Экс-врач «Торпедо»: «Обухов мне звонил и начал обвинять, что это я дал ему допинг»

Бывший врач московского «Торпедо» Владимир Аловский отреагировал на информацию о сокрытии в 2013 году положительной допинг-пробы нападающего «Ростова» Владимира Обухова, который тогда выступал за черно-белых на правах аренды из «Спартака».

Вторым подозреваемым в употреблении допинга и подмене положительных проб в период с 2013 по 2014 годы стал экс-защитник «Торпедо» Иван Князев, который сейчас выступает в ПФЛ за пермскую «Звезду».

«Я не помню Обухова. Князева, о котором пишут в СМИ — помню, — цитирует Аловского metaratings.ru. — По нему был случай, связанный с допингом, а по Обухову — нет. Восемь лет прошло... Я не помню, в каком это году было.

Я работал со сборной России по легкой атлетике, по синхронному плаванию. Разве я буду себя подставлять по части допинга с такими малоизвестными футболистами? Оба были молодыми игроками, какой смысл? Ко мне никто не обращался — ни из РУСАДА, ни из ВАДА. Я не занимаюсь допингом, это самоубийство. Тем более сейчас.

Откуда это появилось у Князева? А откуда у нас в легкой атлетике это появляется, расскажите мне?! Они сами едят допинг, не спрашивая, не консультируясь ни с кем. Не знаю, почему спустя восемь лет у ФИФА появились вопросы по Князеву и Обухову.

Обухов мне звонил, начал обвинять меня, что это я дал ему допинг. Я ответил ему, что не занимаюсь допингом. Ни в футболе, ни в легкой атлетике, ни в синхронном плавании. В футболе они едят только стимуляторы, а не допинговые препараты. Это как кофе выпить.

В общем, я могу заявить, что медицинский штаб «Торпедо» в 2013 году не принимал участия во всей этой истории с Обуховым и Князевым. Понимаю, что хотят свалить все на меня и на клуб, но я не занимаюсь такими делами, вы поймите. Я проработал еще какое-то время в «Торпедо», затем сменилось руководство. В футболе всегда так, я ушел только из-за этого".

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