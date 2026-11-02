Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до восьми матчей
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:5).
41-летний форвард сыграл 13 минут и завершил матч с показателем полезности «-2».
Безголевая серия Овечкина составляет 8 матчей.
В сезоне-2026/27 в 13 матчах нападающий набрал 4 (1+3) очка. Всего в регулярных чемпионатах у него 1691 (930+761) очко в 1586 играх.
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|7
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|14
|7
|7
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|8
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|6
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|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|16
|10
|6
|23
|2
|Юта
|14
|9
|5
|18
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|15
|4
|11
|11
|8
|Чикаго
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|14
|10
|4
|22
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|19
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|15
|7
|8
|15
|5
|Калгари
|14
|6
|8
|12
|6
|Анахайм
|13
|5
|8
|11
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
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|Ванкувер
|16
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|13
|7
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|2.11
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|Рейнджерс – Эдмонтон
|- : -
|2.11
|04:00
|Анахайм – Оттава
|- : -
|2.11
|23:55
|Филадельфия – Юта
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