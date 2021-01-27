«Молодой вратарь, взбудораживший страну Черного Паука». В Испании обратили внимание на Максименко

Испанское издание AS выпустило восторженный текст об Александре Максименко, в заголовке которого — отсылка ко Льву Яшину.

Испанское издание AS выпустило материал, посвященный голкиперу московского «Спартака» Александру Максименко. Автор статьи подчеркивает, что 22-летний вратарь провел уже почти 100 матчей в составе красно-белых и рассматривается как первый номер сборной России на ближайшие десять лет.

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К материалу приложено видео с лучшими сейвами Максименко и восторженными комментариями: «уверенный в себе не по годам», «способный вытащить любой матч», «любимец трибун». Под последним, судя по соцсетям, подпишутся не все болельщики «Спартака». Как бы то ни было, спартаковские статистики подсчитали, что Максименко провел уже больше матчей, чем Андрей Дикань и Стипе Плетикоса, и пропустил в них меньше мячей, чем главные претенденты на звание «лучший спартаковский вратарь после Филимонова».

Максименко сыграл за «Спартак» больше полных матчей, чем Плетикоса и Дикань, и пропустил в них меньше, чем Плетикоса и Дикань.

Угадайте, кто легенды, спасители и золотые кабаны, а кого надо гнать из команды, ибо бесперспективный отстой. — Alexey Z. Spectre (@LoonySpectre) January 26, 2021

Восточный опыт

Автор статьи обратил внимание на то, что испанские гранды уже приобретали вратарей из Восточной Европы. Во время чемпионата мира 2018 года «Реал» подписал 6-летний контракт с 19-летним Андреем Луниным из луганской «Зари». Тем летом украинец поиграл в статусных предсезонных турнирах, выходил против «Манчестер Юнайтед» и «Милана», а потом ожидаемо начались аренды. Первый сезон Лунин провел в «Леганесе», второй — в «Вальядолиде» (за который, впрочем, так и не сыграл), третий — в «Овьедо». И только перед стартом этого сезона в «Реале» решили, что Лунин нужен команде. На прошлой неделе вратарь провел первый официальный матч за клуб: это было то самое громкое поражение от «Алькояно» в Кубке Испании.

«Атлетико», в свою очередь, прошлым летом приобрел хорвата Иво Грбича, выиграв борьбу за него у «Вест Бромвича». Грбичу уже 25 лет, и очевидно, что его рассматривают как замену Яну Облаку. Словенец на сегодня — один из лучших голкиперов Европы, и можно ожидать, что в ближайшее время он за большие деньги уедет куда-нибудь в Англию. Грбич пока осваивается и перенимает опыт Облака. Его дебют также состоялся в Кубке страны, в матче против «Кардассара».

Севильский след

У Максименко уже есть яркая игра в Испании. Осенью 2017 года спартаковские дублеры провели сумасшедший матч в Севилье в Юношеской лиге УЕФА. Гостевой сектор на основной матч тогда был закрыт, и все красно-белые, заранее планировавшие выезд, пришли поболеть за молодых. Такая поддержка помогла «Спартаку» вытащить матч, в котором красно-белые проигрывали 1:3. Сравняв счет, спартаковцы практически в полном составе рухнули на газон и начали изображать невыносимые муки — таким был ответ на постоянные севильские провокации и симуляции. Подобный матч, естественно, не мог обойтись без драки, и в ней активнейшее участие принял и Максименко. Понятно, что севильские болельщики были крайне возмущены, и самая большая порция проклятий досталась как раз вратарю.

Символично, что фактически единственным нашим голкипером, выступавшим в Испании, был Ринат Дасаев, учитель Максименко. Был еще Евгений Плотников, но он провел всего лишь один матч за «Альбасете» в сезоне-1996/97. Так вот, именно Дасаев (игравший, кстати, за «Севилью») на просмотре в спартаковской академии отобрал щекастого мальчишку из Ростова. Максименко рассказывал, что у него тогда коленки тряслись, но он все равно постарался показать себя во всей красе на глазах у легенды.