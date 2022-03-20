Армейцы раздавили команду своего бывшего тренера.

Конфликт с арбитрами

Это похоже на карму. Разгромная речь Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова после поражения от «Ростова» стала одним из главных событий в российском футболе. Главный тренер «Рубина» не стеснялся в выражениях, а после еще и выложил в Instagram парад спорных эпизодов из той игры с крылатой фразой из известного фильма: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»

Но Слуцкого пока не дисквалифицировали — рассмотрение его дела комитетом по этике назначено на 24 марта, поэтому тренер наблюдал за избиением своей команды с бровки. Прямо из первого ряда.

Конфликту Слуцкого с арбитрами уже много лет, это одна из самых живучих тем нашего футбола (и не только нашего — вспомните его пикировку с голландцем Сердаром Гезюбююком во время работы в «Витессе»). Но после жесточайшей критики Мешкова можно было подумать, что судьи начнут мстить.

4:0 к середине первого тайма

На самом деле ничего подобного. Да, первые два мяча ЦСКА забил после того, как эпизоды долго просматривали видеоарбитры, но мотивировка их легитимности ясна. В первом случае Языджи был чуть дальше мяча относительно ворот, поэтому не оказался в офсайде, а во втором голе Медина не играл рукой, хотя футболисты «Рубина» на это указывали. Но, конечно, даже в этих эпизодах при сильном желании можно разглядеть заговор — каждый видит лишь то, что хочет видеть сам.

Два ранних гола убили интригу в матче. ЦСКА и так выглядел фаворитом на фоне разобранного «Рубина», лишенного части легионеров, а при счете 2:0 все стало ясно. Но это было только начало: почти сразу же забил Медина (там уже не может быть вопросов ни к кому, кроме защиты «Рубина»), а на 26-й минуте Карраскаль сделал счет неприличным. Феноменальный старт игры еще и потому, что отличился каждый из зимних новичков ЦСКА. А Языджи установил рекорд: до этого ни один футболист армейцев не забивал в своих первых четырех матчах РПЛ.

Удаление Ломовицкого

Ближе к перерыву ЦСКА успокоился и даже позволил «Рубину» отыграть один мяч. Но даже иронично, что забил Кучаев, арендованный казанцами у красно-синих. Полузащитник, кстати, подчеркнуто не праздновал гол, а фанатская трибуна ЦСКА в ответ стала скандировать его имя.

Кирилл Левников удаляет Александра Ломовицкого. Фото Александр Федоров., «СЭ» Александр Федоров., Фото «СЭ»

Гол «Рубина», правда, никак не повлиял на ход игры. Хозяева все равно контролировали мяч больше и стремились забить еще, просто не так активно. Собрались и футболисты «Рубина»: может быть, во втором тайме они и ушли бы от разгромного поражения, если бы не случилась очередная катастрофа. Прямо перед перерывом Ломовицкий врезался шипами в голеностоп Медины и тут же получил заслуженную вторую желтую карточку. В раздевалку хавбек уходил под ругань Слуцкого — тренер как раз собирался заменить его, но не успел. А болельщики ЦСКА злорадствовали: воспитанник «Спартака» год назад забил армейцам за «Арсенал», после чего показал на камеру ромбик. Сейчас он на камеру лишь въехал локтем двери в подтрибунке.

Хет-трик Языджи

Второй тайм был формальностью. У «Рубина» банально не хватало ресурсов — как человеческих, так и моральных — на создание хоть какого-то сопротивления. ЦСКА же играл на публику. У красно-синих вообще есть все, чтобы показывать футбол для болельщиков. А быть болельщиком ЦСКА сейчас особенно приятно — команда и добивается результата, и демонстрирует ярчайшую игру. Редко бывает, когда сразу четыре иностранных футболиста идеально вписываются в команду, причем посреди сезона. Гбамен, Карраскаль, Медина и Языджи выглядят абсолютно органично, будто они в ЦСКА уже много лет. Особенно впечатляет турецкий форвард — во втором тайме он оформил дубль, а затем и хет-трик, реализовав пенальти. Языджи уникален: он сыграл в РПЛ четыре матча, но уже забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром ЦСКА в текущем чемпионате.

Красно-синие после возобновления сезона только выигрывают и находятся лишь в шести очках от «Зенита». Даже жаль, что в премьер-лиге они уже оба раза сыграли друг с другом.

А «Рубин» выглядит жалко. Да, отток легионеров. Да, два удаления за матч (в конце красную получил Бегич). Но после рестарта казанцы во всех матчах играют плохо — ничуть не лучше, чем на финише прошлого года. Виноваты в этом точно не судьи.