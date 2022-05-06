«Дзюба уже прилично заработал. «Црвена» — новый вызов». Бывший агент Артема — о возможном трансфере
— Допускаете, что Дзюба продолжит карьеру в Сербии? Или это все скорее из области фантастики?
— В таких ситуациях, считаю, всегда нужно взвешивать плюсы и минусы.
— И что перевешивает?
— Преимущество — это то, что он сможет играть в еврокубках. С другой стороны, Дзюба потеряет в зарплате.
— Раз в пять?
— Не берусь судить. Не считаю чужие деньги. Но раз руководитель «Црвены» делает такое заявление, значит, на Дзюбу там действительно сильно рассчитывают, видят его ведущим игроком.
— Чего не скажешь о «Зените»?
— Ну вы же видите, что в последнее время Семак делает ставку в нападении на других — Сергеева, Алберто. Дзюба уже не первый номер, а он, согласитесь, привык быть лидером. Показательно, что даже на награждении Артем выглядел каким-то отчужденным.
— Так решится ли он на переход в «Црвену»?
— Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но, в принципе, ничего исключать нельзя.
— Но ведь есть и еще одна проблема. Болельщики «Црвены» дружны с фанатами «Спартака». Не столкнется ли Артем с очередной порцией обструкции?
— Это все ерунда. Начнет забивать, делать разницу — все его примут. Когда Дзюба был на пике в «Зените», давал результат, все было нормально. Просто после чемпионата мира его немного понесло, позволил себе какие-то высказывания, поступки... Но в целом все определяется на футбольном поле.
Сейчас Дзюба не может диктовать условия «Зениту»
— Верите в ту версию, что именно Дзюба не хочет оставаться в «Зените» и идти на серьезное понижение зарплаты?
— Сейчас появляется много всяких новостей об условиях продления контракта и так далее. Но обычно обо всех нюансах знают только клуб, игрок и его представитель. Остальное все домыслы. Понятно, что Дзюбе скоро исполнится 34 года. Прежние финансовые условия ему в «Зените», конечно, не предложат. Думаю, в питерском клубе понимают, что, в принципе, есть Сергеев и Алберто и уход Дзюбы серьезной проблемой не станет. Сейчас не та ситуация, когда Артем может диктовать какие-то условия. Он уже, по идее, едет с ярмарки. Но дело тут даже не в финансах.
— А в чем?
— Дзюба — парень амбициозный. Сидеть полировать лавку и просто получать бабки — это не его. Все-таки он еще недавно был лидером сборной. Поэтому можно поверить, что он готов уйти в ту же «Црвену Звезду» на меньшие деньги. Мы давно уже с ним не общались, но его менталитет, психология не подразумевает просто так сидеть в «золотой клетке». Как я уже заметил выше, он человек самодостаточный, может позволить себе упасть в зарплате ради постоянной игровой практики.
— Вы сказали, что Дзюба уже едет с ярмарки. Но статистика вещь упрямая. В этом сезоне в его активе 11 голов и 7 результативных передач. У того же Смолова — 11 + 1.
— Согласен с вами. Но когда ты покупаешь Алберто за весьма серьезную сумму, то обязан ставить его в состав. Иначе твои деньги вылетят в трубу. Или я не прав? То же самое можно сказать и про Клаудиньо.
Кто в РПЛ рискнет позвать Дзюбу? «Динамо» уже позвало Смолова...
— А в России Дзюба может продолжить карьеру?
— Да по футбольным качествам он подошел бы любой команде, включая «Спартак». Но вы же понимаете, что его там никто не ждет. Кроме того, мне кажется, ему неинтересно играть в клубах, которые борются за выживание.
— То есть «Рубин» отпадает?
— Ну да. В нашем чемпионате Дзюба еще два-три года может спокойно играть и давать результат — у него достаточный уровень для того, чтобы достойно выглядеть в РПЛ. Но вот только в каком клубе?
— Клубы РПЛ не рискнут пригласить Дзюбу из-за его токсичности?
— Да, наверное, из-за характера. Мы же видим, что произошло в «Динамо» с приходом Смолова.
— А что произошло?
— Возникают вопросы по микроклимату... На мой взгляд, до его возвращения «Динамо» играло ярче, ей удавался высокий прессинг и так далее. Но это мое мнение со стороны. В общем, существует риск в приглашении таких статусных футболистов.
— Значит, в России Дзюба не останется?
— По идее, есть «Сочи». Тем более сейчас пошли разговоры, что Кассьерра может уехать в Турцию. Вот вам, пожалуйста, и Дзюба. У Федотова идеальная схема под большого нападающего. Почему бы и нет? На бумаге этот вариант выглядит вполне реалистично.
— А вы не думаете, что Дзюбе надоест этот постоянный хейт и летом он просто завершит карьеру?
— Нет. Года два он еще поиграет. Это так со стороны кажется, что легко завершить карьеру. А психологически очень сложно. У меня есть примеры. Тот же Серега Рыжиков, который хотел играть до последнего. Это же адреналин! Неужели вы думаете, что он пошел в «Тамбов» из-за денег? Да нет, конечно. Дзюба, думаю, тоже пока не хочет лишаться такого кайфа. Силы и здоровье у него есть. Сейчас просто политика вмешалась в футбол. А так он, наверное, и в MLS мог бы уехать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0