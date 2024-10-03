«СКА-Ростов» объявил о подписании Глушакова, но у него контракт в «Химках»
Полузащитник Денис Глушаков заявил об уходе из «Химок» — новым клубом футболиста станет «СКА-Ростов», играющий в медиалиге. Глушаков сообщил об этом в соцсетях, однако инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов опроверг данную информацию.
Глушаков подтвердил переход в СКА
Денис сообщил новость в своем Telegram-канале. «Врываюсь в медиалигу и буду биться за СКА Ростов-на-Дону! — написал футболист. — Футбол я люблю, без футбола жить не могу и хочу сказать спасибо большое Васе Басте за то, что пригласил в СКА! Для меня важно всегда поддерживать игровую практику и быть в тонусе! Ну и, конечно же, Ростов в самом сердце! Буду рад представлять этот город на полях медиалиги! Также хочу отметить, что я остаюсь частью ФК «Химки», переживаю за команду и верю в успех клуба».
Президентом «СКА-Ростов» является музыкант Василий Вакуленко — в январе он объявил о переходе клуба из второй лиги в медиалигу. В Ростове выступают другие бывшие футболисты РПЛ — Владимир Гранат, Юрий Жирков и Кирилл Набабкин.
Контракт с «Химками» останется?
Глушаков будет получать игровую практику в медиалиге, но при этом останется доступным и для «Химок» — контракт с подмосковной командой действует до конца сезона. Возможно, химчане будут задействовать полузащитника не как футболиста. Об этом он рассказал «СЭ».
«Контракт остается, — рассказал Денис. — Судя по общению с президентом, я остаюсь в структуре клуба, а дальше примем решение, какая будет должность. Как бы я и заходил играющим тренером, были такие договоренности. Никто мне не обещал место в составе. Наверное, физические кондиции меня не подвели бы точно. Поиграть в РПЛ я мог и еще могу, но сейчас надо адекватно смотреть на вещи. Мне 37, в январе 38, а сейчас искать какую-то команду нет шансов, потому что трансферное окно закрыто, а поиграть мне хочется. Вот и вся история. Остается медиалига».
Схожую информацию сообщил инвестор «Химок» Туфан Садыгов. «Глушаков не покидает «Химки». Сыграет ли он прощальный матч против «Спартака»? У него надо спрашивать! У него контракт точно до конца сезона», — сказал бизнесмен для «СЭ».
Как Глушаков проводит этот сезон
Незадолго до транзита в медиалигу полузащитника отстранили от тренировок с основным составом «Химок» якобы из-за слов в адрес главного тренера команды Франка Артиги. При этом Глушаков отрицает конфликт с испанцем. В нынешнем сезоне Денис вышел на поле в восьми матчах во всех турнирах, но не попадал в заявку подмосковного клуба с 15 сентября.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1