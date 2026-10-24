«Рубин» все-таки попрощался с Франком Артигой. Исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин
«Рубин» объявил об уходе Франка Артиги. Соответствующее заявление казанский клуб сделал после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в 10-м туре РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Кузьмин, который ранее работал в штабе испанца.
«Ощущения не очень хорошие»
Артига, похоже, догадывался об увольнении — на послематчевой пресс-конференции он был откровенен.
«Отставка? Есть такая фраза, что тренеры с самого первого дня назначения всегда должны готовить чемоданы. Я не знаю, готов ли я к увольнению. Но сейчас у меня уже не такие хорошие ощущения, как были в прошлом году», — сказал 50-летний специалист.
Напоследок он поблагодарил фанатов «Рубина».
«Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за всю их поддержку. Три важные составляющие клуба — это его история, инфраструктура и болельщики, которые поддерживают нас до самого конца. Я получил много сообщений со словами поддержки. Я особенно благодарю болельщиков, которые поддерживают не только в удачные моменты, но и в тяжелые. Большое спасибо», — добавил тренер.
Предчувствие его не обмануло — вскоре казанский клуб сообщил о расставании с ним.
«Артига покидает пост главного тренера «Рубина» — такое решение принято президентом правления АНО «ФК «Рубин» Маратом Адиповичем Сафиуллиным. Клуб благодарит испанского специалиста за работу и преданность делу, а также желает ему удачи в дальнейшей карьере», — указано в заявлении пресс-службы.
Увольнение Артиги произошло на фоне затяжного кризиса «Рубина» — команда не побеждает два месяца, в том числе проиграла четыре последние встречи кряду во всех турнирах. Последний успех казанцы праздновали в начале сентября в FONBET Кубке России против «Оренбурга» (1:1, 4:2 по пенальти). В РПЛ еще раньше — в конце августа против махачкалинского «Динамо» (3:1).
По данным инсайдера Ивана Карпова, испанец после ухода получит 12 миллионов рублей — три месячных оклада. Артига отработал в «Рубине» меньше года — пришел в январе 2026-го и успел провести 28 матчей. Под его руководством казанцы заняли восьмое место в прошлом сезоне РПЛ.
Проверка для легенды клуба
Вместе с отставкой «Рубин» сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин. 45-летний специалист — легенда казанского клуба, в бытность футболистом он с 2010 по 2018 год выступал за красно-зеленых на позиции защитника, сыграв больше 200 матчей. С 2019 года Кузьмин входил в тренерский штаб «Рубина».
«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Я постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня «Рубин» — это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь. Постараюсь сделать все от себя зависящее, для того чтобы улучшить наши результаты и игру», — заявил Кузьмин в интервью пресс-службе.
Первая проверка для Олега Александровича состоится 28 октября — «Рубин» на выезде сыграет со «Спартаком» в Кубке России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
5
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
9
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1