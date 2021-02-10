Селихов сыграл впервые за два года. Сможет ли он перезапустить карьеру в «Спартаке»?

Вратарь «Спартака» Александр Селихов наконец-то восстановился, сыграл на сборах, и ближайшие полгода станут во многом решающими в его карьере.

В последние годы Селихов стал полумифическим персонажем из далекой уже эпохи Карреры. Все помнят, как он вышел на замену в московском матче с «Ливерпулем» и помог «Спартаку» выстоять. Все помнят его замечательный сейв, когда он «отстегнул» руку в игре с «Севильей». Но это было очень давно, три с лишним года назад... Все уже настолько привыкли, что в воротах «Спартака» играет Максименко, что любое упоминание Селихова даже у болельщиков красно-белых вызывает реакцию вроде: «А он что, еще у нас?» Оно и понятно: последний официальный матч за основу красно-белых Селихов провел в апреле 2019-го. Почти два года прошло!

И пока Селихов лечился (осенью в программе «СЭ» на YouTube «Соколиная охота» он говорил о четырех операциях на ахилле!), про него пошла молва, что он чуть ли не спился. Была еще совершенно дурацкая история, когда он выложил потешное видео, как кто-то приезжает на поезде в его родной Орел без ботинок. И многие подумали, что это сам Селихов, мол, на своем бесконечном больничном даже ботинки пропил. Хотя даже больше на ту историю реагировали уже привычным: «О, Селихов! А он еще жив?»

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А Селихов жив. Он наконец-то восстановился, осенью поиграл за «Спартак-2», несколько раз попал в заявку первой команды. И вот, наконец, сыграл на сборах, выйдя на поле за основу впервые за 665 дней! Тайма с «Ригой» оказалось вполне достаточно, чтобы убедиться — Селихов снова в деле. По его воротам нанесли пять ударов, два из которых были очень опасными, и продвинутые статистики записали в актив Селихова два «суперсейва». И пока мы считали легионеров и определяли лишних с учетом скорого прихода Квинси Промеса, в «Спартаке» обострилась конкуренция за позицию первого номера.

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Хотя не уверен, что здесь уместно слово «конкуренция» в его привычном смысле. Скорее «появился еще один сильный вратарский вариант». Дело в том, что Тедеско очень консервативен в выборе состава и вряд ли будет дергать Максименко без какой-либо существенной причины. И, кстати, интересно будет посмотреть за молодым вратарем, когда за его спиной будет не Артем Ребров, ставший уже фактически тренером и личным ментором, а 26-летний голкипер, который уже был первым номером в этой команде. А дальше нужно понимать, что вратарская карьера — это во многом вопрос того, как ты пользуешься своим шансом.

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«Если до мая ничего не изменится, покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции», — сказал Селихов во время сборов. Абсолютно адекватные и правильные слова. Была информация, что его хотят арендовать уже этой зимой, разговор шел об АЕК, но вратарь, судя по всему, останется в команде. А это значит, что в «Спартаке» этой весной появится еще одна интересная сюжетная линия — как командная, так и личная.