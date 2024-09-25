«Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея». Акинфеев отреагировал на Вернблума и выдал пачку историй
38-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пришел на клубный подкаст. За полтора часа ветеран армейцев поведал тонну историй о себе, команде и бывших партнерах. В том числе Акинфеев отреагировал на высказывание Понтуса Вернблума, ранее негативно отозвавшегося о ЦСКА и России.
Что говорил Вернблум
Экс-футболист ЦСКА давно покинул Россию, но весной этого года решил напомнить о себе. Понтус играл за армейцев шесть лет — с 2012 по 2018 год — и в 2024 году внезапно решил попросить за это прощения.
«Как бы выразиться, чтобы не сойти с рельсов… Что ж, давайте попробуем. Начнем с того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сейчас, и если я кого-то оскорбил, то смиренно извиняюсь», — написал тогда Вернблум в собственной колонке.
Помимо извинений, Вернблум рассказал «жуткие» байки о Москве и России — о страшной базе, невкусной пище, отсутствии хорошего интернета и «фальшивом хоре армейской школы». Понтуса тогда многие осудили.
Игорь отреагировал сдержанно
На подкасте от острой темы было не уйти. «На связи ли я со шведами? Нет, с ними никогда близко не общался. Понтуса просто выделял как футболиста… Мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах. Может, была неправильная интерпретация его слов. Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея», — заявил Акинфеев.
Ранее в похожем ключе высказывался другой легендарный армеец Зоран Тошич: «Интервью я не читал, но могу сказать, что он не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень. Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни разу не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде».
Акинфеев рассказал много баек
Вратарь ЦСКА успел поведать много интересных историй. Например, вспомнил, как однажды Вагнер Лав повредил батарею, открывая об нее бутылку пива, и устроил потоп. «Батарее было уже лет 170 — она не выдержала нагрузки. Вагнер еще кричал: „Я ничего не делал! Просто в PlayStation играл!“ А через 15 лет мы узнали, что причиной было пиво», — сказал Акинфеев.
Еще Игорь рассказал о «пьяном дерби» со «Спартаком» после победы в Кубке УЕФА: «Отмечали на телеканалах страны. Приехали, нас сразу в студию к Малахову, еще куда-то. Потом приехали на базу. Естественно, там была деревянная баня. Все по пивку. Валерий Георгиевич посмотрел на нас, когда мы вышли на тренировку, и сказал — идите отсюда вообще. Не прошло и десяти минут, мы ушли. На следующий день вышли и обыграли «Спартак».
Немного с грустью Акинфеев рассказал о современном поколении футболистов ЦСКА — по мнению вратаря, оно не такое дружное, как прежнее. «Дружили действительно по-другому, другая была атмосфера. Мне повезло, что я играл со старым поколением… То время для меня более ценное, чем сейчас. Не боюсь этого сказать.
Сейчас говоришь молодым ребятам: «Пойдем посидим — в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда? Не ходите, что ли, никуда?!» Ну, наверное, ходят между собой, междусобойчики устраивают», — сказал Игорь.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА, выступает за клуб с начала карьеры, уже больше 20 лет. В составе армейцев Игорь неоднократно выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1