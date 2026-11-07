«За меня от «Ювентуса» «Динамо» получило форму, автобус и бесплатные сборы в Италии. А миллион долларов раздербанили»

Сегодня бывшему полузащитнику сборной СССР Сергею Алейникову исполнилось 65 лет.

С минским «Динамо» в 1982 году он выиграл чемпионат страны. А со сборной СССР, за которую в общей сложности провел 77 матчей, в 1988-м стал вице-чемпионом Европы и дважды участвовал в чемпионатах мира (в 1986-м и 1990-м). Там менялись тренеры, но этот центральный полузащитник был востребован и при Эдуарде Малофееве, и при Валерии Лобановском, и при Анатолии Бышовце.

В 1989-м Алейников неожиданно перешел в «Ювентус», с которым сразу завоевал Кубок Италии и Кубок УЕФА. Дальше были «Лечче», японская «Гамба Осака», шведский «Оддевольд» и две любительские итальянские команды — «Корильяно» и «Ананьи Фонтана».

2003-й Алейников провел в России — сначала возглавлял «Торпедо-Металлург», потом ФК «Видное». Но с тренерской карьерой не сложилось, и он вернулся в Италию, где проживает по сей день.

— С мемуарами Бубнова ознакомились? — спросили Алейникова обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда тот стал героем «Разговора по пятницам».

— Нет.

— Тогда процитируем: «Бесков на собраниях не раз вспоминал, как помогли минскому «Динамо» стать чемпионами. Матч он не называл договорным, потому что отдали игру в пику киевлянам, врагам «Спартака». Гаврилов рассказывал, что Курненин с Пудышевым приехали прямо на базу и договорились».

— Впервые слышу. К игре готовился в обычном режиме, в команде на эту тему — ни полслова. Если что-то и было, кто ж 21-летнего парня будет в подробности посвящать?

— По ходу матча, который завершился 4:3, вы вели 4:1. Не казалось, что спартаковцы играют в полноги?

— Легко не было точно. Бегать в манеже на древнем покрытии всегда тяжело, страшно болели ахиллы. А «Динамо» устраивала только победа.

— Значит, не верите в договорняк?

— Нет! Где доказательства? Написать можно что угодно.

— Вам хоть раз предлагали поучаствовать в сдаче?

— В 1983-м гонцы из одного клуба пытались склонить нас с Гуриновичем. Даже деньги всучили.

— Накануне матча?

— Дня за четыре до игры. Мы к Пудышеву, объяснили ситуацию. Пудик сказал: «Не волнуйтесь, улажу. Вам ничего не будет». Деньги забрал и отнес гонцам. Еще кутаисское «Торпедо» закидывало в Минске удочки через Андрея Трухана. Команда сдавать отказалась. При этом к середине второго тайма мы горели — 0:1. Но Кондратьев сравнял, а на 90-й я забил победный гол. Или с «Гурией» случай.

— В Ланчхути?

— Да. Предложили деньги, мы ответили: «Играем честно». Так грузины нас отравили! Что-то в пищу подмешали. После обеда у всех животы скрутило, понос. Пора на стадион выезжать, а футболисты с горшка не в силах подняться. Несколько дней не могли очухаться.

— Как же играли?

— В полуобморочном состоянии. Самое обидное, все равно попали — 1:2. Второй гол пропустили с пенальти, который придумал судья.

— Кирьяков уверял, что в московском «Динамо» Малофеев приносил на установки вырезки из газет, сыпал цитатами, притчами, пел частушки, танцевал. А в Минске?

— У нас танцев и частушек не было. Вот притчи — конек Эдуарда Васильевича. Иногда читал духоподъемные стихи. Умел взбодрить команду до мурашек.

— А зимой заставлял тренироваться на льду?

— Кто мог кататься, надевал коньки. Пудышев и Прокопенко бегали в кедах.

— В них же на льду убиться можно.

— Обходились без травм. Сперва играли в хоккей с мячом. Потом коньки сменялись кедами — и начинался футбол.

Станислав Черчесов и Сергей Алейников. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Неужели это полезно?

— Конечно! Тренировки развивали ловкость, координацию, на мышцы приличная нагрузка. Плюс психологический эффект. Сидишь на сборах неделями, рутина. А здесь какое-то разнообразие.

— Ваш друг Василий Рац в сборной считался режимщиком номер один. С рюмкой его не представляете?

— Совсем уж аскетом он не был. Как-то на день рождения Васи пили рижский бальзам.

— Кто для вас режимщик номер два?

