Одно из главных открытий года Даниил Лесовой дал интервью «СЭ» на сборе «Динамо» в Турции.

Даниил Лесовой давно на слуху у специалистов, а Игорь Семшов еще в «Арсенале» сравнил его с Андреем Аршавиным. Обыграть соперника для молодого полузащитника не проблема. Но по-настоящему воспитанник киевского «Динамо» заявил о себе во второй половине прошлого года. Дебютный отрезок в составе бело-голубых был настолько впечатляющим, что Станислав Черчесов вызвал игрока молодежки в первую сборную. И доверил бы сыграть с Молдавией, но Лесовому не повезло.

В том числе об этом мы поговорили с Даниилом на сборе «Динамо» в Турции. На следующий день после того, как полузащитника поздравили с 23-летием.

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Лучший год в жизни

— Год назад ты давал интервью «СЭ» на зимних сборах в качестве футболиста «Арсенала». Теперь играешь в «Динамо», вышел с молодежной сборной России в финальную часть чемпионата Европы, приглашался в первую сборную страны. Лучший год в жизни?

— Да, конечно. И в спортивном плане удался, и в личной жизни всем доволен, так что во всех аспектах, кроме глобального зла в виде пандемии, 2020 год получился очень хорошим.

— Многие его как раз и проклинают из-за всех коронавирусных историй.

— Никогда не был близок этот подход: «Нынешний год тяжелый, желаем, чтобы следующий был лучше». Мне кажется, всегда лучше вспоминать положительные моменты, они обязательно найдутся, входить в новый год с хорошим настроением.

— Разговоры о твоем возможном переходе в «Динамо» ходили еще прошлой зимой, однако переход состоялся лишь в сентябре. Пришлось в начавшемся сезоне сделать дубль в ворота бело-голубых, чтобы поторопить с контрактом?

— Да, разговоры ходили еще год назад, даже была конкретика, однако перехода так и не случилось. Значит, суждено было еще полгода провести в «Арсенале», еще немного окрепнуть перед трансфером. Все равно в итоге оказался в «Динамо». Что касается дубля в ворота Шунина, то однозначно ответить не могу, что были какие-то дополнительные эмоции. С одной стороны, действительно вспоминал о зимней истории, знал об интересе, с другой — ни о каком злорадстве с моей стороны однозначно не шло речи. Точно так же был бы важен дубль в ворота любой другой команды.

— С ужасом думаешь, что если бы «Динамо» так и не созрело, то шел бы сейчас в зоне стыковых матчей в составе «Арсенала»?

— Кто знает, что было бы? Может, перешел бы в другой клуб. Или «Арсенал» располагался бы выше, хотя понятно, что один игрок ничего не решает. Я не люблю думать в таком ключе — что было бы, если... Главное, что я счастлив от того, как все в итоге сложилось.

— Один наш общий знакомый, который хорошо тебя знает, сказал мне, что ты не пошел бы в «Зенит» даже на более высокую зарплату, если бы питерцы использовали право приоритетного выкупа. Почему?

— Да, у «Зенита» было такое право по соглашению, но я хотел в «Динамо». Не потому, что на питерцев осталась какая-то обида, поскольку меня не оставили в команде, отпустив в «Арсенал». Нет. Просто не видел заинтересованности со стороны «Зенита», а в «Динамо» она была.

«Динамо» Шварца увидим весной

— В новой команде быстро почувствовал себя своим?

— На удивление. Вообще я такой человек, что мне надо долго привыкать к новой команде, а здесь очень быстро почувствовал себя комфортно — через две-три недели. Некоторых ребят знал по молодежной сборной, команда в целом молодая, влился легко.

— Не успел ты перейти, как команду покинул главный тренер Кирилл Новиков. Как воспринял известие?

— Как я уже сказал ранее, ко всему долго привыкаю. Я привык к Кириллу Александровичу, было обидно, что он уходит. Все-таки Новиков был заинтересован в моем переходе. Но такова футбольная жизнь. Сейчас уже привык к новому тренерскому штабу, так что все нормально.

— Немецкий подход сильно отличается от российского?

— Не сказал бы, что до сих пор было что-то кардинально новое, что с приходом Сандро Шварца все развернулось на 180 градусов. Отличаются только детали.

— Какие, например? Со стороны бросилось в глаза, что команда теперь более агрессивно прессингует на чужой половине поля.

— Да, это требование нового тренерского штаба — в большинстве игр применяем высокий прессинг. Но я думаю, что на ходу поменять что-то непросто — настоящее «Динамо» Шварца увидим во второй части сезона после зимних сборов.

— Тебе близок тот футбол, который проповедует новый тренер?

— Я ко всем требованиям легко адаптируюсь. Главное, чтобы позиция была поближе к атаке. А от обороны мы играем или в атакующий футбол — не так принципиально.

— В «Динамо» при Шварце у тебя в первых матчах получалось практически все — голы «черпаком», с правой, с левой, даже между ногами двух соперников. Кураж поймал?

— Думаю, это на фоне эмоций. Молодежка вышла на чемпионат Европы, я перешел в новый клуб, хотелось проявить себя, доказать, что не ошиблись во мне. Это не значит, что в других матчах не хочется выглядеть ярко, но всегда быть на пике не так-то просто.

Молодежный Евро и первая сборная

— Если говорить о молодежной сборной, то вы уверенно шли по дистанции, а сентябрьское поражение в Польше заставило заволноваться — все начали считать, как должны сыграть конкуренты, чтобы второе место дало право пройти в финальную часть. Занервничали?

