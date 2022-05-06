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«Дзюба уже прилично заработал. «Црвена» — новый вызов». Бывший агент Артема — о возможном трансфере

Бывший агент Дзюбы считает, что «Црвена Звезда» может стать новым вызовом для игрока
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Алексей Сафонов оценил вероятность переезда форварда «Зенита» в Белград.

— Допускаете, что Дзюба продолжит карьеру в Сербии? Или это все скорее из области фантастики?

— В таких ситуациях, считаю, всегда нужно взвешивать плюсы и минусы.

— И что перевешивает?

— Преимущество — это то, что он сможет играть в еврокубках. С другой стороны, Дзюба потеряет в зарплате.

— Раз в пять?

— Не берусь судить. Не считаю чужие деньги. Но раз руководитель «Црвены» делает такое заявление, значит, на Дзюбу там действительно сильно рассчитывают, видят его ведущим игроком.

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— Чего не скажешь о «Зените»?

— Ну вы же видите, что в последнее время Семак делает ставку в нападении на других — Сергеева, Алберто. Дзюба уже не первый номер, а он, согласитесь, привык быть лидером. Показательно, что даже на награждении Артем выглядел каким-то отчужденным.

— Так решится ли он на переход в «Црвену»?

— Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но, в принципе, ничего исключать нельзя.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Но ведь есть и еще одна проблема. Болельщики «Црвены» дружны с фанатами «Спартака». Не столкнется ли Артем с очередной порцией обструкции?

— Это все ерунда. Начнет забивать, делать разницу — все его примут. Когда Дзюба был на пике в «Зените», давал результат, все было нормально. Просто после чемпионата мира его немного понесло, позволил себе какие-то высказывания, поступки... Но в целом все определяется на футбольном поле.

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Сейчас Дзюба не может диктовать условия «Зениту»

— Верите в ту версию, что именно Дзюба не хочет оставаться в «Зените» и идти на серьезное понижение зарплаты?

— Сейчас появляется много всяких новостей об условиях продления контракта и так далее. Но обычно обо всех нюансах знают только клуб, игрок и его представитель. Остальное все домыслы. Понятно, что Дзюбе скоро исполнится 34 года. Прежние финансовые условия ему в «Зените», конечно, не предложат. Думаю, в питерском клубе понимают, что, в принципе, есть Сергеев и Алберто и уход Дзюбы серьезной проблемой не станет. Сейчас не та ситуация, когда Артем может диктовать какие-то условия. Он уже, по идее, едет с ярмарки. Но дело тут даже не в финансах.

— А в чем?

— Дзюба — парень амбициозный. Сидеть полировать лавку и просто получать бабки — это не его. Все-таки он еще недавно был лидером сборной. Поэтому можно поверить, что он готов уйти в ту же «Црвену Звезду» на меньшие деньги. Мы давно уже с ним не общались, но его менталитет, психология не подразумевает просто так сидеть в «золотой клетке». Как я уже заметил выше, он человек самодостаточный, может позволить себе упасть в зарплате ради постоянной игровой практики.

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

— Вы сказали, что Дзюба уже едет с ярмарки. Но статистика вещь упрямая. В этом сезоне в его активе 11 голов и 7 результативных передач. У того же Смолова — 11 + 1.

— Согласен с вами. Но когда ты покупаешь Алберто за весьма серьезную сумму, то обязан ставить его в состав. Иначе твои деньги вылетят в трубу. Или я не прав? То же самое можно сказать и про Клаудиньо.

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Кто в РПЛ рискнет позвать Дзюбу? «Динамо» уже позвало Смолова...

— А в России Дзюба может продолжить карьеру?

— Да по футбольным качествам он подошел бы любой команде, включая «Спартак». Но вы же понимаете, что его там никто не ждет. Кроме того, мне кажется, ему неинтересно играть в клубах, которые борются за выживание.

— То есть «Рубин» отпадает?

— Ну да. В нашем чемпионате Дзюба еще два-три года может спокойно играть и давать результат — у него достаточный уровень для того, чтобы достойно выглядеть в РПЛ. Но вот только в каком клубе?

— Клубы РПЛ не рискнут пригласить Дзюбу из-за его токсичности?

— Да, наверное, из-за характера. Мы же видим, что произошло в «Динамо» с приходом Смолова.

— А что произошло?

— Возникают вопросы по микроклимату... На мой взгляд, до его возвращения «Динамо» играло ярче, ей удавался высокий прессинг и так далее. Но это мое мнение со стороны. В общем, существует риск в приглашении таких статусных футболистов.

— Значит, в России Дзюба не останется?

— По идее, есть «Сочи». Тем более сейчас пошли разговоры, что Кассьерра может уехать в Турцию. Вот вам, пожалуйста, и Дзюба. У Федотова идеальная схема под большого нападающего. Почему бы и нет? На бумаге этот вариант выглядит вполне реалистично.

— А вы не думаете, что Дзюбе надоест этот постоянный хейт и летом он просто завершит карьеру?

— Нет. Года два он еще поиграет. Это так со стороны кажется, что легко завершить карьеру. А психологически очень сложно. У меня есть примеры. Тот же Серега Рыжиков, который хотел играть до последнего. Это же адреналин! Неужели вы думаете, что он пошел в «Тамбов» из-за денег? Да нет, конечно. Дзюба, думаю, тоже пока не хочет лишаться такого кайфа. Силы и здоровье у него есть. Сейчас просто политика вмешалась в футбол. А так он, наверное, и в MLS мог бы уехать.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Алексей Сафонов
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
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