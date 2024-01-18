Олег Малышев: «На данный момент Абаскаль продолжает работать. Но считаю правильным иметь план Б»
О работе
— Все годы, что я занимался спортивными проектами, мне хотелось реализовать все свои знания и опыт, чтобы помочь любимому клубу выйти на новый качественный уровень и развиваться, добиваться успеха. Это были непростые полгода во многих отношениях. Легко и не должно было быть. Достаточно серьезная перестройка происходила в нашей управленческой команде. Есть иллюзия, что работа генерального директора футбольного клуба — это игра в «Футбольный менеджер». Требовалось детально погрузиться в проблематику, в конкретные задачи абсолютно всех подразделений, которые работают внутри клуба.
Мы подготовили и утвердили на совете директоров план по развитию инфраструктуры. Он включает в себя строительство и дворца спорта с манежем в Тушине, и спортивной базы и академии в Сокольниках.
Разработаны долгосрочные принципы работы спортивного блока, и проведена соответствующая реорганизация, включая смену спортивного директора, руководителя скаутской службы и запуск «Спартака-2». Активно развиваем работу по спонсорским и партнерским соглашениям, в частности подписано новое крупное соглашение с Winline. Запущен ряд проектов по повышению уровня проведения Matchday. Надеемся, результаты будут видны уже во второй половине этого сезона.
О критике
— В таком клубе, как «Спартак», спортивный результат стоит на первом месте. Если команда на пятом месте, если она всерьез не борется за лидерство — это значит, что-то делается неправильно. На данный момент эту критику нельзя не принять.
А критика, которую я не принимаю, основана на многочисленных слухах и домыслах, большом количестве фейков о жизни в клубе, инсайдах о событиях, которых точно нет.
О стратегии
— Для меня стратегия — это не кипы исписанной бумаги, а основные принципы, на которые опираются, принимая те или иные решения. Они сформированы, обсуждены на совете директоров, и мы ими руководствуемся в работе.
Есть задачи и принципы, которые касаются нашей коммерческой стратегии. Они заключаются в том, чтобы, несмотря на все трудности, стараться максимально заполнить стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России. «Спартак» — это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с нашими бизнес-партнерами.
Второй важный принцип развития — увеличение коммерческих доходов. Клуб на протяжении более чем 20 лет существует в основном на деньги «Лукойла», но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов.
С точки зрения спортивной составляющей также есть базовые принципы, на которые мы опирались, в том числе при выборе нового спортивного директора. Он должен разделять наши идеи и убеждения.
Об Эшуорте и Амарале
— Пол Эшуорт на данный момент остается в клубе на должности технического директора. Он будет участвовать в работе вертикали, будет помогать Томашу Амаралу с точки зрения дальнейшего выстраивания скаутской работы. От того, насколько успешно Пол справится со своими задачами, зависит решение о его будущем в клубе.
Его советы, знания, опыт, надеюсь, нам пригодятся. Но ответственность и финальное решение по трансферам — на Томаше.
Какой кредит доверия у Амарала? Думаю, что один сезон или календарный год вполне достаточен для того, чтобы понять, какой вклад специалист вносит в работу и развитие клуба.
Томаш кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным. И совершенно точно у него есть все полномочия и рычаги для того, чтобы делать замечания и подсказывать, делиться своими наблюдениями. В предыдущий период работа тренера также контролировалась. Перед тренером стоят конкретные задачи, которые контролируются советом директоров, генеральным и спортивным директорами.
О тренере
— Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей. Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.
С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.
О Джикии
— У Джикии соглашение заканчивается летом, есть опция продления. Георгий — один из самых уважаемых наших футболистов, который уже внес большой вклад в историю клуба. Честно скажу, это один из моих любимых футболистов. Но в силу определенных обстоятельств на данный момент он не является игроком основного состава. Мы вместе с Гильермо, Томашем и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для всех.
О Промесе
— У него предусмотрена опция автоматического продления, которая связана с определенным процентом сыгранных матчей. Что с его попытками получить российское гражданство? Все вопросы паспортов, ВНЖ — это личная история игрока, которую мы не комментируем.
В таком клубе, как «Спартак», спортивный результат стоит на первом месте. Если команда на пятом месте, если она всерьез не борется за лидерство — это значит, что-то делается неправильно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5