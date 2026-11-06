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Факел — Динамо: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 14 тура РПЛ 7 ноября 2026

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Сегодня, 18:00

«Факел» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 14-го тура чемпионата России.

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18:30

«Факел» — «Динамо» Москва: потери

У воронежцев в составе из-за травмы будет отсутствовать Алексей Сутормин. У «Динамо» в этой встрече по той же причине не сыграют Милан Майсторович, Луис Чавес, Бахтиёр Зайнутдинов и Николас Маричаль.

18:25

«Факел» — «Динамо» Москва: личные встречи

За последние четыре года команды шесть раз пересекались в Премьер-Лиге. Было зафиксировано четыре ничейных результата, одна победу в пользу динамовцев и один положительный исход в пользу «Факела». В августе этого года коллективы уже сыграли в Воронеже в рамках Кубка России. Подопечные Сандро Шварца тогда минимально обыграли хозяев (1:0), благодаря автоголу Игоря Юрганова в самой концовке встречи.

18:20

«Динамо» Москва: форма в последних турах РПЛ

Последние 8 из 9 матчей не проиграла команда Сандро Шварца. Успешная серия длилась игры с «Акроном» (1:3) в позапрошлом туре. После неудачного выездного поединка бело-голубые собрались и благодаря голам Даниила Фомина и Константина Тюкавина обыграли «Ахмат» (2:0).

18:15

«Факел»: форма в последних турах РПЛ

В последних шести матчах РПЛ «Факел» проиграл четыре раза: «Рубину» и «Родине» (0:1), «Локомотиву» (0:5), «Спартаку» (0:1), сыграл вничью с «Балтикой» (2:2), а также добыл первую победу в сезоне — в гостях у «Крыльев Советов» (2:1).

18:10

Где смотреть трансляцию матча «Факел» — «Динамо» Москва

Игру воронежской и московской команд в прямом эфире покажет спортивный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

18:05

Дата, место и время начала матча «Факел» — «Динамо» Москва

Матч команд Хасанби Биджиева и Сандро Шварца состоится в субботу, 7 ноября, в Воронеже на стадионе «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

18:00

В субботу, 7 ноября, «Факел» и московское «Динамо» сыграют в матче 14-го тура Премьер-Лиги.

После увольнения Олега Василенко «Факел» выиграл в двух гостевых матчах: у «Краснодара» в Кубке (2:0) и у «Крыльев Советов» (2:1) в Премьер-Лиге. Последние два матча в РПЛ не дали воронежскому коллективу результата, однако команду возглавил Хасанби Биджиев. Для 60-летнего специалиста это будет дебютная игра в качестве тренера воронежцев.

Московское «Динамо» подходит к этому матчу как фаворит и в хорошем настроении. За последние 13 матчей, включая Кубок России, бело-голубые проиграли лишь дважды: «Краснодару» (1:2) и «Акрону» (1:3). Несмотря на такие прекрасные результаты, московское «Динамо» идёт лишь вторым в таблице РПЛ, уступая в два очка «Зениту».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Факел» — «Динамо» Москва. Присоединяйтесь!

18:00

В субботу, 7 ноября, «Факел» сыграет с московским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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