— Да, мы тоже начали считать расклады. И поняли, что две победы над Латвией и Эстонией дадут нам путевку на Евро. Так что никаких шапкозакидательских настроений не было, понимали, что на Россию любая команда может настроиться. Собрались, уверенно выиграли оба матча и заслуженно вышли в финальную часть Евро.

— Где себя хочешь увидеть в марте — в составе первой сборной в отборочных матчах ЧМ-2022 или в молодежке на Евро?

— Пока даже не задумывался об этом. Так далеко не заглядываю, сосредоточен на сборах. Решать не мне, а тренерам. Но если рассуждать, то, конечно, любое приглашение в первую сборную — это счастье для футболиста. Однако мы прошли большой путь, чтобы попасть на чемпионат Европы, хочется на нем сыграть, постараться чего-то достичь.

— Первый вызов. Как это было?

— Мы были на базе в Новогорске, как раз с Ромой Евгеньевым где-то на восстановительных мероприятиях. Мне пришла эсэмэска с поздравлением с вызовом в сборную. Сначала не понял, подумал, что речь о молодежной. Потом увидел, что все-таки о первой, а Евгеньев тоже в списке. Сказал ему, вместе порадовались.

— В своих интервью ты отмечал строгость Игоря Черевченко в «Арсенале», что он постоянно критиковал. Черчесов похож на Черевченко?

— Нет. Я думаю, они разные. У каждого тренера свой подход. Хотя за один сбор понять не так просто, тем более что половину я пропустил из-за сомнений по поводу коронавируса. Нормально в команде побыл три-четыре дня.

— Черчесов в интервью «СЭ» говорил, что ты вышел бы на товарищеский матч с Молдавией — против плотной обороны твой дриблинг как раз пригодился бы...

— Поэтому было особенно обидно получить тогда ложноположительный тест. Следующий через несколько дней уже показал, что все в порядке, я вернулся в команду, но время было упущено.

— Никаких симптомов недуга не чувствовал?

— Нет, чувствовал себя нормально. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, эта зараза обходит меня стороной.

Высокий прессинг может экономить силы

— В конце года ты выглядел чуть менее ярко, чем перед приглашением в сборную, согласен?

— В каких-то встречах — может быть. Но некоторые судят исключительно по голам и результативным передачам. Я считаю, что, хотя их не было, в каких-то матчах все равно приносил пользу команде.

— Перед глазами упущенный момент в самом начале игры с «Зенитом». Казалось, в октябре ты забил бы десять из десяти таких. Может, навалился психологический груз от поездки в сборную и возросших ожиданий?

— Не думаю. На одном уровне играют только мировые звезды. У остальных всегда есть какие-то спады и подъемы. Физически и психологически чувствовал себя нормально. Не считаю, что проваливал игры или выпадал из них.

— Порой «Динамо» агрессивно начинало матчи, но в концовках уже не было той прыти. Энергозатратный футбол Шварца можно выдерживать 90 минут?

— Сейчас пройдем три сбора и будем выдерживать. Хотя матч на матч не приходится. Если прессинг удавался, играли на перехватах, то, наоборот, тратилось меньше энергии — не надо было бежать в защиту. А вот если соперник разбивал наши попытки сразу накрыть его, тогда уже приходилось побегать вперед-назад.

— Ты говорил, что индивидуально работаешь два раза в неделю. Какие упражнения выполняешь?

— Во-первых, после травмы крестообразных связок (она была у Лесового в 17 лет еще в киевском «Динамо». — Прим. К.А.) если не поддерживаю дополнительно ноги в тонусе, то они начинают плохо себя чувствовать. Да и общее состояние становится хуже. Так что вошло в хорошую привычку заниматься дополнительно в тренажерном зале два-три раза в неделю. Во-вторых, когда есть время, не забываю свои старые упражнения с мячом — обвожу фишки, держу мяч в воздухе ударами о стенку, с утяжелителями на ноги работаю.

Бояться надо того, кто тренирует один удар сто раз

— Что ты посоветуешь юным футболистам, которые хотели бы уметь так же ловко обводить соперников, как ты?

— Многое зависит от природных данных. Я, например, видел, что у меня получается обводить, и работал над совершенствованием, сам придумывал себе упражнения. Те же обводки фишек или деревьев. А если у тебя сильная сторона, скажем, удар или передача, то сосредоточься на этом, не забывая, конечно, и о других компонентах. Слышал такое выражение: «Бояться надо не того, кто тренирует сто различных ударов, каждый по одному разу, а того, кто тренирует один удар сто раз». Я придерживаюсь того же мнения.

— Чем ты в своей игре больше всего недоволен?

— Хотел бы прибавить в ударах со средней и дальней дистанций. Недавно забил молодежной сборной Латвии метров с 20-22, но хочется делать это чаще. В отпуске или у себя во дворе над этим трудно поработать — большие ворота не найдешь. А на сборах сейчас, когда будут полегче дни в плане физических нагрузок, обязательно позанимаюсь.

— Недавно динамовская пресс-служба запостила мем, где перечислялись шесть разных эмоций (радуется, грустит, злится и т. д.) и ты с неизменным выражением лица. Ты отнесся с юмором, перепостил себе в Instagram. Невозмутимость — черта твоего характера с детства?

— Это все к тому же разговору о том, что я долго к чему-либо или кому-либо привыкаю. Если плохо знаю собеседника, то не раскрываюсь. В компании приятелей, партнеры не дадут соврать, я совсем другой.

— Какие цели ставишь перед собой на этот год?

— Никогда не загадываю, как должно быть — так и будет. Иду шаг за шагом — от тренировки к тренировке, от игры к игре. Если буду выкладываться, делать все возможное, то футбол обязательно вознаградит.