«Факел» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 7 ноября, «Факел» и московское «Динамо» сыграют в матче 14-го тура Премьер-Лиги.

После увольнения Олега Василенко «Факел» выиграл в двух гостевых матчах: у «Краснодара» в Кубке (2:0) и у «Крыльев Советов» (2:1) в Премьер-Лиге. Последние два матча в РПЛ не дали воронежскому коллективу результата, однако команду возглавил Хасанби Биджиев. Для 60-летнего специалиста это будет дебютная игра в качестве тренера воронежцев.

Московское «Динамо» подходит к этому матчу как фаворит и в хорошем настроении. За последние 13 матчей, включая Кубок России, бело-голубые проиграли лишь дважды: «Краснодару» (1:2) и «Акрону» (1:3). Несмотря на такие прекрасные результаты, московское «Динамо» идёт лишь вторым в таблице РПЛ, уступая в два очка «Зениту».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Факел» — «Динамо» Москва. Присоединяйтесь!