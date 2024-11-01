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Судейство

1 ноября, 23:00

«К вопросу о трактовках». ЭСК — за Карасева и против «Зенита» в эпизоде с фолом Батракова

ЭСК РФС: Карасев верно не удалил Алексея Батракова в игре с «Зенитом»
Артем Белинин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (справа) и игрок «Зенита» Густаво Мантуан в матче РПЛ. 27 октября 2024.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
А сами питерцы ранее получили штраф.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верными действия Сергея Карасева в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:1). Напомним, в ЭСК обратилась питерская команда — по мнению сине-бело-голубых, рефери допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову за фол на 72-й минуте встречи. Ранее футболист был наказан за нарушение на 59-й минуте и благодаря «прощению» избежал удаления.

«Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, футболист «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошел без использования шипов.

Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде», — сказано в заявлении ЭСК.

Также напомним, что 31 октября КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч рублей за нецензурные кричалки болельщиков. Кроме того, на 20 тысяч рублей был оштрафован главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов — за выход из технической зоны.

Артем Карпукас (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;) в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ 27&nbsp;октября 2024 года. Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»

Тренеры остались недовольны судейством

Работа Карасева смутила обоих тренеров. Причем наставника «Зенита» Сергея Семака не устроил не конкретный эпизод, а все в целом: «Стоило ли удалять Батракова? Это вопрос судейский — что, чего, как... Это трактовки. Уровень борьбы — у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки. Поэтому судейство в стороне — бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется. Давайте про игру. Она была хорошей», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Тренер «Локомотива» также раскритиковал Карасева, но уже за другое невынесенное решение. В конце матча Батраков получил травму после столкновения с Густаво Мантуаном — рефери по итогам эпизода никого не наказал: «Надеемся, что травма несерьезная, но неприятная. А судья даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть. Надеемся, с Лешей все будет хорошо», — высказался Галактионов после матча.

Алексей Батраков (№83) и Вильмар Барриос.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Эксперты назвали работу Карасева «неудачной»

Не только тренеры остались недовольны. Так, журналист «СЭ» Александр Бобров низко оценил действия рефери: «Нужно прежде всего отметить в целом неудачную работу Карасева — в части управления игрой и применения санкций. Например, тот же Батраков мог получить предупреждение на 55-й минуте, когда выпрашивал желтую для Вендела, и сам зенитовец не был наказан за откидку мяча. Однако наши судьи за такие действия (выпрашивание), запрещенные правилами игры, не наказывают».

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков забил гол &laquo;Зениту&raquo; (1:1) и&nbsp;возглавил гонку бомбардиров РПЛ. Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»

Даже бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что Батраков должен был быть удален: «Он избежал красной карточки в этом матче, его Карасев просто пожалел. Я думаю, арбитр просто не захотел ломать игру, что делает ему честь. Он прекрасно понимал, ведется жесткая борьба, а если бы он удалил Батракова, то игра сломалась бы. Хотя, если быть откровенным, Алексей заслуживал удаления», — сказал Наумов в комментарии для «СЭ».

После 13 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
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 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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