Дзюба, Акинфеев, Промес и еще 12 звезд РПЛ, у которых истекают контракты летом

Через полгода кто-то из них покинет свой клуб.

Георгий Джикия

Клуб: «Спартак»

Амплуа: защитник

Возраст: 30 лет

В сезоне-2023/24: 9 матчей

Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многолетний лидер обороны и капитан «Спартака» в этом сезоне резко потерял место в основе: купленный на позицию левого центрального защитника серб Срджан Бабич усадил Джикию на скамейку. Перспективы Георгия в «Спартаке» неоднозначны. Летом «СЭ» сообщал, что в его контракте есть опция продления — чтобы ее активировать, нужно провести 60 процентов матчей за команду. Кроме того, «Спартак» собирался предложить Джикии новый контракт зимой, но пока об этом информации нет.

Не факт, что и сам Георгий захочет остаться: будет ли он готов бороться за возвращение места в основе «Спартака» или предпочтет перебраться в другой клуб, где ему наверняка предоставят гарантированное время? Спрос в РПЛ на Джикию несомненно есть — левоногие центральные защитники с таким опытом и паспортом всегда в цене.

Виктор Мозес

Клуб: «Спартак»

Амплуа: полузащитник

Возраст: 33 года

В сезоне-2023/24: 13 матчей, 1 гол

Виктор Мозес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мозес мог покинуть «Спартак» еще летом 2022 года, когда нигериец поздно прибыл в расположение команды после отпуска. Но Виктор остался и, вполне возможно, принес бы красно-белым гораздо больше пользы, если бы не травмировал ахилл в начале прошлого сезона.

После восстановления от повреждения Мозес пока даже близко не демонстрирует того уровня, к которому все привыкли, и непохоже, что Гильермо Абаскалю он нужен. В декабре «СЭ» писал, что «Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом и, судя по всему, летом он покинет клуб свободным агентом.

Квинси Промес

Клуб: «Спартак»

Амплуа: нападающий

Возраст: 32 года

В сезоне-2023/24: 21 матч, 8 голов

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Промес давно остается ключевой ударной силой «Спартака», в том числе в текущем чемпионате. Очевидных причин не пролонгировать контракт с голландцем нет, и в следующем сезоне он определенно будет играть за красно-белых. По информации «СЭ», автоматическое продление соглашения Промеса с клубом было активировано еще в конце прошлого года. Официального объявления пока не последовало, поэтому он находится в этом списке.

Игорь Акинфеев

Клуб: ЦСКА

Амплуа: вратарь

Возраст: 37 лет

В сезоне-2023/24: 17 матчей, 20 пропущенных мячей

Игорь Акинфеев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Представить ЦСКА без Акинфеева невозможно. Трудно поверить, что когда-нибудь Игорю придется покинуть ворота армейцев, но произойдет это не в 2024 году. Да, контракт истекает, но сам голкипер спокоен.

«Не надо ни с кем вести переговоры, надо просто играть в футбол, вот и все, — подчеркивал он в сентябрьском интервью «РГ». — В моей карьере переговоров с ЦСКА не было в принципе. Собрались, по рукам ударили, все подписали и разошлись. Контракт действительно до лета, но это меня совсем не смущает. Прекрасно понимаю, что мне не 25 уже, в следующем году будет 38. Там посмотрим».

Антон Заболотный

Клуб: ЦСКА

Амплуа: нападающий

Возраст: 32 года

В сезоне-2023/24: 25 матчей, 8 голов

Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА проводит неплохой сезон по своим меркам, хотя и не всегда появляется в стартовом составе. Возможно, весной игровое время Заболотного сократится, ведь армейцы приобрели ему конкурента — Тамерлана Мусаева из «Балтики». Из-за этого нельзя утверждать, останется Антон в ЦСКА или нет. Если красно-синие и предложат ему продлить соглашение, то вряд ли на прежних условиях.

Артем Дзюба

Клуб: «Локомотив»

Амплуа: нападающий

Возраст: 35 лет

В сезоне-2023/24: 20 матчей, 4 гола

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России уже не так результативен, как раньше, но за «Локомотив» Дзюба играет регулярно. Правда, летом Артему исполнится 36 лет, а это преклонный возраст для центрфорварда.

В контракте Дзюбы есть опция продления на один год. По информации инсайдера Ивана Карпова, для ее активации Дзюбе необходимо набрать 12 очков по системе «гол плюс пас». Сейчас у него результативных действий восемь, так что, вполне вероятно, и в следующем сезоне Артем тоже будет играть за «Локомотив».

Гильерме

Клуб: «Локомотив»

Амплуа: вратарь

Возраст: 38 лет

В сезоне-2023/24: 5 матчей, 5 пропущенных мячей

Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гильерме — заслуженный ветеран чемпионата России. Он защищает цвета «Локомотива» уже больше 16 лет, но, судя по всему, скоро эпоха подойдет к концу. Гильерме периодически выходит на поле в Кубке, однако вытеснить Лантратова из основы ему нереально.

В декабре русский бразилец признался, что после истечения контракта с «Локомотивом» ждет предложений от медиакоманд. Есть вероятность, что зимой Гильерме на полгода отправится в аренду.

