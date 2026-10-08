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ЦСКА не проиграл ни одного матча за 9 туров РПЛ-2026/27: как команде удается идти без поражений

У ЦСКА немало проблем. Почему армейцы еще ни разу не проиграли?

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Фото ПФК ЦСКА
Помогает ряд факторов.

Перед стартом сезона казалось, что чемпионские амбиции ЦСКА покинули чат. Подводных камней хватало: от эпидемии травм до неоднозначного трансферного окна, от тренера без опыта на уровне Премьер-лиги до очень молодого состава. Однако спустя девять туров армейцы среди лидеров РПЛ. Никто из тренеров красно-синих не начинал так мощно, как Дмитрий Игдисамов — 11 матчей без поражений в чемпионате с учетом прошлого розыгрыша.

В чем же секрет успешных результатов?

Тактическая работа Игдисамова

Первая треть чемпионата показала, что тактический арсенал Игдисамова не ограничивается привычным свистком, доской для схем и подсказками помощников. В его распоряжении довольно увесистая связка ключей, каждый из которых открывает нужную дверь. ЦСКА не играет в типичный для претендента на титул футбол и оборачивает такую стилистику в свою пользу.

Армейцы меньше всех из топ-5 клубов РПЛ владеют мячом (51,6%). Тенденция сознательного отказа от контроля особенно видна в трех последних турах. Против «Зенита» и «Рубина» — менее 40%, всего 51% с предпочитающей играть вторым номером Махачкалой. Эти цифры — отражение решения тренерского штаба. До шестого тура ЦСКА предпочитал схему с четырьмя защитниками, но затем перешёл на 3-4-3.

Таким образом, Игдисамов убил сразу нескольких зайцев. Во-первых, новичок Аззи и кто-то из пары Круговой/Рейс создают ширину и позволяют активнее задействовать фланги — сильную сторону команды образца этого сезона. Во-вторых, данное построение позволило победить в Петербурге благодаря своевременному отходу латералей в оборону.

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Наконец, перемены в обороне сказались на атаке. ЦСКА не обладает широким выбором нападающих. Стартовый центрфорвард — либо Гонду, либо Мусаев. Оба не блещут результативностью. Три мяча аргентинца и голевая засуха россиянина прозрачно намекают, что создавать остроту у ворот соперника необходимо другим, менее традиционным способом.

Поэтому Игдисамов максимально насытил среднюю линию, которая и конвертировала большинство ударов в голы. За девять туров забитыми мячами отличились сразу восемь армейцев, что говорит о разноплановости команды в завершении. Особенно стоит отметить роль Облякова. При новом тренере Иван получил больше свободы с мячом. Отсюда и четыре гола — лучший результат среди всех полузащитников РПЛ. И конечно, обостряющие передачи партнерам, три из которых уже привели к взятию ворот.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Молодежь, новички, физика

Помимо ключей, в багаже Игдисамова наверняка спрятаны иголка с нитками. По крайней мере, это объясняет умение специалиста латать дыры в ротации. По разным причинам ЦСКА не может рассчитывать на Акинфеева, Мойзеса, Баринова и Гайича. Час от часу не легче, ведь Кирилл Данилов получил повреждение в составе сборной и пропустил матчи против Ирана и Намибии. А Рейс дисквалифицирован на ближайший тур.

Хорошие результаты в сложившихся обстоятельствах — совокупность ряда факторов. Армейцы научились справляться имеющимися ресурсами. Игдисамов активно подключает хорошо известную по совместной работе в структуре клуба молодежь. Не просто так у ЦСКА самый юный состав Премьер-лиги (24,5 года).

Не обошлось и без точечных подписаний. Да, в трансферном контексте спортблок красно-синих принято ругать из-за отсутствия нового форварда, однако покупка Аззи уже позволяет на время закрыть позицию Мойзеса. Иван Олейников имеет шансы стать важным для полузащиты игроком, особенно с учетом вакантных мест в обремененном травмами составе. В последнее окно клуб потратил почти в четыре раза больше, чем заработал.

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Еще один залог успеха — хорошая физическая готовность. В прошлом сезоне данный пункт стал камнем преткновения, из-за которого Фабио Челестини преждевременно покинул Москву. Тогда армейцы тоже здорово начали, но затем наступил спад — всего 18 очков во второй половине чемпионата против 33 за стартовые 15 туров. Сумеет ли новый тренер извлечь уроки из работы предыдущего — покажет время, но пока Игдисамов справляется.

ЦСКА заметно прибавляет после перерыва, и это позволяет набирать очки. Так были добыты победы против «Факела» и «Зенита», создано ключевое преимущество в играх с «Локо» и «Динамо» Мх, спасена ничья с «Акроном». Во всех данных встречах красно-синие забивали во втором тайме, а временами добивались успеха благодаря мячам в заключительную треть матча. Едва ли такое было возможно при плохой физической подготовке.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Проблема с форвардом, но забили больше «Краснодара» и «Динамо»

С атакующими показателями тоже порядок. ЦСКА не использует владение как самоцель и рационально распоряжается моментами. Армейцы даже не в топ-8 по количеству касаний в штрафной соперника, что не мешает им создавать много и разными способами. Поэтому красно-синие забили больше «Краснодара» с Кордобой и «Динамо» с Тюкавиным.

Они среди лидеров по среднему количеству ударов в створ. Больше ожидаемых голов, чем у ЦСКА, только у «Спартака». Согласно xG, армейцы создали практически столько, сколько забили фактически. Следовательно, их результаты нельзя списать на случайные голы или большую долю везения. Аргумент для тех, кто считает выступления красно-синих удачным стечением обстоятельств или фартом.

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Безусловно, в промежуточных итогах ЦСКА свою роль сыграли и не зависящие от клуба моменты — несложный календарь с шестью домашними встречами в девяти турах, где-то и удача, как в победе над «Зенитом». Тем не менее при совокупности всех навалившихся событий результат на табло. Игдисамов не боится менять схемы, ротировать состав и умеет заменять выбывших игроков. Неслучайность армейского взлета доказывает и статистика.

Чтобы держать команду на ходу, наставнику красно-синих понадобится еще один нетривиальный инструмент. Ключи и нитки уже нашлись. Очередь за скрепляющим коллектив суперклеем. Но это будет позже, а первая треть чемпионата показала, что армейцы способны удивить. От закономерности некоторых результатов удивление усиливается еще больше.

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Дмитрий Игдисамов
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
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 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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