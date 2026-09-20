ЦСКА второй раз в истории РПЛ не проигрывает на старте девять туров. Игдисамов — тренер, оседлавший хаос

Максим Никитин — об успешной игре армейцев.

ЦСКА Дмитрия Игдисамова — главный сюрприз старта РПЛ. Это вроде бы обычная команда, которая почему-то решила никому не проигрывать. И, пожалуй, идет вопреки почти всем ожиданиям.

Армейцы провели обыденную трансферную кампанию: так и не взяли форварда, со скандалом вырвали Олейникова, утащили из Махачкалы Аззи и Бориско из «Балтики». Никаких звезд. Однако Игдисамов показывает, что даже без могучих новичков способен давать результат. Иногда в утилитарном стиле — но может. ЦСКА только однажды выиграл с разницей больше одного мяча — и все-таки даже минимальной разницы в остальных встречах хватило, чтобы к девятому туру идти вровень со «Спартаком» и «Динамо». Ну и от «Краснодара» отставать всего на два очка.

Это успех. А вот как он получился? Давайте разбираться.

Игдисамов проявил гибкость. В матче против «Факела» армейцы потеряли Мойзеса, а в кубковой игре с «Ростовом» — Гайича. Оба выбыли до конца календарного года. В эту компанию еще раньше добавился и Акинфеев — на него штаб ЦСКА не мог рассчитывать с самого начала. Но здесь глубина вратарской линии совершенно не пугала — Тороп и Бориско заменили легенду. Пусть и не без потери качества, но по понятным алгоритмам.

С флангами обороны пришлось придумывать — справа в итоге поиграл Круговой, которого на этой позиции, особенно после сумасшедшего атакующего перформанса в прошлом сезоне, видеть удивительно. Но это сработало. Данил вообще превращается в заплатку — потому что умеет многое и везде. Тут Игдисамову повезло, но это точно не идет на пользу. По-прежнему считаю, что обновленная версия Кругового полезнее в атаке.

Слева же тоже пришлось привыкать — там выходил Рейс, который сошел с ума после удаления в игре с «Рубином», толкнув арбитра, и поймал дисквалификацию. Но даже так ЦСКА адаптировался.

Матвей Кисляк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пожалуй, главная проблема, с которой Игдисамов так и не смог справиться, — травма Кисляка в игре с «Акроном». Матвей прямо сейчас абсолютный лидер команды. На нем строится выход из обороны, плотность в опорной зоне и даже последний пас тоже за ним. Без своего лидера ЦСКА отдал игру тольяттинцам и вообще-то должен был проиграть — но сработала замена. Кармо забил сумасшедший гол, который никак не диктовался логикой. И это тоже работа тренерского штаба, о которой надо говорить.

На счастье красно-синих Кисляк надолго не выбыл и вышел уже в следующем матче против «Зенита». Надо сказать, армейцам в этой игре мощно подфартило. Чемпион в первом тайме должен был забивать три и решать исход, но команда Семака упорно проверяла штанги и перекладины. Но тут есть важный момент. Именно на эту встречу Игдисамов перестроил схему. Привычные 4-3-3 ушли в историю, оставив место для схемы 3-4-3. Круговой поднялся в атаку, а в тройку обороны добавился Абдулкадыров. Что интересно, не Лукин, казавшийся претендентом на стартовый состав с начала сезона.

Удивительно, но и без Лукина все работает. Остаток отрезка ЦСКА продолжил в формации с тремя центральными защитниками. Так команда сыграла вничью с «Рубином» и обыграла «Динамо» из Махачкалы.

Причем в победе над дагестанским клубом важную роль сыграли новички — Аззи и Олейников. Первый прострелил на автогол, второй отдал голевую на Гонду. Аззи уже отлично вписался в структуру. Как раз с его появления в команде Игдисамов затеял тактическую перестройку, которая уже принесла семь из девяти возможных очков. Главный тренер армейцев максимально подстраивается под имеющиеся кадровые возможности и не боится внедрять идеи на ходу.

Дмитрий Игдисамов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вообще можно сказать, что у ЦСКА на старте сложились все элементы хаоса: недовольство спортивным директором, в адрес которого активно заряжают трибуны, эпидемия травм лидеров, затянутые трансферы, да и неопытный тренер. Но Игдисамову удается даже в такой обстановке собирать команду. Он отлично чувствует возможности футболистов и каждый раз лепит новый формат, позволяющий добывать очки.

Страшно сказать, но ЦСКА только второй раз в истории РПЛ не проиграл в первых девяти турах. До этого единственный аналогичный случай зафиксирован в сезоне-15/16. Тогда Леонид Слуцкий собрал за девять туров 25 очков. Так что болельщик ЦСКА может быть доволен. Пока Игдисамов максимально оправдывает ожидания. Человек, оседлавший хаос. Для тренера именно этого клуба подобное определение максимально подходит.