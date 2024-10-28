Наумов считает, что Батраков должен был быть удален в матче с «Зенитом»: «Карасев просто пожалел»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» эпизод с нарушением правил со стороны полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче с «Зенитом» (1:1).

На 59-й минуте игрок получил желтую карточку за неспортивное поведение. Затем, на 72-й минуте, он в ходе борьбы за мяч в подкате попал в ногу игроку петербуржцев Густаво Мантуану. Арбитр назначил штрафной удар, решив не давать второе предупреждение.

«Что касается Батракова: он избежал красной карточки в этом матче, его Карасев просто пожалел. Я думаю, он просто не захотел ломать игру, что делает ему честь. Он прекрасно понимал, что ведется жесткая борьба — а если бы он удалил Батракова, то игра сломалась бы. Хотя, если быть откровенным, Алексей заслуживал удаление», — сказал Наумов «СЭ».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками.

Денис Сафронов