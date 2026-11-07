«За меня от «Ювентуса» «Динамо» получило форму, автобус и бесплатные сборы в Италии. А миллион долларов раздербанили»
С минским «Динамо» в 1982 году он выиграл чемпионат страны. А со сборной СССР, за которую в общей сложности провел 77 матчей, в 1988-м стал вице-чемпионом Европы и дважды участвовал в чемпионатах мира (в 1986-м и 1990-м). Там менялись тренеры, но этот центральный полузащитник был востребован и при Эдуарде Малофееве, и при Валерии Лобановском, и при Анатолии Бышовце.
В 1989-м Алейников неожиданно перешел в «Ювентус», с которым сразу завоевал Кубок Италии и Кубок УЕФА. Дальше были «Лечче», японская «Гамба Осака», шведский «Оддевольд» и две любительские итальянские команды — «Корильяно» и «Ананьи Фонтана».
2003-й Алейников провел в России — сначала возглавлял «Торпедо-Металлург», потом ФК «Видное». Но с тренерской карьерой не сложилось, и он вернулся в Италию, где проживает по сей день.
— С мемуарами Бубнова ознакомились? — спросили Алейникова обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда тот стал героем «Разговора по пятницам».
— Нет.
— Тогда процитируем: «Бесков на собраниях не раз вспоминал, как помогли минскому «Динамо» стать чемпионами. Матч он не называл договорным, потому что отдали игру в пику киевлянам, врагам «Спартака». Гаврилов рассказывал, что Курненин с Пудышевым приехали прямо на базу и договорились».
— Впервые слышу. К игре готовился в обычном режиме, в команде на эту тему — ни полслова. Если что-то и было, кто ж 21-летнего парня будет в подробности посвящать?
— По ходу матча, который завершился 4:3, вы вели 4:1. Не казалось, что спартаковцы играют в полноги?
— Легко не было точно. Бегать в манеже на древнем покрытии всегда тяжело, страшно болели ахиллы. А «Динамо» устраивала только победа.
— Значит, не верите в договорняк?
— Нет! Где доказательства? Написать можно что угодно.
— Вам хоть раз предлагали поучаствовать в сдаче?
— В 1983-м гонцы из одного клуба пытались склонить нас с Гуриновичем. Даже деньги всучили.
— Накануне матча?
— Дня за четыре до игры. Мы к Пудышеву, объяснили ситуацию. Пудик сказал: «Не волнуйтесь, улажу. Вам ничего не будет». Деньги забрал и отнес гонцам. Еще кутаисское «Торпедо» закидывало в Минске удочки через Андрея Трухана. Команда сдавать отказалась. При этом к середине второго тайма мы горели — 0:1. Но Кондратьев сравнял, а на 90-й я забил победный гол. Или с «Гурией» случай.
— В Ланчхути?
— Да. Предложили деньги, мы ответили: «Играем честно». Так грузины нас отравили! Что-то в пищу подмешали. После обеда у всех животы скрутило, понос. Пора на стадион выезжать, а футболисты с горшка не в силах подняться. Несколько дней не могли очухаться.
— Как же играли?
— В полуобморочном состоянии. Самое обидное, все равно попали — 1:2. Второй гол пропустили с пенальти, который придумал судья.
— Кирьяков уверял, что в московском «Динамо» Малофеев приносил на установки вырезки из газет, сыпал цитатами, притчами, пел частушки, танцевал. А в Минске?
— У нас танцев и частушек не было. Вот притчи — конек Эдуарда Васильевича. Иногда читал духоподъемные стихи. Умел взбодрить команду до мурашек.
— А зимой заставлял тренироваться на льду?
— Кто мог кататься, надевал коньки. Пудышев и Прокопенко бегали в кедах.
— В них же на льду убиться можно.
— Обходились без травм. Сперва играли в хоккей с мячом. Потом коньки сменялись кедами — и начинался футбол.
— Неужели это полезно?
— Конечно! Тренировки развивали ловкость, координацию, на мышцы приличная нагрузка. Плюс психологический эффект. Сидишь на сборах неделями, рутина. А здесь какое-то разнообразие.
— Ваш друг Василий Рац в сборной считался режимщиком номер один. С рюмкой его не представляете?
— Совсем уж аскетом он не был. Как-то на день рождения Васи пили рижский бальзам.
— Кто для вас режимщик номер два?
— Людас Румбутис. В минском «Динамо» его звали Дед.
— Был старше всех?
