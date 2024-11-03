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Сегодня, 22:05

«Краснодар» выиграл 11 матчей подряд, а вслед за Кордобой гол-шедевр забил Сперцян

«Краснодар» дома разгромил «Оренбург»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 4:0. 3 ноября 2024 года.
Фото ФК «Краснодар»
Лидер не оставил шансов «Оренбургу».
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
4:0
Оренбург

Первая команда чемпионата против шестнадцатой. С такими вводными результат зачастую видится очевидным, только всегда имеются оговорки. Например, эффект работы нового тренера, а Владимир Слишкович еще и обладает опытом побед над Мурадом Мусаевым. Правда, босниец весной тренировал «Спартак», который не совсем корректно сравнивать с «Оренбургом». Да и майский «Краснодар» мало похож на себя нынешний. Но опять же — определенные знания и успешный опыт их применения у штаба уральцев присутствовали.

Джон Кордоба (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Саид Сахархизан (&laquo;Оренбург&raquo;). «Краснодар» разгромил «Оренбург». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Об этом подумалось в дебюте, когда Башич атаковал с дальней дистанции и заставил Агкацева вытягивать мяч из-под перекладины. А когда гостей, казалось, плотно вдавили в штрафную, «Оренбург» показал, как можно выжать максимум из стандартного положения. Розыгрыш углового с подачей все того же Башича к площади ворот завершился ударом Сахирзизана головой, и «быков» совместными усилиями спасли впечатливший реакцией Агкацев и штанга.

«Краснодар», кстати, при полном преимуществе в первом тайме тоже был максимально опасен именно на стандартах. И если Диего Коста после подачи Оласы со штрафного соперника простил и из центра штрафной пробил выше ворот, то корнер Сперцяна снова оказался результативным, а удар Тормены трансформировался в голевую передачу. Таковой она стала благодаря играющему в этом сезоне на невероятном кураже Ленини. Так сориентироваться в непростой ситуации и переправить мяч в угол легким и неуловимым движением нужно суметь.

Полузащитник сборной Кабо-Верде проводит самый результативный сезон в карьере. Прежде Ленини ни в одном чемпионате не забивал больше одного мяча. Теперь их у него два уже к 14-му туру, а еще можно вспомнить победный мяч в кубковой встрече с ЦСКА (1:0). Тот выигрыш стал для «Краснодара» первым в сезоне, и с него начался подъем после неубедительного старта. Вот уж точно неожиданный герой, который еще и с максимальной эффективностью выполняет колоссальный объем черновой работы в центре поля.

Что до героев привычных — им в этот вечер до поры до времени не хватало последнего штриха или банальной силы удара, как в случае с Кордобой в паре эпизодов. Зато наконец-то свой первый мяч в черно-зеленой форме забил Козлов. Да он просто не мог не забить как в силу позиции (из центра штрафной без сопротивления), так и по причине затраченных партнерами творческих усилий. Умный пас Сперцяна между двумя защитниками на ход партнеру и передача Батчи набегавшему Козлову — разве можно было испортить такую красоту?!

А дальше уже был настоящий кураж. Результативный штрафной Сперцяна — как украшение вечера. Есть штамп — «забросил мяч в сетку словно рукой», но лучше и не скажешь. Так ведь это и выглядит! И это и есть класс, который позволил выиграть с крупным счетом в матче, где были пограничные моменты. Но в них спас Агкацев, которому в момент собственной замены заслуженно передал капитанскую повязку Сперцян. И те спасения (при счете 0:0 и 1:0) привлекли на сторону вратаря удачу, когда уже при 2:0 Барановский с острого угла попал в штангу.

Итоговые 4:0 — с выполнением обязательной программы в виде гола Кордобы, который с восемью мячами теперь возглавляет рейтинг лучших бомбардиров на пару с железнодорожником Батраковым, — даже как-то слишком сурово по отношению к «Оренбургу». Только в спорте нет места сантиментам. «Краснодар» выиграл с тем счетом, насколько он был сильнее в конкретной игре. У «быков» одиннадцать побед подряд при соотношении мячей на этом отрезке 26-5. Команде Мусаева по силам замахнуться на рекорд РПЛ, установленный ЦСКА времен Леонида Слуцкого. До повторения той серии десятилетней давности осталось два матча.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 0 : 2
3.11 17:30
Факел – Химки
 1 : 1
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 4 : 0
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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