6:1! Слуцкого уничтожили — и не судьи, а ЦСКА
Конфликт с арбитрами
Это похоже на карму. Разгромная речь Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова после поражения от «Ростова» стала одним из главных событий в российском футболе. Главный тренер «Рубина» не стеснялся в выражениях, а после еще и выложил в Instagram парад спорных эпизодов из той игры с крылатой фразой из известного фильма: «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!»
Но Слуцкого пока не дисквалифицировали — рассмотрение его дела комитетом по этике назначено на 24 марта, поэтому тренер наблюдал за избиением своей команды с бровки. Прямо из первого ряда.
Конфликту Слуцкого с арбитрами уже много лет, это одна из самых живучих тем нашего футбола (и не только нашего — вспомните его пикировку с голландцем Сердаром Гезюбююком во время работы в «Витессе»). Но после жесточайшей критики Мешкова можно было подумать, что судьи начнут мстить.
4:0 к середине первого тайма
На самом деле ничего подобного. Да, первые два мяча ЦСКА забил после того, как эпизоды долго просматривали видеоарбитры, но мотивировка их легитимности ясна. В первом случае Языджи был чуть дальше мяча относительно ворот, поэтому не оказался в офсайде, а во втором голе Медина не играл рукой, хотя футболисты «Рубина» на это указывали. Но, конечно, даже в этих эпизодах при сильном желании можно разглядеть заговор — каждый видит лишь то, что хочет видеть сам.
Два ранних гола убили интригу в матче. ЦСКА и так выглядел фаворитом на фоне разобранного «Рубина», лишенного части легионеров, а при счете 2:0 все стало ясно. Но это было только начало: почти сразу же забил Медина (там уже не может быть вопросов ни к кому, кроме защиты «Рубина»), а на 26-й минуте Карраскаль сделал счет неприличным. Феноменальный старт игры еще и потому, что отличился каждый из зимних новичков ЦСКА. А Языджи установил рекорд: до этого ни один футболист армейцев не забивал в своих первых четырех матчах РПЛ.
Удаление Ломовицкого
Ближе к перерыву ЦСКА успокоился и даже позволил «Рубину» отыграть один мяч. Но даже иронично, что забил Кучаев, арендованный казанцами у красно-синих. Полузащитник, кстати, подчеркнуто не праздновал гол, а фанатская трибуна ЦСКА в ответ стала скандировать его имя.
Гол «Рубина», правда, никак не повлиял на ход игры. Хозяева все равно контролировали мяч больше и стремились забить еще, просто не так активно. Собрались и футболисты «Рубина»: может быть, во втором тайме они и ушли бы от разгромного поражения, если бы не случилась очередная катастрофа. Прямо перед перерывом Ломовицкий врезался шипами в голеностоп Медины и тут же получил заслуженную вторую желтую карточку. В раздевалку хавбек уходил под ругань Слуцкого — тренер как раз собирался заменить его, но не успел. А болельщики ЦСКА злорадствовали: воспитанник «Спартака» год назад забил армейцам за «Арсенал», после чего показал на камеру ромбик. Сейчас он на камеру лишь въехал локтем двери в подтрибунке.
Хет-трик Языджи
Второй тайм был формальностью. У «Рубина» банально не хватало ресурсов — как человеческих, так и моральных — на создание хоть какого-то сопротивления. ЦСКА же играл на публику. У красно-синих вообще есть все, чтобы показывать футбол для болельщиков. А быть болельщиком ЦСКА сейчас особенно приятно — команда и добивается результата, и демонстрирует ярчайшую игру. Редко бывает, когда сразу четыре иностранных футболиста идеально вписываются в команду, причем посреди сезона. Гбамен, Карраскаль, Медина и Языджи выглядят абсолютно органично, будто они в ЦСКА уже много лет. Особенно впечатляет турецкий форвард — во втором тайме он оформил дубль, а затем и хет-трик, реализовав пенальти. Языджи уникален: он сыграл в РПЛ четыре матча, но уже забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром ЦСКА в текущем чемпионате.
Красно-синие после возобновления сезона только выигрывают и находятся лишь в шести очках от «Зенита». Даже жаль, что в премьер-лиге они уже оба раза сыграли друг с другом.
А «Рубин» выглядит жалко. Да, отток легионеров. Да, два удаления за матч (в конце красную получил Бегич). Но после рестарта казанцы во всех матчах играют плохо — ничуть не лучше, чем на финише прошлого года. Виноваты в этом точно не судьи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7