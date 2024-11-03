«Краснодар» выиграл 11 матчей подряд, а вслед за Кордобой гол-шедевр забил Сперцян
Первая команда чемпионата против шестнадцатой. С такими вводными результат зачастую видится очевидным, только всегда имеются оговорки. Например, эффект работы нового тренера, а Владимир Слишкович еще и обладает опытом побед над Мурадом Мусаевым. Правда, босниец весной тренировал «Спартак», который не совсем корректно сравнивать с «Оренбургом». Да и майский «Краснодар» мало похож на себя нынешний. Но опять же — определенные знания и успешный опыт их применения у штаба уральцев присутствовали.
Об этом подумалось в дебюте, когда Башич атаковал с дальней дистанции и заставил Агкацева вытягивать мяч из-под перекладины. А когда гостей, казалось, плотно вдавили в штрафную, «Оренбург» показал, как можно выжать максимум из стандартного положения. Розыгрыш углового с подачей все того же Башича к площади ворот завершился ударом Сахирзизана головой, и «быков» совместными усилиями спасли впечатливший реакцией Агкацев и штанга.
«Краснодар», кстати, при полном преимуществе в первом тайме тоже был максимально опасен именно на стандартах. И если Диего Коста после подачи Оласы со штрафного соперника простил и из центра штрафной пробил выше ворот, то корнер Сперцяна снова оказался результативным, а удар Тормены трансформировался в голевую передачу. Таковой она стала благодаря играющему в этом сезоне на невероятном кураже Ленини. Так сориентироваться в непростой ситуации и переправить мяч в угол легким и неуловимым движением нужно суметь.
Полузащитник сборной Кабо-Верде проводит самый результативный сезон в карьере. Прежде Ленини ни в одном чемпионате не забивал больше одного мяча. Теперь их у него два уже к 14-му туру, а еще можно вспомнить победный мяч в кубковой встрече с ЦСКА (1:0). Тот выигрыш стал для «Краснодара» первым в сезоне, и с него начался подъем после неубедительного старта. Вот уж точно неожиданный герой, который еще и с максимальной эффективностью выполняет колоссальный объем черновой работы в центре поля.
Что до героев привычных — им в этот вечер до поры до времени не хватало последнего штриха или банальной силы удара, как в случае с Кордобой в паре эпизодов. Зато наконец-то свой первый мяч в черно-зеленой форме забил Козлов. Да он просто не мог не забить как в силу позиции (из центра штрафной без сопротивления), так и по причине затраченных партнерами творческих усилий. Умный пас Сперцяна между двумя защитниками на ход партнеру и передача Батчи набегавшему Козлову — разве можно было испортить такую красоту?!
А дальше уже был настоящий кураж. Результативный штрафной Сперцяна — как украшение вечера. Есть штамп — «забросил мяч в сетку словно рукой», но лучше и не скажешь. Так ведь это и выглядит! И это и есть класс, который позволил выиграть с крупным счетом в матче, где были пограничные моменты. Но в них спас Агкацев, которому в момент собственной замены заслуженно передал капитанскую повязку Сперцян. И те спасения (при счете 0:0 и 1:0) привлекли на сторону вратаря удачу, когда уже при 2:0 Барановский с острого угла попал в штангу.
Итоговые 4:0 — с выполнением обязательной программы в виде гола Кордобы, который с восемью мячами теперь возглавляет рейтинг лучших бомбардиров на пару с железнодорожником Батраковым, — даже как-то слишком сурово по отношению к «Оренбургу». Только в спорте нет места сантиментам. «Краснодар» выиграл с тем счетом, насколько он был сильнее в конкретной игре. У «быков» одиннадцать побед подряд при соотношении мячей на этом отрезке 26-5. Команде Мусаева по силам замахнуться на рекорд РПЛ, установленный ЦСКА времен Леонида Слуцкого. До повторения той серии десятилетней давности осталось два матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|0 : 2
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|1 : 1
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3