Антон Миранчук

Клуб: «Локомотив»

Амплуа: полузащитник

Возраст: 28 лет

В сезоне-2023/24: 24 матча, 4 гола

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Миранчука и у другого хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова один агент — Вадим Шпинев. У каждого из футболистов через полгода истекают контракты, и их будущее туманно. Осенью Шпинев сказал, что они не продлят соглашения с «Локо», пока в клубе работает генеральный директор Владимир Леонченко.

Если верить слухам, у Миранчука даже есть варианты за рубежом. По сведениям Ивана Карпова, один из них — «Бешикташ». Правда, в стамбульском клубе факт переговоров с игроком не подтверждают.

Федор Смолов

Клуб: «Динамо»

Амплуа: нападающий

Возраст: 33 года

В сезоне-2023/24: 21 матч, 5 голов

Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В этом сезоне Смолов раскрылся в новой для себя позиции глубинного плеймейкера и продолжает приносить пользу «Динамо». Пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где Федор будет играть ближайшей осенью, но в поул-позиции находится его нынешний клуб. Во-первых, у Смолова в контракте прописана опция продления на год. Во-вторых, прошлой весной стороны находились в похожей ситуации, и тогда «Динамо» объявило о пролонгации соглашения форварда 31 мая. Может быть, и сейчас все затянется.

Антон Шунин

Клуб: «Динамо»

Амплуа: вратарь

Возраст: 36 лет

В сезоне-2023/24: 13 матчей, 17 пропущенных мячей

Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шунин уже стал живой легендой «Динамо». В декабре он вошел в тройку рекордсменов клуба по числу сыгранных матчей, обойдя самого Льва Яшина. Но до первого места может не дотянуться, потому что уже через полгода истекает его контракт.

Прямо сейчас Шунина нельзя назвать безоговорочным первым номером «Динамо», хотя играет он немало. Но будет ли клуб продлевать контракт с футболистом, которому в январе исполнится 37 лет? Неизвестно. Однако бело-голубые вполне могут предложить Шунину должность в клубе — об этом еще в конце 2022 года упоминал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Марио Фернандес

Клуб: «Зенит»

Амплуа: защитник

Возраст: 33 года

В сезоне-2023/24: 15 матчей

Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Один из самых противоречивых трансферов сезона в РПЛ, который и сейчас трудно оценить однозначно. Из-за травмы Марио Фернандес не сумел закрепиться в основе «Зенита», хотя в отдельных матчах выглядел неплохо. Весной от бразильца болельщики ждут большего.

Летом сине-бело-голубые объявляли о том, что контракт с Марио подписан на один год с возможностью продления на сезон. Скорее всего, условия по активации Фернандес выполнит, так что он должен остаться в «Зените».

Михаил Кержаков

Клуб: «Зенит»

Амплуа: вратарь

Возраст: 36 лет

В сезоне-2023/24: 15 матчей, 12 пропущенных мячей

Михаил Кержаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Каждый год в это время возникает вопрос о том, останется ли Кержаков в «Зените», и каждый год сине-бело-голубые продлевают с Михаилом контракт на сезон. Но когда-нибудь серия прервется, и никто не знает, в какой именно момент. В прошлом году, например, Кержаков поставил подпись прямо в раздевалке сразу после заключительного тура чемпионата.

Сейчас Михаил остается первым номером «Зенита», но Адамов, Васютин и находящиеся в арендах Одоевский с Гойло потенциально могут его сместить. Впрочем, сколько раз мы уже это предполагали?

Сергей Песьяков

Клуб: «Ростов»

Амплуа: вратарь

Возраст: 35 лет

В сезоне-2023/24: 18 матчей, 28 пропущенных мячей

Сергей Песьяков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Идут ли переговоры между мной и «Ростовом» о продлении контракта? Нет. Придет время — пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты. Могу ли себя назвать молодым и перспективным? Ну, мне еще лет шесть точно играть!»

Эти оптимистичные слова Сергей Песьяков произнес в июле 2023 года. С тех пор ситуация не поменялась: Валерий Карпин продолжает доверять голкиперу, с которым он сработался еще в «Спартаке», и пока союз выглядит крепким. Правда, подпись все-таки необходима.

Эрик Бикфалви

Клуб: «Урал»

Амплуа: нападающий

Возраст: 35 лет

В сезоне-2023/24: 13 матчей, 3 гола

Эрик Бикфалви. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За семь лет в Екатеринбурге Бикфалви обрусел и стал символом «Урала». В последнее время возраст и травмы не позволяют румыну играть постоянно, но он все еще способен метко стрелять — чего стоит его победный мяч на последних секундах матча со «Спартаком» в 4-м туре!

Бикфалви много значит для черно-оранжевых и наверняка останется в клубе на следующий сезон. Но не факт, что в качестве футболиста: президент «Урала» Григорий Иванов подчеркивал, что собирается предложить Бикфалви работу в клубе по окончании контракта.

Кристиан Нобоа

Клуб: «Сочи»

Амплуа: полузащитник

Возраст: 38 лет

В сезоне-2023/24: 14 матчей, 3 гола

Кристиан Нобоа. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кажется, что Нобоа будет в премьер-лиге вечно. В апреле эквадорцу исполнится 39 лет, но он наверняка продолжит карьеру. Тем более что контракт Кристиана с «Сочи» подразумевает опцию продления на год. Другими словами, Нобоа вполне может выступать в РПЛ и в 40. Впрочем, черноморцам еще нужно сохранить прописку в элите — вряд ли эквадорец захочет пылить в первой лиге.