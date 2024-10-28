Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:39

Наумов считает, что Батраков должен был быть удален в матче с «Зенитом»: «Карасев просто пожалел»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» эпизод с нарушением правил со стороны полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче с «Зенитом» (1:1).

На 59-й минуте игрок получил желтую карточку за неспортивное поведение. Затем, на 72-й минуте, он в ходе борьбы за мяч в подкате попал в ногу игроку петербуржцев Густаво Мантуану. Арбитр назначил штрафной удар, решив не давать второе предупреждение.

«Что касается Батракова: он избежал красной карточки в этом матче, его Карасев просто пожалел. Я думаю, он просто не захотел ломать игру, что делает ему честь. Он прекрасно понимал, что ведется жесткая борьба — а если бы он удалил Батракова, то игра сломалась бы. Хотя, если быть откровенным, Алексей заслуживал удаление», — сказал Наумов «СЭ».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками.

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Николай Наумов
Читайте также
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Популярное видео
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
КДК не будет рассматривать фразу Соболева о москвичах
Орлов о Батракове: «Способный. Только не сравнивайте его с Аршавиным. Андрей был игроком европейского уровня»
Батраков пройдет МРТ в понедельник. У россиянина нет болевых ощущений после стыка с Мантуаном
Орлов о Клаудиньо: «Он себя запустил...»
Орлов о матче «Зенит» — «Локомотив»: «Зачем Семак выпустил Соболева? Тот ничего не показал!»
«Не чемпионский футбол «Зенита». Зачем выпускали Соболева? Артур сыграл как ребенок». Орлов — о матче с «Локо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Марцел Личка заявил, что тратит около 50 тысяч рублей в месяц
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости