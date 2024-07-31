Горькое дежавю «Динамо»: Лещук опять ошибается, «Спартак» опять крупно побеждает

Второе лето подряд красно-белые громят бело-голубых в FONBET Кубке России.

17-летний сюрприз

В последнее время матчей между «Спартаком» и «Динамо» стало слишком много. В прошлом сезоне они пересекались пять раз: дважды в РПЛ, столько же раз на групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России и еще раз в полуфинале Пути регионов. В межсезонье бело-голубые и красно-белые провели бодрый выставочный матч на «ВТБ Арене» и в июле встретились вновь — опять в Кубке.

При этом их матчи постоянно получаются непохожими друг на друга, потому что набор футболистов на поле часто меняется. Например, сейчас Деян Станкович и Марцел Личка устроили большую ротацию. У «Спартака» из тех, кто выходил в основе на матч с «Химками», остались только Бабич, Рябчук и Угальде: Соболев по-прежнему отстранен от тренировок, Дуарте травмирован, а блиставшему в Подмосковье Барко пока рано играть каждые три дня. Медина занял место на правом фланге, Зиньковский — на левом, Литвинов — в центре защиты, а Селихов — в воротах.

«Динамо» все еще обходится без многочисленных легионеров из Южной Америки, но хотя бы в заявку вернулся Чавес — Личка сразу же поставил мексиканца в старт. Вышли и те, кому не хватало игрового времени в чемпионате (Лещук, Бессмертный, Макаров), и безусловные игроки основы, в частности Тюкавин. А главный сюрприз — дебют в стартовом составе 17-летнего атакующего хавбека Виктора Окишора.

Угальде: гол второй матч подряд

На матчи Кубка все еще можно попасть без оформления карты болельщика, поэтому на дерби было шумно. Болельщики «Спартака» перед игрой почтили память Федора Черенкова, которому 25 июля исполнилось бы 65 лет, развернув баннер с его изображением и легендарной цитатой: «В такой команде, как «Спартак», нельзя отбывать номер. Если играть, то играть хорошо». А дочь и внук прославленного футболиста сделали символический удар по мячу.

Дочь Анастасия и внук Федора Черенкова Никита. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сама игра в первом тайме была равной и рваной: соперники попеременно владели мячом и довольно долго никто не мог забить. Хотя моменты возникали у обоих ворот. Ярче всех на старте встречи выглядел юный Окишор: он сперва сам чуть не забил, а позже ассистировал Тюкавину, но Бабич вынес мяч из пустых ворот.

«Спартак» тоже покусывал бело-голубых: активничали и Медина, и Зиньковский, но счет открыть было суждено Угальде. Костариканец после длинной голевой засухи забил уже во втором матче подряд, хотя для гола он почти ничего не сделал. Зорин пробил по центру, Лещук неудачно отразил мяч точно на Угальде. Для вратаря «Динамо» это уже не первая подобная результативная ошибка, причем две из них Лещук совершил в апрельском матче РПЛ с тем же «Спартаком» — тогда Соболев подкараулил пару отскоков и принес красно-белым три очка.

Триумфальный домашний дебют Станковича

«Динамо» надо было отыгрываться, ради чего Личка в перерыве сразу сделал тройную замену, обновив фланги атаки и центр обороны. И местами бело-голубые неплохо играли — хорошо вошел в матч Нгамале, а с выходом Бителло в нападении гостей стало еще веселее. Бразилец сразу после появления на поле создал голевой момент для камерунца, но «Спартак» обрубил атаку. Следом Чавес навесил на Скопинцева в штрафную — в руки Селихову.

Как выяснилось, то был последний шанс «Динамо» сравнять счет. Почти сразу «Спартак» заработал пенальти: Кутицкий, пытаясь вынести мяч, не заметил в штрафной Медину, и Владимир Москалев назначил справедливый 11-метровый. Сам парагваец идеально его реализовал.

Этот гол явно надломил «Динамо», а последовавшая за ним тройная замена «Спартака» добила бело-голубых. Маслов неожиданно вышел в центре поля, а не в обороне и так же сенсационно забил после передачи Зиньковского — 3:0.

Оставшаяся часть матча превратилась в формальность, но «Спартак» подобрался к четвертому голу намного ближе, чем «Динамо» — к первому. Как и летом прошлого года, красно-белые крупно побеждают бело-голубых дома в Кубке. Неужели Станкович нашел подход к новой команде?