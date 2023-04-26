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Сегодня, 16:49

Бабаев о возвращении Фернандеса в ЦСКА: «В ближайшее время встретимся и обсудим»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное возвращение в клуб Марио Фернандеса.

— Все возможно. Мы договорились, что в ближайшее время, возможно, встретимся, обсудим перспективы, его пожелания. Однозначно сейчас ничего сказать нельзя, но и исключать тоже. Думаю, при обоюдном желании, возможностях, необходимости набора физической формы все возможно. Есть ли риск, что Марио завершит карьеру? Сейчас нужно взять паузу, он это тоже понимает. Нужно оценить собственные силы. К сожалению, действительно, травмы стали проявляться часто. Марио очень расстроен. Поэтому, чтобы не торопить события и не делать поспешных заявлений, сначала надо все обсудить, проверить.

— Есть ли желание, чтобы он свой последний матч, даже если не сможет провести весь сезон, сыграл за ЦСКА?

— Мы, даже понимая, что все возможно, еще не прощаемся. Мы проводили достойно и красиво. Хотя держали в голове, что возможно, говорим «до свидания». В любом случае, даже если по ряду причин Марио не продолжит футбольную карьеру, он, наверное, приедет и что-то подобное проведем.

Все зависит от его планов. Может быть, где-то присутствует разочарование от периода в Бразилии с точки зрения футбола. Мы на связи. Когда будет какая-то конкретика, мы обязательно поделимся.

Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Спартак

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П
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