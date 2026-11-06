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Сегодня, 18:00
«Факел» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 14-го тура чемпионата России.
«Факел» — «Динамо» Москва: потери
У воронежцев в составе из-за травмы будет отсутствовать Алексей Сутормин. У «Динамо» в этой встрече по той же причине не сыграют Милан Майсторович, Луис Чавес, Бахтиёр Зайнутдинов и Николас Маричаль.
«Факел» — «Динамо» Москва: личные встречи
За последние четыре года команды шесть раз пересекались в Премьер-Лиге. Было зафиксировано четыре ничейных результата, одна победу в пользу динамовцев и один положительный исход в пользу «Факела». В августе этого года коллективы уже сыграли в Воронеже в рамках Кубка России. Подопечные Сандро Шварца тогда минимально обыграли хозяев (1:0), благодаря автоголу Игоря Юрганова в самой концовке встречи.
«Динамо» Москва: форма в последних турах РПЛ
Последние 8 из 9 матчей не проиграла команда Сандро Шварца. Успешная серия длилась игры с «Акроном» (1:3) в позапрошлом туре. После неудачного выездного поединка бело-голубые собрались и благодаря голам Даниила Фомина и Константина Тюкавина обыграли «Ахмат» (2:0).
«Факел»: форма в последних турах РПЛ
В последних шести матчах РПЛ «Факел» проиграл четыре раза: «Рубину» и «Родине» (0:1), «Локомотиву» (0:5), «Спартаку» (0:1), сыграл вничью с «Балтикой» (2:2), а также добыл первую победу в сезоне — в гостях у «Крыльев Советов» (2:1).
Где смотреть трансляцию матча «Факел» — «Динамо» Москва
Игру воронежской и московской команд в прямом эфире покажет спортивный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Факел» — «Динамо» Москва
Матч команд Хасанби Биджиева и Сандро Шварца состоится в субботу, 7 ноября, в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.
В субботу, 7 ноября, «Факел» и московское «Динамо» сыграют в матче 14-го тура Премьер-Лиги.
После увольнения Олега Василенко «Факел» выиграл в двух гостевых матчах: у «Краснодара» в Кубке (2:0) и у «Крыльев Советов» (2:1) в Премьер-Лиге. Последние два матча в РПЛ не дали воронежскому коллективу результата, однако команду возглавил Хасанби Биджиев. Для 60-летнего специалиста это будет дебютная игра в качестве тренера воронежцев.
Московское «Динамо» подходит к этому матчу как фаворит и в хорошем настроении. За последние 13 матчей, включая Кубок России, бело-голубые проиграли лишь дважды: «Краснодару» (1:2) и «Акрону» (1:3). Несмотря на такие прекрасные результаты, московское «Динамо» идёт лишь вторым в таблице РПЛ, уступая в два очка «Зениту».
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Факел» — «Динамо» Москва. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1