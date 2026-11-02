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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до восьми матчей

Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до восьми матчей

Павел Лопатко

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:5).

41-летний форвард сыграл 13 минут и завершил матч с показателем полезности «-2».

Безголевая серия Овечкина составляет 8 матчей.

В сезоне-2026/27 в 13 матчах нападающий набрал 4 (1+3) очка. Всего в регулярных чемпионатах у него 1691 (930+761) очко в 1586 играх.

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Александр Овечкин
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5 Рейнджерс 14 7 7 15
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