Экс-капитан «Зенита» Андрей Кобелев — о ничьей с «Локомотивом» (1:1).

— Я бы разделил матч на две части, — начал Кобелев. — До удаления Кузяева и после его красной карточки. Первый тайм и начало второго получились довольно скомканными. «Локомотив» и «Зенит» больше играли позиционно. Не предлагали друг другу высоких скоростей. Просто закрывали зоны и при потере мяча сразу возвращались на свою половину. Соперники выжидали свой моментик. По большому счету, по одному шансу они и имели.

— Не удивило, что, оставшись в меньшинстве, «Зенит» создал больше голевых моментов и открыл счет?

— «Зенит» стал выманивать «Локо» на свою половину поля, заставлял железнодорожников оголять зоны. При этом Азмун, Вендел, Ерохин могли забить. Еще и Малком убегал. Все это происходило потому, что москвичи очень высоко держали линию обороны. С такими медленными центральными защитниками, как тот же Пабло, — это просто убийственно! Игра же все показала. Пока у Азмуна и Малкома оставались силы, они разрывали оборону хозяев.

— Результат закономерен?

— Думаю, да.

— Что скажете о судействе?

— На мой взгляд, оба пенальти назначены верно. Просто, как ни странно, после удаления Кузяева не создавалось впечатления, что питерцы играют в меньшинстве. И сам матч стал более зрелищным.

— Малком сильно выделяется на фоне остальных?

— Сегодня он здорово взаимодействовал с Азмуном. Но для латиноамериканцев очень важно все время находится в тонусе. В хорошем состоянии. И здесь дело не только в физике, но и в психологии. Конечно, сейчас это не тот Малком, которого мы видели в прошлом сезоне.

— Как вам «Зенит» без Дзюбы? Стоит ли ему теперь серьезно волноваться по поводу места в составе?

— Нужно находиться внутри коллектив, чтобы все четко понимать. Но по первым играм сезона было заметно, что Артем еще не до конца готов физически после чемпионата Европы. Не на все 100 процентов. Семак имеет в распоряжении хороший выбор игроков атаки, поэтому он и оставил сегодня Дзюбу в запасе. Ничего страшного не произошло. Думаю, Артему еще потребуется какое-то время для того, чтобы набрать кондиции. Уверен, место в основе ему тоже найдется.

— То есть сегодняшняя игра «Зенита» в атаке — не приговор Дзюбе?

— Ну а почему сразу приговор? Малком может и на фланге играть или глубоко опускаться. Конечно, конкуренция впереди в «Зените» возрастает с приходом еще одного бразильца, но она же никому не мешала. Поэтому тому же Дзюбе нужно находиться в хорошем физическом состоянии. Тем более скоро уже Лига чемпионов.

— Дзюба и Соболев сейчас не в оптимальной форме. Получается, Смолов может стать основным форвардом сборной России? Как вам его игра?

— Смолов, насколько я понимаю, всегда был в расширенной обойме сборной. Считаю, в «Локомотиве» Федору легче играть, когда рядом высокий Зе Луиш, который оттягивает на себя защитников, выигрывает воздух. Козыри Смолова остались при нем. Дриблинг, хорошая скорость. Против такого тяжелого соперника, как «Зенит», Федор точно не выпадал из игры.

— «Зенит» даже в меньшинстве мог увезти три очка из Москвы. Не считаете, что большой интриги в чемпионской гонке не будет?

— Хороший вопрос. Но надо понимать, что «Зенит» уже третий год играет примерно одним и тем же составом. Кроме того еще и укрепляется. В итоге ребята хорошо чувствуют друг друга, уверены в себе. Действуют хладнокровно, что очень важно. По подбору исполнителей, индивидуальному мастерству питерцы превосходят остальных. Но я бы сегодня не отдавал золотые медали команде Семака. Прошло всего несколько туров. Впереди еще и зимняя трансферная кампания. Не стоит списывать со счетов «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА. Никто просто так сдаваться не собирается.