«Воровал и принимал наркотики, в том числе тяжелые». Александр Панов рассказал об ужасах своей жизни до «Зенита» и сборной

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов в интервью для книги обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера «Правда о «Зените» рассказал, что в подростковом возрасте употреблял тяжелые наркотики, а также воровал. Он добавил, что если бы не занятия футболом, то мог бы попасть в тюрьму.

— Какие несчастья со мной происходили? Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками, — рассказывал Панов. — Подпал под эти «чары» и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были — и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава Богу, жив. Один пацан в тюрьме посидел и на войне побывал.



Гибли не только от наркотиков, но и во всяческих разборках. Тогда чуть что, сразу с ножами лезли. А воровство? Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера». Тюремная.

Панов выступал за «Зенит» в 1994 году, затем с 1997 по 2000-й, а также с 2006 по 2007-й. В составе петербуржцев он выиграл Кубок России-1998/99, а также стал финалистом Кубка Интертото-2000.

На счету Панова 17 матчей и 4 гола за сборную России, в составе которой он выступал с 1998 по 2004-й год.