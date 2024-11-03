«Краснодар» выиграл 11 матчей подряд, а вслед за Кордобой гол-шедевр забил Сперцян

Лидер не оставил шансов «Оренбургу».

Первая команда чемпионата против шестнадцатой. С такими вводными результат зачастую видится очевидным, только всегда имеются оговорки. Например, эффект работы нового тренера, а Владимир Слишкович еще и обладает опытом побед над Мурадом Мусаевым. Правда, босниец весной тренировал «Спартак», который не совсем корректно сравнивать с «Оренбургом». Да и майский «Краснодар» мало похож на себя нынешний. Но опять же — определенные знания и успешный опыт их применения у штаба уральцев присутствовали.

Об этом подумалось в дебюте, когда Башич атаковал с дальней дистанции и заставил Агкацева вытягивать мяч из-под перекладины. А когда гостей, казалось, плотно вдавили в штрафную, «Оренбург» показал, как можно выжать максимум из стандартного положения. Розыгрыш углового с подачей все того же Башича к площади ворот завершился ударом Сахирзизана головой, и «быков» совместными усилиями спасли впечатливший реакцией Агкацев и штанга.

«Краснодар», кстати, при полном преимуществе в первом тайме тоже был максимально опасен именно на стандартах. И если Диего Коста после подачи Оласы со штрафного соперника простил и из центра штрафной пробил выше ворот, то корнер Сперцяна снова оказался результативным, а удар Тормены трансформировался в голевую передачу. Таковой она стала благодаря играющему в этом сезоне на невероятном кураже Ленини. Так сориентироваться в непростой ситуации и переправить мяч в угол легким и неуловимым движением нужно суметь.

Полузащитник сборной Кабо-Верде проводит самый результативный сезон в карьере. Прежде Ленини ни в одном чемпионате не забивал больше одного мяча. Теперь их у него два уже к 14-му туру, а еще можно вспомнить победный мяч в кубковой встрече с ЦСКА (1:0). Тот выигрыш стал для «Краснодара» первым в сезоне, и с него начался подъем после неубедительного старта. Вот уж точно неожиданный герой, который еще и с максимальной эффективностью выполняет колоссальный объем черновой работы в центре поля.

Что до героев привычных — им в этот вечер до поры до времени не хватало последнего штриха или банальной силы удара, как в случае с Кордобой в паре эпизодов. Зато наконец-то свой первый мяч в черно-зеленой форме забил Козлов. Да он просто не мог не забить как в силу позиции (из центра штрафной без сопротивления), так и по причине затраченных партнерами творческих усилий. Умный пас Сперцяна между двумя защитниками на ход партнеру и передача Батчи набегавшему Козлову — разве можно было испортить такую красоту?!

А дальше уже был настоящий кураж. Результативный штрафной Сперцяна — как украшение вечера. Есть штамп — «забросил мяч в сетку словно рукой», но лучше и не скажешь. Так ведь это и выглядит! И это и есть класс, который позволил выиграть с крупным счетом в матче, где были пограничные моменты. Но в них спас Агкацев, которому в момент собственной замены заслуженно передал капитанскую повязку Сперцян. И те спасения (при счете 0:0 и 1:0) привлекли на сторону вратаря удачу, когда уже при 2:0 Барановский с острого угла попал в штангу.

Итоговые 4:0 — с выполнением обязательной программы в виде гола Кордобы, который с восемью мячами теперь возглавляет рейтинг лучших бомбардиров на пару с железнодорожником Батраковым, — даже как-то слишком сурово по отношению к «Оренбургу». Только в спорте нет места сантиментам. «Краснодар» выиграл с тем счетом, насколько он был сильнее в конкретной игре. У «быков» одиннадцать побед подряд при соотношении мячей на этом отрезке 26-5. Команде Мусаева по силам замахнуться на рекорд РПЛ, установленный ЦСКА времен Леонида Слуцкого. До повторения той серии десятилетней давности осталось два матча.