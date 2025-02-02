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Сегодня, 15:45

Самые незаметные выборы. У Дюкова просто нет альтернативы

Дюков переизбран президентом Российского футбольного союза
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Президент РФС Александр Дюков
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о новом президенте РФС.

Сегодня президентом РФС на новый срок выбран Александр Дюков. Событие, которое не вызвало у болельщиков практически никаких эмоций. И это скорее комплимент для руководителя.

Быть первым лицом в нашем футболе — неблагодарное дело. Критиковали и ждали отставки практически всех: Вячеслава Колоскова, Виталия Мутко, Сергея Фурсенко, Николая Толстых... И выборные баталии были жаркие, и обсуждения. Сейчас — тишина. Ни альтернативы на выборах, ни возмущений по этому поводу.

Критика, конечно, остается — вообще без нее в нашем футболе невозможно, слишком разные интересы у множества субъектов: клубов, спонсоров, тренеров, агентов, болельщиков. Я уж не говорю о судействе — вечной нерешаемой проблеме, с которой бился не один великий ум, но решить не смог никто.

Удивительно, но Дюкову удается размеры критики РФС удерживать в рамках разумного, чтобы не перехлестывало. Поэтому и воспринимается продление его полномочий настолько спокойно.

Президент РФС Александр Дюков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все видят, что в детском футболе делается громадная работа с организацией турниров ЮФЛ, которую все специалисты в один голос хвалят. Региональные школы получили наконец серьезные регулярные соревнования, а не варятся в собственном соку, выезжая раз в три месяца на турниры.

РФС научился проводить мероприятия на высшем уровне, собирая аншлаги на самых проходных матчах сборной, как с каким-нибудь Брунеем. А финалы Кубка превратились в масштабное событие, даже если в «Лужниках» в решающем матче встречаются «Зенит» с «Балтикой».

Президент РФС Александр Дюков. Дюков — президент РФС еще на четыре года. Решение принято единогласно

Международная изоляция? Мы понимаем политическую ситуацию в мире и возможность повлиять на нее президента отдельной футбольной федерации.

Выбор соперников сборной? И тут РФС действует в узком поле, которое оставляет расписание официальных соревнований и все та же политика. Когда есть малейшая возможность заполучить интересного оппонента — играем с Сербией и Камеруном, нет — с Брунеем и Вьетнамом. А с «Зенитом», «Спартаком» и сборной легионеров не хочет уже Валерий Карпин — мы же помним, что у всех свои взгляды и представления.

Гегемония «Зенита»? Странно было бы Дюкова обвинять в том, что в Питере готовы вкладывать в клуб больше, чем соперники. А об админресурсе говорят больше по инерции — о громких закулисных решениях в пользу сине-бело-голубых давненько не слышно, да и арбитров в симпатиях к «Зениту» в этом сезоне никто особенно не подозревает.

Президент РФС Александр Дюков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нынешний президент РФС еще и политически заметная фигура. Тяжеловес. Показателен в этом плане приезд на выборы даже в нынешнее время и без интриги на голосовании двух директоров департаментов ФИФА и УЕФА. С приветами от президента ФИФА Джанни Инфантино и заверениями, что надеются на скорейшее возвращение России на международную арену. Формальность, на политику и они не повлияют, но все равно приятный штришок.

Александр Дюков. «В 2025-м жду возвращения наших клубов и сборной в официальные турниры». Дюков — об итогах года в российском футболе

Финансово футбольная федерация чувствует себя уверенно, плоды работы в зоне ответственности Дюкова заметны, явных поводов для замены руководителя, как и очевидной альтернативы, не видно. Отсюда одни из самых незаметных перевыборов в истории РФС. Или у вас есть на примете более сильный менеджер, который потащил бы российский футбол в светлое будущее?

Футбол
РФС
Александр Дюков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

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