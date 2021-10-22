Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» разгромило «Химки» и догнало «Зенит»: ассистентский хет-трик Захаряна и дубль Грулева

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
22 октября, 21:20
22 октября. Москва. «Динамо» (Москва) — «Химки» — 4:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
22 октября. Москва. «Динамо» (Москва) — «Химки» — 4:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Победа бело-голубых — 4:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур
«Динамо» (Москва) — «Химки» — 4:1 (2:0)
Голы: Моро, 12 (1:0). Грулев, 26 (2:0). Тюкавин, 52 (3:0). Грулев, 60 (4:0). Адеми, 90 (4:1).
«Динамо» (Москва): Шунин, Ордец (Евгеньев, 77), Варела (Паршивлюк, 68), Скопинцев, Бальбуэна, Фомин, Грулев (Гладышев, 68), Моро, Захарян (Кутицкий, 77), Нжи, Тюкавин (Плиев, 84).
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Дагерстоль (Сабович, 82), Мирзов, Трошечкин (Стоинович, 46), Камышев (Соколов, 46), Долгов (Адеми, 68).
Предупреждение: Камышев, 8.
Судьи: Сиденков. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Амелин (Тула). Воронцов (Ярославль).
22 октября. Москва. Стадион «Динамо».

Лев Яшин. Лев Яшин — величайший вратарь мира: редкие и знаменитые кадры

22 октября — особенный день для «Динамо» — день рождения Льва Яшина. Наверняка РПЛ умышленно вынесла матч бело-голубых на пятницу.

При этом статистически для динамовцев многое было тревожно. В «яшинскую» дату в XXI веке они выиграть до сих пор не могли. У «Химок» — с 2012-го года, не забив в последних четырех матчах ни гола. Одно из поражений в минувшем сезоне стало роковым для Кирилла Новикова. Да и в этом чемпионате оборона подмосковного клуба вполне солидная — в последних трех турах ноль пропущенных голов.

Добавим к этому, что Сандро Шварцу пришлось обойтись без четырех ключевых футболистов — Лесовой, Лаксальт и Макаров травмированы, а Шиманьски — дисквалифицирован.

Но все предматчевые расклады пошли прахом — «Динамо» легко разделалось с «Химками». Сначала сработали два угловых в исполнении Захаряна. Если вы смотрели матч бело-голубых со «Спартаком» в прошлом туре, а пятничную игру пропустили, то легко можете представить себе голы Моро и Грулева — выигранная верховая дуэль на ближней штанге.

Но то, что в первом тайме работали только «стандарты», — стечение обстоятельств. Только у Тюкавина было три прекрасных момента — подвела реализация. 19-летний форвард, вернувшийся в стартовый состав, все-таки добился своего уже после перерыва. Вышло красиво, и вновь ассоциация с игрой против «Спартака»: тонкий пас Фомина — четкое завершение Тюкавина.

Отметим и Захаряна, отпраздновавшего тремя голевыми передачами возвращение на любимую позицию в центре поля, и Грулева, сделавшего дубль, и дебют в РПЛ 18-летнего форварда юношеской сборной Гладышева, имевшего шанс сразу отметиться голом, но не попавшего в ворота.

Только у «Химок» никого не отметишь.

Бело-голубые по очкам догнали «Зенит» и теперь с интересом будут ждать воскресную игру питерцев со «Спартаком».

А очная встреча Шварца и Семака — уже в следующем туре.

Вратарь &laquo;Химок&raquo; Илья Лантратов пропустил четыре мяча от&nbsp;футболистов &laquo;Динамо&raquo;.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Я не понимаю возвращения фигуристок к Тутберидзе. Эти переходы вызывают сомнения». Мнение Родниной
Мировые СМИ отреагировали на выступление Путина на форуме «Валдай»
2
46
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры