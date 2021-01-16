Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом сборов в Дубае провел брифинг, на котором рассказал о планах команды на ближайший месяц.

— Первый и второй сбор мы проведем в Дубае, — начал Семак. — Задача первого — посмотреть, кто в каком состоянии вернулся после отпуска. Дальше станем втягиваться в рабочий график. Ближайшие дни проведем в немного облегченном режиме, затем будем в более привычном. Проведем несколько контрольных матчей. Между сборами сделаем небольшой перерыв: первый завершится 27 января, а второй пройдет с 31 января по 12 февраля здесь же, на этой тренировочной базе. Соперников по спаррингам на втором сборе объявим немного позже. Это главный вопрос, ведь не так много команд здесь работают. Учитывая ситуацию с коронавирусом, это оптимальный вариант — нужно как можно меньше переездов. После 12 февраля вернемся и начнем готовиться к первому официальному матчу.

— Почему клуб выбрал ОАЭ? «Зенит» давно здесь не работал.

— Катар, куда мы ездили раньше, закрыт. Сложная ситуация в Европе, где страны часто меняют требования. Решили, что Эмираты в этом отношении поспокойнее. Тем более тут климат подходящий. Готовили первый сбор за три месяца, и на тот момент нам этот вариант показался наиболее правильным.

— Вернется ли команда в Санкт-Петербург после первого сбора?

— Думали над разными вариантами, рассматривали Турцию, выбирали. В данной ситуации лучше как можно меньше перемещаться. Все-таки приняли решение остаться на том же месте и на второй сбор.

— Планируется ли матч со «Спартаком» на втором сборе?

— Нет. «Спартак» отказался. Мы предложили, но у москвичей своя программа, они не смогут с нами встретиться.

— Азмуна не было на первой тренировке. Где он?

— Сложности во взаимоотношениях между странами. С трудом продвигался вопрос получения визы, но она получена. Сердар должен уже ночью или утром прилететь и присоединиться к команде.

— Расскажите о молодых футболистах, впервые вызванных на сбор: Давиде Бязрове, Даниле Хотулеве и Кирилле Щетинине.

— Это лидеры молодежной команды. Мы хотели на них посмотреть в условиях сборов. В Санкт-Петербурге не так много времени, а здесь можно познакомиться с ребятами. Это важно для них самих, а клуб может оценить перспективы ребят. Все остальные игроки с нами уже тренировались.

— Команда впервые за много лет не проходила медосмотр перед сборами. Почему? Связано ли это с коронавирусом?

— Отчасти. Во-первых, это удобно. Во-вторых, команда пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге — у нас будет время перед официальными матчами. То, что нам нужно, посмотрим сейчас во время тестирования, а углубленный осмотр организуем в Санкт-Петербурге. Сделали так, чтобы иностранцы избежали дополнительных перелетов. Мы предоставили им дополнительный отдых, ведь летом они не смогли навестить своих родственников, отдохнуть.

— Летом команда не проводила сборы и почти не было отпуска. А сейчас — почти месяц. Нет ли сложностей в связи с этим?

— Трудности возникали тогда, а здесь их нет. Наоборот, есть возможность отдохнуть, переключиться. Многие ребята не проводят отпуск, лежа на кровати, — играют, например, в теннисбол. Их отпуск не вызывает серьезных опасений. Сборы — это всегда сложно, особенно в первую неделю нужно быть осторожными. В остальном все как обычно.

— Есть ли у клуба трансферные планы на эту зиму?

— Есть. И селекционная работа должна вестись обязательно для того, чтобы было движение вперед. Как только команда останавливается на одном месте, сразу же конкуренты ее догоняют и обгоняют. Ведь всем хочется быть на вершине. Насколько получится — второй вопрос. Конечно, задачи стоят. Но учитывая все события в мире, это не так просто сделать. Будем готовиться и к этому трансферному окну, и к следующему. Нужно, чтобы цели достигались.

— Как вы относитесь к идее вакцинирования всех футболистов лиги, чтобы они внезапно не выпадали из-за ковида?

— Положительно. Надо собрать как можно больше информации и понять, как это повлияет на состояние игроков, сколько после вакцины не рекомендуется тренироваться. Нужна информация, но мы понимаем, что и этот год придется проводить в тех же условиях. Это дополнительные сложности для клубов. Много и других трудностей появляется в связи с внезапным отсутствием тех или иных футболистов.

— Когда ждать Дзюбу и Лунева? Какова вероятность, что они приедут на этот сбор?

— На этот — маловероятно. Мы хотели бы, но все зависит от тестирования, от их состояния здоровья. Как только тесты будут отрицательными, а самочувствие — хорошим, тут же их вызовем, и они присоединятся к команде. Но, учитывая ту информацию, которую мы знаем, вряд ли это получится. Дай бог, чтобы к следующему сбору все было хорошо.