— Людас Румбутис. В минском «Динамо» его звали Дед.

— Был старше всех?

— Выглядел как дед! А раздавал прозвища один человек — Пудик. Из него это лилось. Янушевский — Аист, Зыгмантович — Зико, Гуринович — Троекуров, Гоцманов — Флотский, Кондратьев — Челентано...

— Что общего у Кондратьева с Челентано?

— Похож. Жора еще и шляпу носил. Меня Пудик окрестил Батюшкой.

— Прилипло?

— Моментально. В сборную перешло. Ну не обижаться же.

— Пудышев рассказывал, как взял вас, юного, на пьянку. Наутро вам худо — Малофеев вычислил это сразу. Подошел, указал на Пудышева: «Если хочешь стать футболистом, больше с ним не ходи».

— Такого разговора не помню. Обычно иначе: какой-то случай был, но не со мной. Или не с теми подробностями. Например, про червяка.

— ???

— Гуляет история, будто я на базе обнаружил в супе червяка. То ли закричал, то ли упал в обморок... На самом деле плавал он в тарелке другого игрока, который меня и подозвал: «Смотри, какой зверюга!»

— Просто говорят, после диалога с Малофеевым вы и начали режимить.

— К сожалению, режимить начал позже. На загулы не было времени, когда стали регулярно вызывать в сборную. А уж в Италии научился правильно пить, получая удовольствие.

Фото Global Look Press

— Раньше не получали?

— Закидывал в себя, да и все. В Италии чуть-чуть покушал — отпил глоток вина, смакуешь... Красота!

— В «Ювентус» вы попали благодаря Заварову?

— Да. Изначально меня приглашала «Дженоа», но «Ювентус» перехватил. Клуб решил поддержать Заварова, у которого адаптация затянулась. Вдвоем-то легче.

— «Ювентус» же не собирался от вас избавляться после первого сезона?

— Об этом рассказали время спустя. В контракте была прописана хитрая комбинация: если через год меня «Ювентус» не оставляет, должен выплатить компенсацию.

— В миллион долларов.

— Ну да. Людям, которые заключали контракт по линии ЦС «Динамо», было выгоднее миллион раздербанить. Вряд ли идея родилась у них спонтанно.

— Деньги ушли в Москву? Или в Минск?

— Да кто Минску отдаст, не смешите... Слышал, «живые» деньги до минского «Динамо» не доехали вообще. За меня получили форму, автобус и три года бесплатных сборов в Италии.

— Вы так и не узнали, конкретно в каких карманах осел миллион?

— А мне-то зачем? Мутная история...

— К какому дню в «Ювентусе» возвращаетесь памятью?

— Когда выиграли Кубок УЕФА. Фанаты так радовались, что прорвали оцепление, выбежали на поле. Майку, бутсы, щитки, гетры растащили на сувениры. Спасибо, хоть трусы оставили.

— Финал Кубка УЕФА тогда играли из двух матчей.

— Дома «Фиорентину» во главе с Баджо и Дунгой хлопнули — 3:1, на выезде отстояли нулевую ничью. Последние полчаса отбивались вдесятером — удалили Паскуале Бруно. Страшный человек.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Почему?

— В конце 80-х в итальянском футболе грязи было очень много. Защитники в борьбе за мяч спокойно поднимали ногу выше колена. Судьи на грубость закрывали глаза, редко показывали карточки. Паскуале выделялся даже на этом фоне. В «Ювентусе» шутили, что смотрит не на мяч, а на гетры. Если видит чужие — тут же втыкается!

— Он и на тренировках не щадил?

— До подкатов сзади не опускался, но играл предельно жестко. Как Горлукович.

— Или Бодак. Сломавший вашего брата Анатолия.

— В матче дублеров «Торпедо» и минского «Динамо» так отоварил, что брата на скорой увезли в ЦИТО с двойным переломом голени. В 18 лет с футболом закончил. Бодак приходил в палату, каялся. Да что толку?! Сколько травм на его совести!

— Кто еще, кроме Тишкова?

— Играя за «Локомотив», Бодак сломал ногу нашему же Андрею Шалимо. Парень полгода восстанавливался.

— К разговору о травмах. Вычитали в вашей книжке трогательный эпизод про Владимира Еремина и Григория Цааву.

— Еремин, защитник одесского «Черноморца», неумышленно нанес Цааве серьезную травму. Так мама Еремина написала ему письмо, которое начиналось словами: «Прости, сынок...» Потом в Тбилиси специально прилетел сам Володя. Явился домой к Грише, еще раз извинился. Поступок!