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Что стоит за закрытием «Спартака-2»? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака-2».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Футболисты «Спартака-2».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 20052015 годах — о решении красно-белых закрыть проект второй команды.

Мнение

С одной стороны, решение «Спартака» закрыть вторую команду — не катастрофа. «Локомотив» думает о том же. У «Зенита», «Динамо», «Урала» «двойки» выступают в ФНЛ-2. У ЦСКА ее просто нет.

Времена изменились. В первую очередь для Леонида Федуна. Прежний объем вложений в клуб невозможен. 300 миллионов рублей, на которые жил «Спартак» — 2, это около бюджета «Факела». Чуть меньше, чем у «Торпедо». Или примерная цена Кофрие или Мартинса. Или годовая зарплата Промеса.

Можно, конечно, сыграть на эмоциях дня и поставить знак равенства между одним легионером и «Спартаком-2», задавшись вопросами вроде «что важнее» или «как не стыдно», но это пустое.

Футболисты &laquo;Спартака-2&raquo;. Отправьте «Спартак-2» в ФНЛ-2

Красно-белые не совсем некорректно поступили по отношению к тренерам и футболистам «двойки», Евгений Бушманов узнал о случившемся практически одновременно с тем, когда новость появилась на сайте клуба. Но в этой ситуации «почему» все же важнее «как». Почему «Спартак» не закрывал этот проект раньше? Почему закрыл сейчас?

Финансовая подоплека понятна. Расходы приличные, но можно было бы, наверное, перевести «Спартак-2» в лигу ниже. И годовой бюджет упал бы до порога в 50 миллионов рублей — что тоже немало, но в этих рамках руководству могло бы оказаться посильным бременем. Но Федун решил именно закрыть проект. О чем говорили давно, но это все равно стало ударом для Бушманова.

Почему произошло именно так? Семья Федуна разочаровалась в нашем футболе? Судя по постам Заремы, да. Ее уничижительные эпитеты в адрес РФС и РПЛ стали чем-то привычным. Худший за 20 лет результат в чемпионате наверняка усилил эти эмоции.

Футболисты «Спартака-2». Фото Федор Успенский, "СЭ"
Футболисты «Спартака-2».
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Виноват ли футбольный союз и в этом? Если только тем, что при создании «Стратегии-2030», выбирая из двух возможных направлений прогресса молодежного футбола, федерация сделала ставку на создание и развитие региональных центров, не имеющих никакого отношения к клубным академиям — объективно сильнейшим в стране. Они могли бы стать центрами роста, но это изначально было сложным выбором — как поддерживать качество молодых? Поднимать регионы или усиливать лучшие коллективы РПЛ?

Но это выбор РФС, его взгляд на развитие футбола в стране. Прямого отношения к решению Федуна не имеющий. И в том же «Спартаке» не удалось отстроить взаимодействие внутри пирамиды «академия — команда ЮФЛ-2 — команда ЮФЛ-1 — молодежная команда — «Спартак-2». При одном тренере из «двойки» в основу поднималось немало игроков. При другом — никто. Насколько известно, спортивный директор Лука Каттани пытается создать единый тренерский кулак, но полноценной системы взаимоотношений как не было, так и нет.

То, что «Спартак-2» и «Краснодар-2» выступали в ФНЛ, это достижение. «Зенит-2» пытался закрепиться в лиге, но не смог, сейчас играет в ФНЛ-2, не форсируя возвращение и не желая ничего делать искусственно. А у южан и москвичей это получилось.

Повторю, поверить в финансовую подоплеку решения закрыть «Спартак-2» сложно.

Если говорить в моменте, то некоторые футболисты 1999 года рождения с зарплатами выше среднего уровня уйдут. На лидеров — Шитовых, Шильцова, Оганесяна, Маркитесова — есть спрос, их хотят купить. Суммы неплохие — от 30 миллионов рублей. Останутся те, у кого контракты меньше. Можно прилично сократить бюджет, да еще и заработать.

Тогда почему закрывают «Спартак-2»? Или почему закрывают «Казанку»?

Вероятно, это стратегия: «Мы так видим». Это ведь тоже выбор — поднять Литвинова, Денисова, Мухина или купить черногорского форварда, опорника из Люксембурга.

У каждого свой путь. ЦСКА всегда говорил, что вторая команда ему не нужна, молодежь будет отдаваться в аренду.

«Спартаку» и «Локомотиву» теперь тоже не нужна. Хотя команды играли в открытой лиге — ФНЛ-1 или ФНЛ-2, против мужиков. Крепли. ЮФЛ все же турнир юношеский.

А вот «Краснодар» вторую команду оставит. «Краснодар», который в кризисный момент поднял в РПЛ почти всю свою «двойку» и финишировал четвертым.

Тоже стратегия. Там так видят.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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ФК Спартак-2 (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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16
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
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24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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