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«Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея». Акинфеев отреагировал на Вернблума и выдал пачку историй

Акинфеев отреагировал на высказывания Вернблума про Россию
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Понтус Вернблум и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
И смешно, и грустно.

38-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пришел на клубный подкаст. За полтора часа ветеран армейцев поведал тонну историй о себе, команде и бывших партнерах. В том числе Акинфеев отреагировал на высказывание Понтуса Вернблума, ранее негативно отозвавшегося о ЦСКА и России.

Что говорил Вернблум

Экс-футболист ЦСКА давно покинул Россию, но весной этого года решил напомнить о себе. Понтус играл за армейцев шесть лет — с 2012 по 2018 год — и в 2024 году внезапно решил попросить за это прощения.

«Как бы выразиться, чтобы не сойти с рельсов… Что ж, давайте попробуем. Начнем с того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сейчас, и если я кого-то оскорбил, то смиренно извиняюсь», — написал тогда Вернблум в собственной колонке.

Помимо извинений, Вернблум рассказал «жуткие» байки о Москве и России — о страшной базе, невкусной пище, отсутствии хорошего интернета и «фальшивом хоре армейской школы». Понтуса тогда многие осудили.

 
Понтус Вернблум. «Когда я играл в России, ситуация в мире была другой!» Вернблум извинился за выступления за ЦСКА

Игорь отреагировал сдержанно

На подкасте от острой темы было не уйти. «На связи ли я со шведами? Нет, с ними никогда близко не общался. Понтуса просто выделял как футболиста… Мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах. Может, была неправильная интерпретация его слов. Не думаю, что он до такой степени превратился в злодея», — заявил Акинфеев.

Ранее в похожем ключе высказывался другой легендарный армеец Зоран Тошич: «Интервью я не читал, но могу сказать, что он не проявлял недовольства своим нахождением в Москве. Сколько я его знаю, он очень хороший футболист и парень. Мне кажется, в этой ситуации его слова не очень хорошо перевели. Пока он находился в команде, я ни разу не замечал, что он недоволен. Я знаю только его хорошее мнение о российском футболе и о команде».

Игорь Акинфеев, Понтус Вернблум и Александр Кокорин.
Фото Алексей Иванов, "СЭ"

Акинфеев рассказал много баек

Вратарь ЦСКА успел поведать много интересных историй. Например, вспомнил, как однажды Вагнер Лав повредил батарею, открывая об нее бутылку пива, и устроил потоп. «Батарее было уже лет 170 — она не выдержала нагрузки. Вагнер еще кричал: „Я ничего не делал! Просто в PlayStation играл!“ А через 15 лет мы узнали, что причиной было пиво», — сказал Акинфеев.

Еще Игорь рассказал о «пьяном дерби» со «Спартаком» после победы в Кубке УЕФА: «Отмечали на телеканалах страны. Приехали, нас сразу в студию к Малахову, еще куда-то. Потом приехали на базу. Естественно, там была деревянная баня. Все по пивку. Валерий Георгиевич посмотрел на нас, когда мы вышли на тренировку, и сказал — идите отсюда вообще. Не прошло и десяти минут, мы ушли. На следующий день вышли и обыграли «Спартак».

 
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Немного с грустью Акинфеев рассказал о современном поколении футболистов ЦСКА — по мнению вратаря, оно не такое дружное, как прежнее. «Дружили действительно по-другому, другая была атмосфера. Мне повезло, что я играл со старым поколением… То время для меня более ценное, чем сейчас. Не боюсь этого сказать.

Сейчас говоришь молодым ребятам: «Пойдем посидим — в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда? Не ходите, что ли, никуда?!» Ну, наверное, ходят между собой, междусобойчики устраивают», — сказал Игорь.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, выступает за клуб с начала карьеры, уже больше 20 лет. В составе армейцев Игорь неоднократно выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА.

Игорь Акинфеев
Понтус Вернблум
ФК ЦСКА (Москва)
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