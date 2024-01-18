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Сегодня, 23:30

Олег Малышев: «На данный момент Абаскаль продолжает работать. Но считаю правильным иметь план Б»

В «Спартаке» рассказали о будущем Абаскаля
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Олег Малышев.
Фото Никита Успенский
Гильермо Абаскаль с футболистами «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака», пришедший в клуб летом 2023 года, дал «РБК Спорт» большое интервью. Приводим некоторые из его ответов.

О работе

— Все годы, что я занимался спортивными проектами, мне хотелось реализовать все свои знания и опыт, чтобы помочь любимому клубу выйти на новый качественный уровень и развиваться, добиваться успеха. Это были непростые полгода во многих отношениях. Легко и не должно было быть. Достаточно серьезная перестройка происходила в нашей управленческой команде. Есть иллюзия, что работа генерального директора футбольного клуба — это игра в «Футбольный менеджер». Требовалось детально погрузиться в проблематику, в конкретные задачи абсолютно всех подразделений, которые работают внутри клуба.

Мы подготовили и утвердили на совете директоров план по развитию инфраструктуры. Он включает в себя строительство и дворца спорта с манежем в Тушине, и спортивной базы и академии в Сокольниках.

Разработаны долгосрочные принципы работы спортивного блока, и проведена соответствующая реорганизация, включая смену спортивного директора, руководителя скаутской службы и запуск «Спартака-2». Активно развиваем работу по спонсорским и партнерским соглашениям, в частности подписано новое крупное соглашение с Winline. Запущен ряд проектов по повышению уровня проведения Matchday. Надеемся, результаты будут видны уже во второй половине этого сезона.

Олег Малышев.
Фото Никита Успенский

О критике

— В таком клубе, как «Спартак», спортивный результат стоит на первом месте. Если команда на пятом месте, если она всерьез не борется за лидерство — это значит, что-то делается неправильно. На данный момент эту критику нельзя не принять.

А критика, которую я не принимаю, основана на многочисленных слухах и домыслах, большом количестве фейков о жизни в клубе, инсайдах о событиях, которых точно нет.

О стратегии

— Для меня стратегия — это не кипы исписанной бумаги, а основные принципы, на которые опираются, принимая те или иные решения. Они сформированы, обсуждены на совете директоров, и мы ими руководствуемся в работе.

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Есть задачи и принципы, которые касаются нашей коммерческой стратегии. Они заключаются в том, чтобы, несмотря на все трудности, стараться максимально заполнить стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России. «Спартак» — это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с нашими бизнес-партнерами.

Второй важный принцип развития — увеличение коммерческих доходов. Клуб на протяжении более чем 20 лет существует в основном на деньги «Лукойла», но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов.

С точки зрения спортивной составляющей также есть базовые принципы, на которые мы опирались, в том числе при выборе нового спортивного директора. Он должен разделять наши идеи и убеждения.

Гильермо Абаскаль с футболистами «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Об Эшуорте и Амарале

— Пол Эшуорт на данный момент остается в клубе на должности технического директора. Он будет участвовать в работе вертикали, будет помогать Томашу Амаралу с точки зрения дальнейшего выстраивания скаутской работы. От того, насколько успешно Пол справится со своими задачами, зависит решение о его будущем в клубе.

Его советы, знания, опыт, надеюсь, нам пригодятся. Но ответственность и финальное решение по трансферам — на Томаше.

Какой кредит доверия у Амарала? Думаю, что один сезон или календарный год вполне достаточен для того, чтобы понять, какой вклад специалист вносит в работу и развитие клуба.

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Томаш кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным. И совершенно точно у него есть все полномочия и рычаги для того, чтобы делать замечания и подсказывать, делиться своими наблюдениями. В предыдущий период работа тренера также контролировалась. Перед тренером стоят конкретные задачи, которые контролируются советом директоров, генеральным и спортивным директорами.

О тренере

— Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей. Считаю, что свою оценку я сформулировал коррект­но. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.

С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

О Джикии

— У Джикии соглашение заканчивается летом, есть опция продления. Георгий — один из самых уважаемых наших футболистов, который уже внес большой вклад в историю клуба. Честно скажу, это один из моих любимых футболистов. Но в силу определенных обстоятельств на данный момент он не является игроком основного состава. Мы вместе с Гильермо, Томашем и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для всех.

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О Промесе

— У него предусмотрена опция автоматического продления, которая связана с определенным процентом сыгранных матчей. Что с его попытками получить российское гражданство? Все вопросы паспортов, ВНЖ — это личная история игрока, которую мы не комментируем.

В таком клубе, как «Спартак», спортивный результат стоит на первом месте. Если команда на пятом месте, если она всерьез не борется за лидерство — это значит, что-то делается неправильно.

Георгий Джикия
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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«Спартак»: кто может уйти? Джикия и еще пять кандидатов
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Динамо – Локомотив
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2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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