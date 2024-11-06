«Если «Зенит» сделает все правильно, то «Краснодару» продление Кордобы не поможет». Интервью Аршавина
5 ноября один из главных спикеров российского футбола Андрей Аршавин посетил марафон «Знание», где отвечал на вопросы школьников и студентов о своем пути в спорте, мотивации и покере на «Энфилде». А после ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
Сохранив Кордобу, «Краснодар» проявил чемпионские амбиции
— «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?
— Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.
— И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.
— Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.
— Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?
— Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу.
— Как вам Алексей Батраков?
— Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.
— Батраков сейчас главный футболист лиги?
— Нет, главный — Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков — лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара».
Я бы сейчас от сборной не отказывался. Никогда так не делал. Другие косили, а я — нет
— Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.
— Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?
— Нужны ли такие игры?
— Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами.
— А футболистам сборной это нужно?
— Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое.
— Были разговоры, что Бруней может приехать полуосновным составом.
— Это плохо. Если так будет, то... Ничего тут не сделаешь. В РФС и так делают все, что могут.
— Вы понимаете игроков «Зенита», которые едут в сборную России, а не остаются на товарищеский матч с «Фенербахче»?
— А что делать? В паузу на матчи сборной они должны играть за национальную команду. Если бы я был игроком сейчас, от сборной бы не отказывался. Никогда не отказывался! Другие косили, а я — нет, ха-ха!
Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник
— Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?
— У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша — какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан...
— На несколько матчей.
— Он ударил человека, а это дисквалификация больше чем на две игры. Еще и схватил судью... Наверное, должен получить максимальное наказание.
— Такие ситуации не красят наш футбол?
— Красят или не красят, но такое бывает в каждом чемпионате. Раз в сезон такое происходит. Вы же хотите эмоций? Рано или поздно такое будет происходить. Не скажу, что это прям ужасно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3