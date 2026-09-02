Гайич получил травму правого коленного сустава

ЦСКА в Telegram-канале объявил, что защитник Милан Гайич получил травму правого коленного сустава в матче FONBET Кубка России с «Ростовом» (0:2). На 7-й минуте матч 30-летний серб захромал после удара по воротам.

«Завтра утром в Ростове Милану будет выполнено МРТ, после чего определена степень повреждения и тактика лечения», — говорится в сообщении.

В этом сезоне Гайич сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.