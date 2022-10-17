Выпад Федотова в адрес Абаскаля — за гранью. Нелюбовь к «Спартаку» еще со времен «Сочи»?

У тренеров ЦСКА в матчах с красно-белыми порой сдают нервы.

Мнение

Московское дерби наконец-то получилось горячим и богатым на события. Не то что унылые потуги в предыдущих играх ЦСКА и «Спартака» с соседями по столице. К огромному сожалению, существенное влияние на результат оказала судейская бригада. Лично я считаю Сергея Карасева лучшим отечественным арбитром, но со многими его решениями, как и с решениями его тезки ростовчанина Иванова, не могу согласиться. Иванов и «Спартак», кажется, вообще несовместимы.

Ну да дела судейские разберут соответствующие чины и органы в РФС. Гораздо интереснее дух соперничества, которым было пропитано дерби. Первый гол хозяева забили, когда половина команды «Спартака» выключилась из игры, думая, что прилегшему отдохнуть на газон Карраскалю требуется помощь. Ан нет, мяч был перехвачен, доставлен в атаку, где Чалов сделал клоуна из Мевли, вынудив того чесать окладистую бороду: что это вообще было?

Зобнин после игры объяснил свое выключение из эпизода человеческим состраданием сопернику. Соглашусь с Романом — он действительно очень добрый и позитивный парень. Но выключаться в дерби можно только в раздевалке после финального свистка. И никак не ранее. Казалось бы, эпизод сложный: спартаковские болельщики проклинают армейцев за несоблюдение fair play, те в ответ говорят что-то из серии «играйте до свистка». У каждого своя правда. Но есть нюанс.

Вот Соболев выходит в микст-зону после матча и рассказывает, что отнявший у остановившегося из-за псевдотравмы Карраскаля Зобнина мяч Гайич после празднования гола подбежал и издевательски стал троллить Зобнина... Это, конечно, за гранью.

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

А потом главный тренер ЦСКА — лицо клуба — Владимир Федотов на пресс-конференции произносит в адрес Абаскаля фразу: «Что-то рядом прыгало, да. Не знаю. Но он на меня не бросился». Речь, если что, про эпизод перед перерывом, когда испанец, по его словам, подбежав к Федотову, сказал тому всего два слова: «Fair play». Подобные выражения в адрес коллеги почему-то позволяют себе только бывшие сотрудники сочинского Колизея.

Федотов, к слову, и своих приложил: раскритиковал не накрывшего Зиньковского Карраскаля, а потом предложил тому «засунуть в одно место» свое недовольство заменой. В общем, риторика впечатляет. Ну и судя по комментариям в моем канале в Telegram, болельщикам ЦСКА подобные выражения и такое поведение тренера очень по душе. Значит, они нашли друг друга.

Вообще, у тренеров ЦСКА в матчах со «Спартаком» порой сдают нервы. Достаточно вспомнить поведение Виктора Гончаренко после поражения и его отказ пожать руку Доменико Тедеско. Ну а у Федотова особое отношение к «Спартаку» идет еще, как я уже писал, со времен «Сочи». И спартаковские болельщики, считаю, должны быть рады, что этот специалист не возглавил их клуб летом. Мне сказали, что против его кандидатуры резко выступил Леонид Федун, хотя в списке Луки Каттани он был под номером один из российских тренеров. Но обошлось...

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