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3 октября, 23:40

«СКА-Ростов» объявил о подписании Глушакова, но у него контракт в «Химках»

Глушаков будет выступать за «СКА-Ростов»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Будет совмещать?

Полузащитник Денис Глушаков заявил об уходе из «Химок» — новым клубом футболиста станет «СКА-Ростов», играющий в медиалиге. Глушаков сообщил об этом в соцсетях, однако инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов опроверг данную информацию.

Денис Глушаков. «Судя по общению с президентом, остаюсь в структуре «Химок». Примем решение, какая будет должность». Глушаков объяснил переход в «СКА-Ростов»

Глушаков подтвердил переход в СКА

Денис сообщил новость в своем Telegram-канале. «Врываюсь в медиалигу и буду биться за СКА Ростов-на-Дону! — написал футболист. — Футбол я люблю, без футбола жить не могу и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе! Ну и, конечно же, Ростов в самом сердце! Буду рад представлять этот город на полях медиалиги! Также хочу отметить, что я остаюсь частью ФК «Химки», переживаю за команду и верю в успех клуба».

Президентом «СКА-Ростов» является музыкант Василий Вакуленко — в январе он объявил о переходе клуба из второй лиги в медиалигу. В Ростове выступают другие бывшие футболисты РПЛ — Владимир Гранат, Юрий Жирков и Кирилл Набабкин.

Контракт с «Химками» останется?

Глушаков будет получать игровую практику в медиалиге, но при этом останется доступным и для «Химок» — контракт с подмосковной командой действует до конца сезона. Возможно, химчане будут задействовать полузащитника не как футболиста. Об этом он рассказал «СЭ».

«Контракт остается, — рассказал Денис. — Судя по общению с президентом, я остаюсь в структуре клуба, а дальше примем решение, какая будет должность. Как бы я и заходил играющим тренером, были такие договоренности. Никто мне не обещал место в составе. Наверное, физические кондиции меня не подвели бы точно. Поиграть в РПЛ я мог и еще могу, но сейчас надо адекватно смотреть на вещи. Мне 37, в январе 38, а сейчас искать какую-то команду нет шансов, потому что трансферное окно закрыто, а поиграть мне хочется. Вот и вся история. Остается медиалига».

Схожую информацию сообщил инвестор «Химок» Туфан Садыгов. «Глушаков не покидает «Химки». Сыграет ли он прощальный матч против «Спартака»? У него надо спрашивать! У него контракт точно до конца сезона», — сказал бизнесмен для «СЭ».

Как Глушаков проводит этот сезон

Незадолго до транзита в медиалигу полузащитника отстранили от тренировок с основным составом «Химок» якобы из-за слов в адрес главного тренера команды Франка Артиги. При этом Глушаков отрицает конфликт с испанцем. В нынешнем сезоне Денис вышел на поле в восьми матчах во всех турнирах, но не попадал в заявку подмосковного клуба с 15 сентября.

Денис Глушаков
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
ФК Химки
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