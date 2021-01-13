«Динамо» прилетело в Турцию без новичков. И проверило пограничников на бдительность

Спецкор «СЭ» — о начале сбора в Белеке, тесте «йо-йо», вакцинации и о том, почему бело-голубые не заходят в лифт с чужими людьми.

«Динамо» одним из первых клубов РПЛ отправилось на сборы. ЦСКА, например, 17 января только выходит из отпуска, бело-голубые же — на неделю раньше. 10-го числа прошли медосмотр, 11-го потренировались на базе в Новогорске, а 12-го уже вылетели в Анталью.

Это первые зарубежные сборы команды в период коронавируса. Впрочем, к ограничениям и жизни почти без контактов с внешним миром, кажется, все уже привыкли.

Игроки «Динамо» отправились на сбор в Белек. Фото ФК «Динамо»

Для въезда в Турцию необходимо иметь при себе справку с отрицательным тестом на ковид. Впрочем, пограничники почему-то ни у кого ее не спрашивали. Возможно, понимая, что рисковать возвращением в Москву в динамовской делегации никто не будет, у всех с документом порядок. Все равно выглядело странновато.

На первый сбор главный тренер Сандро Шварц взял 29 футболистов: вратарей Будачева, Лещука, Шунина; защитников Варелу, Евгеньева, Зорина, Кутицкого, Нойштедтера, Ордеца, Паршивлюка, Плиева, Скопинцева, Слепова; полузащитников Захаряна, Каборе, Карапузова, Лесового, Липового, Моро, Москвичева, Терехова, Фомина, Шиманьски, Школика; нападающих Грулева, Игбуна, Комличенко, Нжи, Тюкавина.

Новичков в команде пока нет. Не исключал бы, что зимой бело-голубые вообще обойдутся без приобретений. По крайней мере, задачи непременно взять кого-то в клубе не стоит. При этом работа на трансферном рынке ведется, потенциальные новички обсуждаются. При подходящем соотношении цены и качества «Динамо» может пополниться одним-двумя футболистами.

Пока же вернулся из аренды в «Химках» 21-летний Липовой. Мало что говорят болельщикам имена Будачева, Зорина и Кутицкого — они еще не играли в РПЛ. 19-летний голкипер в октябре был приобретен у клуба ПФЛ «Ленинградец», выступает за юношескую сборную России. 20-летний Зорин и 19-летний Кутицкий — воспитанники академии бело-голубых. Оба — центральные защитники.

Уже в воскресенье бело-голубых ждет первый спарринг — с «Лехом». К матчу планируется приезд руководителей. Вторая контрольная встреча на первом сборе будет тоже с польским клубом — «Ракувом», претендующим на золотые медали. От лидирующей «Легии» команду отделяет всего одно очко.

Поляки, правда, на неделю раньше вышли из отпуска. Динамовцы же после прилета провели довольно насыщенную вечернюю тренировку, а в среду утром сдавали «йо-йо» тест. Это челночный бег в постепенно возрастающем темпе. Когда у кого-то силы закончились — футболист сходит, остальные же продолжают бег. Затем у всех берут анализ крови, а спустя некоторое время — еще один для сравнения показателей. Тренерский штаб убивает сразу несколько зайцев: получает наглядный пример выносливости игроков, данные по функциональной готовности и по скорости восстановления.

В «Динамо» мощная медицинская бригада, которая работает как часы под началом опытного Александра Ярдошвили. С ним-то я и поговорил после окончания «йо-йо» теста.

— Как обычно, на время отпуска раздавались индивидуальные задания, — говорит Ярдошвили. — В Москве провели тестирование, посмотрели, кто в каком состоянии, в целом остались довольны. Все здоровы, никаких случайных моментов, которые отражаются на работе футболистов, нет. Включая коронавирусные дела. Единственный, кто работает по индивидуальной программе, — Скопинцев, получивший травму в конце прошлого года. На первом сборе в общей группе его не ждем. Сегодня первый полноценный тренировочный день, провели «йо-йо» тест, взяли у футболистов анализ крови. Лактат покажет закисление и скорость восстановления. Проанализируем результаты и представим их тренерскому штабу. По тому, что я уже вижу, ситуация неплохая. Это значит, что все с пониманием отнеслись к заданиям, ребята в хорошей форме для начала тренировочного сбора.

— «Динамо» впервые отправилось на сбор во время ковида. Какие это вносит изменения?

— Естественно, соблюдаем все меры безопасности, которые можно найти на сайте РФС. В отеле ограниченное количество людей, мы практически не контактируем с персоналом, у нас отдельный зал для питания, свой повар. Покидать территорию отеля запрещено.

— Я вижу, что футболисты не заходят в лифт, если там кто-то не из динамовской делегации.

— Об этом, конечно, все тоже предупреждены. Надеюсь, что все будут здоровы в течение всех трех сборов. Хотя загадывать в этом деле трудно, ситуация во всем мире одинаковая.

— На сборах тоже будете постоянно тестировать на коронавирус?

— У нас есть экспресс-тесты, будем их проводить. Если возникнут какие-то жалобы, то тут же станем проверять — ковид или нет. Это сейчас главный вопрос в жизни всего человечества. Чуть горло запершило — все сразу думают о коронавирусе. Не всегда это так.

— Свежая тема — вакцинация. Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что в его команде все пошли в отказ. Какая позиция в «Динамо»?

— Вопрос сложный. Все-таки мы имеем дело с профессиональными спортсменами, которые ежедневно испытывают огромные нагрузки. Будущее, конечно, за вакцинированием, это надо будет делать, но пока данные по применению вакцины есть только за короткий промежуток времени. Мы продолжаем консультации, собираем информацию, анализируем ее. Знаю одно: никого насильно заставлять мы не можем.