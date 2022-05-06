— Допускаете, что Дзюба продолжит карьеру в Сербии? Или это все скорее из области фантастики?

— В таких ситуациях, считаю, всегда нужно взвешивать плюсы и минусы.

— И что перевешивает?

— Преимущество — это то, что он сможет играть в еврокубках. С другой стороны, Дзюба потеряет в зарплате.

— Раз в пять?

— Не берусь судить. Не считаю чужие деньги. Но раз руководитель «Црвены» делает такое заявление, значит, на Дзюбу там действительно сильно рассчитывают, видят его ведущим игроком.

— Чего не скажешь о «Зените»?

— Ну вы же видите, что в последнее время Семак делает ставку в нападении на других — Сергеева, Алберто. Дзюба уже не первый номер, а он, согласитесь, привык быть лидером. Показательно, что даже на награждении Артем выглядел каким-то отчужденным.

— Так решится ли он на переход в «Црвену»?

— Считаю, человек за свою жизнь заработал прилично. Так? Почему бы не поехать ради экзотики в Сербию? Понравится — можно и домик там купить, как-то освоиться. Новый вызов — это же интересно. Кто знает, как все сложится. Может, там прикупит потом какую-то команду, начнет тренировать. Здесь в голову ему не залезешь. Но, в принципе, ничего исключать нельзя.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Но ведь есть и еще одна проблема. Болельщики «Црвены» дружны с фанатами «Спартака». Не столкнется ли Артем с очередной порцией обструкции?

— Это все ерунда. Начнет забивать, делать разницу — все его примут. Когда Дзюба был на пике в «Зените», давал результат, все было нормально. Просто после чемпионата мира его немного понесло, позволил себе какие-то высказывания, поступки... Но в целом все определяется на футбольном поле.

Сейчас Дзюба не может диктовать условия «Зениту»

— Верите в ту версию, что именно Дзюба не хочет оставаться в «Зените» и идти на серьезное понижение зарплаты?

— Сейчас появляется много всяких новостей об условиях продления контракта и так далее. Но обычно обо всех нюансах знают только клуб, игрок и его представитель. Остальное все домыслы. Понятно, что Дзюбе скоро исполнится 34 года. Прежние финансовые условия ему в «Зените», конечно, не предложат. Думаю, в питерском клубе понимают, что, в принципе, есть Сергеев и Алберто и уход Дзюбы серьезной проблемой не станет. Сейчас не та ситуация, когда Артем может диктовать какие-то условия. Он уже, по идее, едет с ярмарки. Но дело тут даже не в финансах.

— А в чем?

— Дзюба — парень амбициозный. Сидеть полировать лавку и просто получать бабки — это не его. Все-таки он еще недавно был лидером сборной. Поэтому можно поверить, что он готов уйти в ту же «Црвену Звезду» на меньшие деньги. Мы давно уже с ним не общались, но его менталитет, психология не подразумевает просто так сидеть в «золотой клетке». Как я уже заметил выше, он человек самодостаточный, может позволить себе упасть в зарплате ради постоянной игровой практики.

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

— Вы сказали, что Дзюба уже едет с ярмарки. Но статистика вещь упрямая. В этом сезоне в его активе 11 голов и 7 результативных передач. У того же Смолова — 11 + 1.

— Согласен с вами. Но когда ты покупаешь Алберто за весьма серьезную сумму, то обязан ставить его в состав. Иначе твои деньги вылетят в трубу. Или я не прав? То же самое можно сказать и про Клаудиньо.

Кто в РПЛ рискнет позвать Дзюбу? «Динамо» уже позвало Смолова...

— А в России Дзюба может продолжить карьеру?

— Да по футбольным качествам он подошел бы любой команде, включая «Спартак». Но вы же понимаете, что его там никто не ждет. Кроме того, мне кажется, ему неинтересно играть в клубах, которые борются за выживание.

— То есть «Рубин» отпадает?

— Ну да. В нашем чемпионате Дзюба еще два-три года может спокойно играть и давать результат — у него достаточный уровень для того, чтобы достойно выглядеть в РПЛ. Но вот только в каком клубе?

— Клубы РПЛ не рискнут пригласить Дзюбу из-за его токсичности?

— Да, наверное, из-за характера. Мы же видим, что произошло в «Динамо» с приходом Смолова.

— А что произошло?

— Возникают вопросы по микроклимату... На мой взгляд, до его возвращения «Динамо» играло ярче, ей удавался высокий прессинг и так далее. Но это мое мнение со стороны. В общем, существует риск в приглашении таких статусных футболистов.

— Значит, в России Дзюба не останется?

— По идее, есть «Сочи». Тем более сейчас пошли разговоры, что Кассьерра может уехать в Турцию. Вот вам, пожалуйста, и Дзюба. У Федотова идеальная схема под большого нападающего. Почему бы и нет? На бумаге этот вариант выглядит вполне реалистично.

— А вы не думаете, что Дзюбе надоест этот постоянный хейт и летом он просто завершит карьеру?

— Нет. Года два он еще поиграет. Это так со стороны кажется, что легко завершить карьеру. А психологически очень сложно. У меня есть примеры. Тот же Серега Рыжиков, который хотел играть до последнего. Это же адреналин! Неужели вы думаете, что он пошел в «Тамбов» из-за денег? Да нет, конечно. Дзюба, думаю, тоже пока не хочет лишаться такого кайфа. Силы и здоровье у него есть. Сейчас просто политика вмешалась в футбол. А так он, наверное, и в MLS мог бы уехать.