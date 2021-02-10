Свои мнения о предстоящей реформе главного клубного турнира мира «СЭ» высказали владелец «Спартака» Леонид Федун и гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Напомним, какие изменения ЛЧ предлагает УЕФА:

— увеличить число участников группового турнира с 32 клубов до 36;

— упразднить отдельные группы. Все 36 команд соберут в единую таблицу, и они будут играть друг с другом по усеченной швейцарской системе;

— сейчас на групповом этапе каждый клуб проводит по шесть матчей, а в новой Лиге чемпионов их будет десять (пять домашних и пять гостевых). При этом никакой круговой системы: десять игр — десять различных соперников;

— после окончания группового этапа первые восемь команд выходят напрямую в плей-офф, а занявшие 9-24 места проведут дополнительный раунд за выход в 1/8 финала.

При этом четыре дополнительных места станут резервироваться на случай, если кто-то из грандов не попадет в ЛЧ. По одному из проектов расширится представительство именно топ-4 европейских лиг.

Федун: «Все члены УЕФА равны в правах. Дискриминации быть не должно»

— Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах, дискриминации и ущемления этих прав быть не должно, — заявил Федун. — Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные станут беднеть еще сильнее, — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам.

Леонченко: «Логично, что от России в новой Лиге чемпионов будет одна команда»

— Цели и стремление УЕФА абсолютно понятны, — сказал Леонченко. — Тем самым Европейский футбольный союз хочет обезопасить себя от создания топ-клубами альтернативного турнира, о чем говорится уже давно, — Суперлиги, G-14. Понятно, что реформы выгодны грандам. Иерархия прочно сложилась: спортивные и финансовые лидеры все дальше отрываются от остальных, и встречаться со «средним классом» и тем более с аутсайдерами им становится неинтересно — ни по чисто футбольным причинам, ни по денежным. Достаточно вспомнить, что «Црвена Звезда», «Стяуа», бравшие в свое время Кубок чемпионов, крепкие когда-то шотландские, скандинавские команды сейчас не то что не могут даже мечтать о победе в Лиге чемпионов, а просто в групповой стадии оказываются редко.

— Нам нужно принять такое положение вещей как данность, — продолжает Леонченко. — Результаты представителей РПЛ в двух последних розыгрышах еврокубков и при действующей системе отбросили Россию с шестого на седьмое место в таблице коэффициентов — мы уже потеряли одну прямую путевку в Лигу чемпионов и возможность пробиться туда через отбор для третьего призера. А если турнир окончательно станет элитным клубом, то логично, что от нашей страны там окажется только одна команда.

— Внутренняя конкуренция за нынешние полтора — назовем это так — и будущее одно место в Лиге чемпионов возросла до предела, что в очередной раз в существующей системе уже привело к росту цен на российских игроков. Что с этим делать? Не отказываясь от амбициозной и сложной задачи усиления наших позиций на европейской арене, заняться повышением спортивного качества внутреннего чемпионата и увеличения его коммерческой привлекательности, — заключил Леонченко.