Но без него было бы скучно.

На днях в интервью «СЭ» известный комментатор Геннадий Орлов рубанул: «Вот Дзюба — ему 32 года. Но он еще как ребенок! Инфантилен! Находясь в команде, они вне общества. Резко отстают».

Любое высказывание о форварде «Зенита» вызывает широкий резонанс, горячую дискуссию. Хотя в данном случае, на мой взгляд, двух мнений быть не может.

Дзюба вообще по многим аспектам на лидирующих позициях. И по футбольным: лучший российский бомбардир среди действующих игроков — как вообще, так и в сборной. Больше всех забил даже в не слишком удачном для него 2020 году, о чем не преминул сообщить в своем Instagram.

Артем и за пределами поля хочет купаться в лучах славы. С удовольствием принимал обожание публики после ЧМ-2018, подыгрывал ей, причем делал это явно искренне. Дзюба старается быть самым веселым (вспомним пикировки с другим мастером жанра — Леонидом Слуцким), самым харизматичным (речь перед серией пенальти на ЧМ, шутка о хоккее на приеме у Президента РФ), самым популярным (раскрутка Instagram) и обсуждаемым. Впрочем, особых усилий прикладывать не приходится — у Артема это получается естественно, без напряжения.

Он всегда в центре внимания — шумный и неугомонный на поле, в раздевалке, в обычной жизни. Многие футболисты делают разные глупости, но только с Дзюбой появляются видео то с чужой женой в машине, то еще более пикантное.

Обратная сторона этой жизни на гребне — ранимость и инфантилизм. Даже в 32 года, как говорит Орлов.

Примеров множество. Начиная с истории в Сан-Марино, когда, конечно, болельщики перегнули палку с оскорблениями, но и реакция Артема оказалась чересчур болезненной. Вплоть до отписки от официального аккаунта сборной в Instagram. Ходили даже разговоры, что футболист жаловался на фанатов высоким руководителям. Доподлинно это не известно, поэтому утверждать не станем, но что обиделся как мальчишка — очевидно.

А история с Instagram? Только у Дмитрия Тарасова стало больше подписчиков, как спустя два дня Дзюба резким рывком набрал еще 130 тысяч фолловеров (рост в 10 процентов!), вновь выйдя на первое место. Знай наших! Ну что это, как не ребячество?

Или из свежего. «Привет многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке Флюгер», — заявил Дзюба после декабрьского матча со «Спартаком». Именно на эту реплику и отвечал в интервью комментатор. Нападающий обиделся на критику уважаемого журналиста, который до этого много раз хвалил Дзюбу. Детский сад же! Играл хорошо — получал высокую оценку, угодил в яму — это Орлов и отметил.

В этом и есть Дзюба — мальчишка в душе, который дергает девочек за косички, как в известной видеоминиатюре. А на детские обиды надо реагировать спокойно, что опытный Геннадий Сергеевич и сделал.

При этом всем хейтерам Артема я бы посоветовал подумать о том, что без него наш футбол был бы куда скучнее. И не относиться к этой черте форварда слишком серьезно.