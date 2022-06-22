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Лукаку вернулся в «Интер», Мане перешел в «Баварию», трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался?

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Садио Мане.
Фото Reuters
Жюль Кунде (справа).
Фото AFP
Эдин Джеко.
Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Бакаев в «Зените», а куда пойдет Дзюба?

Дзюбы не будет в «Фенербахче»

Об этом «СЭ» сообщил турецкий журналист Ахмет Сулим Кул. По его словам, 33-летний футболист не подошел команде.

«Фенербахче» действительно интересовался Дзюбой, но в итоге он не подошел. Насколько мне известно, руководители клуба общались с представителем Дзюбы, но они не договорились. Могу уверенно сказать, что «Фенербахче» не возьмет Дзюбу. Клуб нацелился на других нападающих", — сказал журналист «СЭ».

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул команду в конце мая и стал свободным агентом.

Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го и провел за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

«Бавария» подпишет Мане

Садио Мане. Фото Reuters
Садио Мане.
Фото Reuters

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, во вторник нападающий «Ливерпуля» прибыл на медосбледование на базу «Баварии». А до этого прошел первую часть осмотра в одной из мюнхенских клиник. Как сообщалось ранее, стороны уже согласовали все условия трансфера. Сумма сделки составит 32 миллиона евро. В прошедшем сезоне Мане сыграл в АПЛ 34 матча, забил 16 голов и отдал два ассиста.

«Арсенал» взял полузащитника «Порту»

«Арсенал» подписал контракт с Фабиу Виейрой. Сумма сделки составила 40 + 5 миллионов евро. Виейра является воспитанником «Порту». В основной команде он дебютировал в 2020 году. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний игрок принял участие в 27 матчах, забил шесть мячей и отдал 14 голевых передач.

«Челси» переманил Кунде

Жюль Кунде (справа). Фото AFP
Жюль Кунде (справа).
Фото AFP

По информации Marca, защитник «Севильи» Жюль Кунде в ближайшее время перейдет в «Челси». Контракт рассчитан на пять лет. Руководство испанцев в курсе подписания личного соглашения, однако пока не получило официального предложения по трансферу. Transfermarkt оценивает француза в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне 23-летний центрбек сыграл в ла лиге 32 матча, забил два гола и отдал один ассист.

Лукаку снова в «Интере»

Сделку подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. «Интер» арендует форварда «Челси» на один сезон без права выкупа за 8 миллионов евро. Ради возвращения в бывший клуб бельгиец пошел на понижение зарплаты: в Лондоне он получал 12 миллионов евро, а в Италии будет зарабатывать 8 миллионов.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять голевых передач.

«Ювентус» интересуется Джеко

Эдин Джеко. Фото Reuters
Эдин Джеко.
Фото Reuters

Возвращение Лукаку повлияет на будущее Эдина Джеко. Нападающий «Интера» едва ли останется в команде и уже попал в сферу интересов «Ювентуса», утверждает инсайдер Николо Скира. Также форварда ведет «Валенсия». Контракт футболиста с нерадзурри рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне 36-летний футболист провел в серии А 36 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.

Артем Дзюба
Ромелу Лукаку
Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фенербахче
ФК Челси
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