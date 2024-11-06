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Сегодня, 09:00

«Если «Зенит» сделает все правильно, то «Краснодару» продление Кордобы не поможет». Интервью Аршавина

Аршавин поделился мнением о шансах «Краснодара» на чемпионство
Артем Бухаев
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото Global Look Press
Заместитель генерального директора «Зенита» ответил на вопросы «СЭ».

5 ноября один из главных спикеров российского футбола Андрей Аршавин посетил марафон «Знание», где отвечал на вопросы школьников и студентов о своем пути в спорте, мотивации и покере на «Энфилде». А после ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

Сохранив Кордобу, «Краснодар» проявил чемпионские амбиции

— «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?

— Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.

— И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.

— Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.

— Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?

— Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. Продление Кордобы — шаг реально амбициозного клуба, идущего за золотом. Минус для «Краснодара» лишь один

— Как вам Алексей Батраков?

— Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.

— Батраков сейчас главный футболист лиги?

— Нет, главный — Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков — лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара».

Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я бы сейчас от сборной не отказывался. Никогда так не делал. Другие косили, а я — нет

— Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.

— Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

— Нужны ли такие игры?

— Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами.

— А футболистам сборной это нужно?

— Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое.

Сборная Брунея отправит на&nbsp;матч с&nbsp;Россией вторую команду. Бруней привезет в Россию вторую команду. Кажется, это даже хуже, чем сбор без матча

— Были разговоры, что Бруней может приехать полуосновным составом.

— Это плохо. Если так будет, то... Ничего тут не сделаешь. В РФС и так делают все, что могут.

— Вы понимаете игроков «Зенита», которые едут в сборную России, а не остаются на товарищеский матч с «Фенербахче»?

— А что делать? В паузу на матчи сборной они должны играть за национальную команду. Если бы я был игроком сейчас, от сборной бы не отказывался. Никогда не отказывался! Другие косили, а я — нет, ха-ха!

Защитник ЦСКА Виллиан Роша разговаривает с арбитром Алексеем Сухим.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник

— Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?

— У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан...

— На несколько матчей.

— Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Еще и схватил судью... Наверное, должен получить максимальное наказание.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть

— Такие ситуации не красят наш футбол?

— Красят или не красят, но такое бывает в каждом чемпионате. Раз в сезон такое происходит. Вы же хотите эмоций? Рано или поздно такое будет происходить. Не скажу, что это прям ужасно.

Алексей Батраков
Андрей Аршавин
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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