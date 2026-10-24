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Франк Артига уволен из Рубина после поражения от Крыльев Советов в 12 туре РПЛ 24 октября 2026: исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин

«Рубин» все-таки попрощался с Франком Артигой. Исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин

Артем Белинин
Корреспондент
Франк Артига.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Руководство казанского клуба приняло такое решение после поражения от «Крыльев Советов».

«Рубин» объявил об уходе Франка Артиги. Соответствующее заявление казанский клуб сделал после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 10-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Кузьмин, который ранее работал в штабе испанца.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:2
Крылья Советов

«Ощущения не очень хорошие»

Артига, похоже, догадывался об увольнении — на послематчевой пресс-конференции он был откровенен.

«Отставка? Есть такая фраза, что тренеры с самого первого дня назначения всегда должны готовить чемоданы. Я не знаю, готов ли я к увольнению. Но сейчас у меня уже не такие хорошие ощущения, как были в прошлом году», — сказал 50-летний специалист.

Напоследок он поблагодарил фанатов «Рубина».

«Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за всю их поддержку. Три важные составляющие клуба — это его история, инфраструктура и болельщики, которые поддерживают нас до самого конца. Я получил много сообщений со словами поддержки. Я особенно благодарю болельщиков, которые поддерживают не только в удачные моменты, но и в тяжелые. Большое спасибо», — добавил тренер.

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Предчувствие его не обмануло — вскоре казанский клуб сообщил о расставании с ним.

«Артига покидает пост главного тренера «Рубина» — такое решение принято президентом правления АНО «ФК «Рубин» Маратом Адиповичем Сафиуллиным. Клуб благодарит испанского специалиста за работу и преданность делу, а также желает ему удачи в дальнейшей карьере», — указано в заявлении пресс-службы.

Увольнение Артиги произошло на фоне затяжного кризиса «Рубина» — команда не побеждает два месяца, в том числе проиграла четыре последние встречи кряду во всех турнирах. Последний успех казанцы праздновали в начале сентября в FONBET Кубке России против «Оренбурга» (1:1, 4:2 по пенальти). В РПЛ еще раньше — в конце августа против махачкалинского «Динамо» (3:1).

По данным инсайдера Ивана Карпова, испанец после ухода получит 12 миллионов рублей — три месячных оклада. Артига отработал в «Рубине» меньше года — пришел в январе 2026-го и успел провести 28 матчей. Под его руководством казанцы заняли восьмое место в прошлом сезоне РПЛ.

Олег Кузьмин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Проверка для легенды клуба

Вместе с отставкой «Рубин» сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин. 45-летний специалист — легенда казанского клуба, в бытность футболистом он с 2010 по 2018 год выступал за красно-зеленых на позиции защитника, сыграв больше 200 матчей. С 2019 года Кузьмин входил в тренерский штаб «Рубина».

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня «Рубин» — это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь. Постараюсь сделать все от себя зависящее, для того чтобы улучшить наши результаты и игру», — заявил Кузьмин в интервью пресс-службе.

Первая проверка для Олега Александровича состоится 28 октября — «Рубин» на выезде сыграет со «Спартаком» в Кубке России.

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Олег Кузьмин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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