Губерниев об ответе «Химок» Собчак: «Приличные люди после такого находятся в ****»

Губерниев отреагировал на заявление «Химок» о приглашении священника и реплики Собчак

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление «Химок» о приглашении священника на стадион и реплики журналистки Ксении Собчак.

Ранее «Химки» в своем Telegram-канале опубликовали ответ Собчак и другим блогерам на ситуацию с приглашением священника на домашний стадион.

«Приличные люди после такого поста находятся в **** (удивлены)», — сказал Губерниев «СЭ».

Собчак в своем канале опубликовала скрин заголовка новости про приглашение священника и добавила подпись: «Профессиональный российский спорт прекрасен. Трените с утра?»

В понедельник бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» положительно отреагировал на приглашение священника на стадион.