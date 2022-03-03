Весной Дзюба станет главной ударной силой «Зенита». Все благодаря Семаку

«СЭ» — о новой роли Артема в атаке сине-бело-голубых.

Этот сезон — один из самых противоречивых в карьере Артема Дзюбы. С одной стороны, он уже наколотил 10 мячей в РПЛ и отдал четыре голевые передачи. С другой, на время выпадал из стартового состава и привыкал к роли запасного.

Но рестарт сезона показал, что Дзюба — по-прежнему один из самых полезных игроков «Зенита»: и с «Бетисом», и с «Рубином» форвард выиграл кучу единоборств, удачно прессинговал и эффективно действовал в подыгрыше. Кажется, Артем наконец-то набрал хорошие физические и функциональные кондиции и снова готов разрывать РПЛ.

Первая причина ренессанса русского форварда — уход Азмуна. В схеме с единственным нападающим приоритет отдавался более техничному, быстрому и универсальному иранцу. «Если есть пространство за спиной и мы играем с командой, которая любит атаковать и высоко поднимается, то выбираем Азмуна. Его скоростные качества и умение открываться лучше, чем у Дзюбы, — объяснял Сергей Семак. — Если играем против низкой обороны и нужно побороться вверху, отдать передачу — эти качества выше у Артема».

С приходом Сергеева и Алберто конкуренция, конечно, возросла, но ни один из новичков пока не готов полноценно усадить Дзюбу в запас. У Ивана нет опыта игры за топ-клуб, поэтому вряд ли Семак доверится ему на финишной прямой сезона. Алберто же не слишком хорош на «втором этаже» и больше любит располагаться на фланге, что делает Дзюбу фактически безальтернативным вариантом на позиции центрфорварда. Кажется, что такой расклад идеален для Артема: с одной стороны, ему почти гарантировано место в составе, с другой — он наверняка ощущает высокий уровень ответственности и вряд ли сбавит обороты.

Вторая причина заключается в новой роли Дзюбы. За время работы с Семаком форвард неоднократно подстраивался под новые требования коуча. В сезоне-2018/19 была ставка на мобильность и игру на острие. Дальше случился уклон в сторону верховых передач. Наконец, в нынешнем розыгрыше функционал Дзюбы — это действия около штрафной и в оттяжке. Можно сказать, что в этом году все предыдущие версии футболиста соединились воедино, и сейчас мы видим что-то среднее между всеми ними. Теперь главная задача форварда — контроль одного из полуфлангов соперника. Классический сценарий: нападающий выбирает центрального защитника, по которому будет играть, — тот выдвигается на него, освобождая зону, а во время паса Артема хавбеки питерцев либо врываются в полупустое пространство, либо отдают туда передачу.

Семак пошел на такие перестановки в первую очередь из-за обновленного стиля команды. Выбор в пользу трио Вендел — Клаудиньо — Малком в середине поля дал Дзюбе возможность выполнять скидки не на ход, а прямо в ноги партнерам. Их техника позволяет принимать даже не самые аккуратные передачи, за счет чего атаки команды не теряют в динамичности и сохраняют ее ширину. В силу естественной потери скорости тренер выбрал для Артема роль не прикрепленного к какой-либо позиции игрока. Дзюба может вести борьбу на любом участке поля, при этом оставаясь ориентированным на ворота, и во время позиционных владений занимать привычное место в штрафной. Это доказывают и цифры: в новом году в среднем за матч он выигрывает по четыре верховые дуэли и одновременно отдает по два ключевых паса — показатели форварда, стремящегося не только использовать созданные для него моменты, но и самому работать на команду в переходных фазах.

Артем Дзюба и Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Третий (и, пожалуй, самый важный) фактор «возрождения» страйкера — доверие главного тренера. Все помнят, что зимой в медиа активно писали о возможном трансфере Дзюбы в «Рубин». Слухи о тлеющем конфликте между коучем и футболистом ходили не первый год — и обострились, когда форвард присел на скамейку.

Даже если какие-то недопонимания и были, то сейчас есть ощущение, что ситуацию удалось выправить. Дзюба качественно поработал на сборах, начал все матчи в основе, а после гола «Бетису» получил персональный респект от Семака. «Как оцениваю игру Дзюбы? Хорошо. Помимо гола еще один прекрасный момент. Заменили его, чтобы поддержать темп», — хвалил футболиста тренер.

Во многом благодаря лояльности тренерского штаба Дзюба здорово вкатился во вторую часть сезона и снова должен стать одним из лидеров «Зенита».