваться в аренду.
«Спартаку» и «Локомотиву» теперь тоже не нужна. Хотя команды играли в открытой лиге — ФНЛ-1 или ФНЛ-2, против мужиков. Крепли. ЮФЛ все же турнир юношеский.
А вот «Краснодар» вторую команду оставит. «Краснодар», который в кризисный момент поднял в РПЛ почти всю свою «двойку» и финишировал четвертым.
Тоже стратегия. Там так видят.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0