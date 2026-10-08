У ЦСКА немало проблем. Почему армейцы еще ни разу не проиграли?

Помогает ряд факторов.

Перед стартом сезона казалось, что чемпионские амбиции ЦСКА покинули чат. Подводных камней хватало: от эпидемии травм до неоднозначного трансферного окна, от тренера без опыта на уровне Премьер-лиги до очень молодого состава. Однако спустя девять туров армейцы среди лидеров РПЛ. Никто из тренеров красно-синих не начинал так мощно, как Дмитрий Игдисамов — 11 матчей без поражений в чемпионате с учетом прошлого розыгрыша.

В чем же секрет успешных результатов?

Тактическая работа Игдисамова

Первая треть чемпионата показала, что тактический арсенал Игдисамова не ограничивается привычным свистком, доской для схем и подсказками помощников. В его распоряжении довольно увесистая связка ключей, каждый из которых открывает нужную дверь. ЦСКА не играет в типичный для претендента на титул футбол и оборачивает такую стилистику в свою пользу.

Армейцы меньше всех из топ-5 клубов РПЛ владеют мячом (51,6%). Тенденция сознательного отказа от контроля особенно видна в трех последних турах. Против «Зенита» и «Рубина» — менее 40%, всего 51% с предпочитающей играть вторым номером Махачкалой. Эти цифры — отражение решения тренерского штаба. До шестого тура ЦСКА предпочитал схему с четырьмя защитниками, но затем перешёл на 3-4-3.

Таким образом, Игдисамов убил сразу нескольких зайцев. Во-первых, новичок Аззи и кто-то из пары Круговой/Рейс создают ширину и позволяют активнее задействовать фланги — сильную сторону команды образца этого сезона. Во-вторых, данное построение позволило победить в Петербурге благодаря своевременному отходу латералей в оборону.

Наконец, перемены в обороне сказались на атаке. ЦСКА не обладает широким выбором нападающих. Стартовый центрфорвард — либо Гонду, либо Мусаев. Оба не блещут результативностью. Три мяча аргентинца и голевая засуха россиянина прозрачно намекают, что создавать остроту у ворот соперника необходимо другим, менее традиционным способом.

Поэтому Игдисамов максимально насытил среднюю линию, которая и конвертировала большинство ударов в голы. За девять туров забитыми мячами отличились сразу восемь армейцев, что говорит о разноплановости команды в завершении. Особенно стоит отметить роль Облякова. При новом тренере Иван получил больше свободы с мячом. Отсюда и четыре гола — лучший результат среди всех полузащитников РПЛ. И конечно, обостряющие передачи партнерам, три из которых уже привели к взятию ворот.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Молодежь, новички, физика

Помимо ключей, в багаже Игдисамова наверняка спрятаны иголка с нитками. По крайней мере, это объясняет умение специалиста латать дыры в ротации. По разным причинам ЦСКА не может рассчитывать на Акинфеева, Мойзеса, Баринова и Гайича. Час от часу не легче, ведь Кирилл Данилов получил повреждение в составе сборной и пропустил матчи против Ирана и Намибии. А Рейс дисквалифицирован на ближайший тур.

Хорошие результаты в сложившихся обстоятельствах — совокупность ряда факторов. Армейцы научились справляться имеющимися ресурсами. Игдисамов активно подключает хорошо известную по совместной работе в структуре клуба молодежь. Не просто так у ЦСКА самый юный состав Премьер-лиги (24,5 года).

Не обошлось и без точечных подписаний. Да, в трансферном контексте спортблок красно-синих принято ругать из-за отсутствия нового форварда, однако покупка Аззи уже позволяет на время закрыть позицию Мойзеса. Иван Олейников имеет шансы стать важным для полузащиты игроком, особенно с учетом вакантных мест в обремененном травмами составе. В последнее окно клуб потратил почти в четыре раза больше, чем заработал.

Еще один залог успеха — хорошая физическая готовность. В прошлом сезоне данный пункт стал камнем преткновения, из-за которого Фабио Челестини преждевременно покинул Москву. Тогда армейцы тоже здорово начали, но затем наступил спад — всего 18 очков во второй половине чемпионата против 33 за стартовые 15 туров. Сумеет ли новый тренер извлечь уроки из работы предыдущего — покажет время, но пока Игдисамов справляется.

ЦСКА заметно прибавляет после перерыва, и это позволяет набирать очки. Так были добыты победы против «Факела» и «Зенита», создано ключевое преимущество в играх с «Локо» и «Динамо» Мх, спасена ничья с «Акроном». Во всех данных встречах красно-синие забивали во втором тайме, а временами добивались успеха благодаря мячам в заключительную треть матча. Едва ли такое было возможно при плохой физической подготовке.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Проблема с форвардом, но забили больше «Краснодара» и «Динамо»

С атакующими показателями тоже порядок. ЦСКА не использует владение как самоцель и рационально распоряжается моментами. Армейцы даже не в топ-8 по количеству касаний в штрафной соперника, что не мешает им создавать много и разными способами. Поэтому красно-синие забили больше «Краснодара» с Кордобой и «Динамо» с Тюкавиным.

Они среди лидеров по среднему количеству ударов в створ. Больше ожидаемых голов, чем у ЦСКА, только у «Спартака». Согласно xG, армейцы создали практически столько, сколько забили фактически. Следовательно, их результаты нельзя списать на случайные голы или большую долю везения. Аргумент для тех, кто считает выступления красно-синих удачным стечением обстоятельств или фартом.

Безусловно, в промежуточных итогах ЦСКА свою роль сыграли и не зависящие от клуба моменты — несложный календарь с шестью домашними встречами в девяти турах, где-то и удача, как в победе над «Зенитом». Тем не менее при совокупности всех навалившихся событий результат на табло. Игдисамов не боится менять схемы, ротировать состав и умеет заменять выбывших игроков. Неслучайность армейского взлета доказывает и статистика.

Чтобы держать команду на ходу, наставнику красно-синих понадобится еще один нетривиальный инструмент. Ключи и нитки уже нашлись. Очередь за скрепляющим коллектив суперклеем. Но это будет позже, а первая треть чемпионата показала, что армейцы способны удивить. От закономерности некоторых результатов удивление усиливается еще больше.