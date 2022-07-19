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Георгия Ярцева похоронили на Преображенском кладбище

Бывшего главного тренера сборной России и «Спартака» Георгия Ярцева похоронили на Преображенском кладбище
Читать «СЭ» в
Прощание с тренером Георгием Ярцевым.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Георгий Ярцев похоронен на Преображенском кладбище в Москве.

Ярцев умер в пятницу, 15 июля в возрасте 74 лет.

Во время карьеры футболиста Ярцев выступал на позиции нападающего, он играл за костромской и московский «Спартак», ЦСКА, смоленскую «Искру», «Гомсельмаш», московский «Локомотив» и «Москвич», а также за сборную СССР. В качестве игрока он становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака».

После завершения карьеры футболиста Ярцев начал тренерскую деятельность, он работал в «Красной Пресне», московских «Спартаке», «Динамо» и «Торпедо», «Роторе» и молдавском «Милсами». Также с 2003 по 2005 год он возглавлял сборную России. В качестве тренера Ярцев выигрывал чемпионат России со «Спартаком», а также выводил сборную страны на Евро-2004.

Футбол
Георгий Ярцев
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