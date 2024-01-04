Источник: Ахметов продолжит карьеру в «Зените»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов продолжит карьеру в «Зените», сообщает Telegram-канал «Это футбол, брат!»

26-летний россиянин выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

До «Краснодара» Ахметов играл в «Рубине» и ЦСКА. На его счету 9 матчей за сборную России.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).