— Выглядел как дед! А раздавал прозвища один человек — Пудик. Из него это лилось. Янушевский — Аист, Зыгмантович — Зико, Гуринович — Троекуров, Гоцманов — Флотский, Кондратьев — Челентано...
— Что общего у Кондратьева с Челентано?
— Похож. Жора еще и шляпу носил. Меня Пудик окрестил Батюшкой.
— Прилипло?
— Моментально. В сборную перешло. Ну не обижаться же.
— Пудышев рассказывал, как взял вас, юного, на пьянку. Наутро вам худо — Малофеев вычислил это сразу. Подошел, указал на Пудышева: «Если хочешь стать футболистом, больше с ним не ходи».
— Такого разговора не помню. Обычно иначе: какой-то случай был, но не со мной. Или не с теми подробностями. Например, про червяка.
— ???
— Гуляет история, будто я на базе обнаружил в супе червяка. То ли закричал, то ли упал в обморок... На самом деле плавал он в тарелке другого игрока, который меня и подозвал: «Смотри, какой зверюга!»
— Просто говорят, после диалога с Малофеевым вы и начали режимить.
— К сожалению, режимить начал позже. На загулы не было времени, когда стали регулярно вызывать в сборную. А уж в Италии научился правильно пить, получая удовольствие.
— Раньше не получали?
— Закидывал в себя, да и все. В Италии чуть-чуть покушал — отпил глоток вина, смакуешь... Красота!
— В «Ювентус» вы попали благодаря Заварову?
— Да. Изначально меня приглашала «Дженоа», но «Ювентус» перехватил. Клуб решил поддержать Заварова, у которого адаптация затянулась. Вдвоем-то легче.
— «Ювентус» же не собирался от вас избавляться после первого сезона?
— Об этом рассказали время спустя. В контракте была прописана хитрая комбинация: если через год меня «Ювентус» не оставляет, должен выплатить компенсацию.
— В миллион долларов.
— Ну да. Людям, которые заключали контракт по линии ЦС «Динамо», было выгоднее миллион раздербанить. Вряд ли идея родилась у них спонтанно.
— Деньги ушли в Москву? Или в Минск?
— Да кто Минску отдаст, не смешите... Слышал, «живые» деньги до минского «Динамо» не доехали вообще. За меня получили форму, автобус и три года бесплатных сборов в Италии.
— Вы так и не узнали, конкретно в каких карманах осел миллион?
— А мне-то зачем? Мутная история...
— К какому дню в «Ювентусе» возвращаетесь памятью?
— Когда выиграли Кубок УЕФА. Фанаты так радовались, что прорвали оцепление, выбежали на поле. Майку, бутсы, щитки, гетры растащили на сувениры. Спасибо, хоть трусы оставили.
— Финал Кубка УЕФА тогда играли из двух матчей.
— Дома «Фиорентину» во главе с Баджо и Дунгой хлопнули — 3:1, на выезде отстояли нулевую ничью. Последние полчаса отбивались вдесятером — удалили Паскуале Бруно. Страшный человек.
— Почему?
— В конце 80-х в итальянском футболе грязи было очень много. Защитники в борьбе за мяч спокойно поднимали ногу выше колена. Судьи на грубость закрывали глаза, редко показывали карточки. Паскуале выделялся даже на этом фоне. В «Ювентусе» шутили, что смотрит не на мяч, а на гетры. Если видит чужие — тут же втыкается!
— Он и на тренировках не щадил?
— До подкатов сзади не опускался, но играл предельно жестко. Как Горлукович.
— Или Бодак. Сломавший вашего брата Анатолия.
— В матче дублеров «Торпедо» и минского «Динамо» так отоварил, что брата на скорой увезли в ЦИТО с двойным переломом голени. В 18 лет с футболом закончил. Бодак приходил в палату, каялся. Да что толку?! Сколько травм на его совести!
— Кто еще, кроме Тишкова?
— Играя за «Локомотив», Бодак сломал ногу нашему же Андрею Шалимо. Парень полгода восстанавливался.
— К разговору о травмах. Вычитали в вашей книжке трогательный эпизод про Владимира Еремина и Григория Цааву.
— Еремин, защитник одесского «Черноморца», неумышленно нанес Цааве серьезную травму. Так мама Еремина написала ему письмо, которое начиналось словами: «Прости, сынок...» Потом в Тбилиси специально прилетел сам Володя. Явился домой к Грише, еще раз извинился. Поступок!
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2