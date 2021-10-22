«Динамо» разгромило «Химки» и догнало «Зенит»: ассистентский хет-трик Захаряна и дубль Грулева

Победа бело-голубых — 4:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

«Динамо» (Москва) — «Химки» — 4:1 (2:0)

Голы: Моро, 12 (1:0). Грулев, 26 (2:0). Тюкавин, 52 (3:0). Грулев, 60 (4:0). Адеми, 90 (4:1).

«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец (Евгеньев, 77), Варела (Паршивлюк, 68), Скопинцев, Бальбуэна, Фомин, Грулев (Гладышев, 68), Моро, Захарян (Кутицкий, 77), Нжи, Тюкавин (Плиев, 84).

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Дагерстоль (Сабович, 82), Мирзов, Трошечкин (Стоинович, 46), Камышев (Соколов, 46), Долгов (Адеми, 68).

Предупреждение: Камышев, 8.

Судьи: Сиденков. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Амелин (Тула). Воронцов (Ярославль).

22 октября. Москва. Стадион «Динамо».

22 октября — особенный день для «Динамо» — день рождения Льва Яшина. Наверняка РПЛ умышленно вынесла матч бело-голубых на пятницу.

При этом статистически для динамовцев многое было тревожно. В «яшинскую» дату в XXI веке они выиграть до сих пор не могли. У «Химок» — с 2012-го года, не забив в последних четырех матчах ни гола. Одно из поражений в минувшем сезоне стало роковым для Кирилла Новикова. Да и в этом чемпионате оборона подмосковного клуба вполне солидная — в последних трех турах ноль пропущенных голов.

Добавим к этому, что Сандро Шварцу пришлось обойтись без четырех ключевых футболистов — Лесовой, Лаксальт и Макаров травмированы, а Шиманьски — дисквалифицирован.

Но все предматчевые расклады пошли прахом — «Динамо» легко разделалось с «Химками». Сначала сработали два угловых в исполнении Захаряна. Если вы смотрели матч бело-голубых со «Спартаком» в прошлом туре, а пятничную игру пропустили, то легко можете представить себе голы Моро и Грулева — выигранная верховая дуэль на ближней штанге.

Но то, что в первом тайме работали только «стандарты», — стечение обстоятельств. Только у Тюкавина было три прекрасных момента — подвела реализация. 19-летний форвард, вернувшийся в стартовый состав, все-таки добился своего уже после перерыва. Вышло красиво, и вновь ассоциация с игрой против «Спартака»: тонкий пас Фомина — четкое завершение Тюкавина.

Отметим и Захаряна, отпраздновавшего тремя голевыми передачами возвращение на любимую позицию в центре поля, и Грулева, сделавшего дубль, и дебют в РПЛ 18-летнего форварда юношеской сборной Гладышева, имевшего шанс сразу отметиться голом, но не попавшего в ворота.

Только у «Химок» никого не отметишь.

Бело-голубые по очкам догнали «Зенит» и теперь с интересом будут ждать воскресную игру питерцев со «Спартаком».

А очная встреча Шварца и Семака — уже в следующем туре.