Самые незаметные выборы. У Дюкова просто нет альтернативы
Сегодня президентом РФС на новый срок выбран Александр Дюков. Событие, которое не вызвало у болельщиков практически никаких эмоций. И это скорее комплимент для руководителя.
Быть первым лицом в нашем футболе — неблагодарное дело. Критиковали и ждали отставки практически всех: Вячеслава Колоскова, Виталия Мутко, Сергея Фурсенко, Николая Толстых... И выборные баталии были жаркие, и обсуждения. Сейчас — тишина. Ни альтернативы на выборах, ни возмущений по этому поводу.
Критика, конечно, остается — вообще без нее в нашем футболе невозможно, слишком разные интересы у множества субъектов: клубов, спонсоров, тренеров, агентов, болельщиков. Я уж не говорю о судействе — вечной нерешаемой проблеме, с которой бился не один великий ум, но решить не смог никто.
Удивительно, но Дюкову удается размеры критики РФС удерживать в рамках разумного, чтобы не перехлестывало. Поэтому и воспринимается продление его полномочий настолько спокойно.
Все видят, что в детском футболе делается громадная работа с организацией турниров ЮФЛ, которую все специалисты в один голос хвалят. Региональные школы получили наконец серьезные регулярные соревнования, а не варятся в собственном соку, выезжая раз в три месяца на турниры.
РФС научился проводить мероприятия на высшем уровне, собирая аншлаги на самых проходных матчах сборной, как с каким-нибудь Брунеем. А финалы Кубка превратились в масштабное событие, даже если в «Лужниках» в решающем матче встречаются «Зенит» с «Балтикой».
Международная изоляция? Мы понимаем политическую ситуацию в мире и возможность повлиять на нее президента отдельной футбольной федерации.
Выбор соперников сборной? И тут РФС действует в узком поле, которое оставляет расписание официальных соревнований и все та же политика. Когда есть малейшая возможность заполучить интересного оппонента — играем с Сербией и Камеруном, нет — с Брунеем и Вьетнамом. А с «Зенитом», «Спартаком» и сборной легионеров не хочет уже Валерий Карпин — мы же помним, что у всех свои взгляды и представления.
Гегемония «Зенита»? Странно было бы Дюкова обвинять в том, что в Питере готовы вкладывать в клуб больше, чем соперники. А об админресурсе говорят больше по инерции — о громких закулисных решениях в пользу сине-бело-голубых давненько не слышно, да и арбитров в симпатиях к «Зениту» в этом сезоне никто особенно не подозревает.
Нынешний президент РФС еще и политически заметная фигура. Тяжеловес. Показателен в этом плане приезд на выборы даже в нынешнее время и без интриги на голосовании двух директоров департаментов ФИФА и УЕФА. С приветами от президента ФИФА Джанни Инфантино и заверениями, что надеются на скорейшее возвращение России на международную арену. Формальность, на политику и они не повлияют, но все равно приятный штришок.
Финансово футбольная федерация чувствует себя уверенно, плоды работы в зоне ответственности Дюкова заметны, явных поводов для замены руководителя, как и очевидной альтернативы, не видно. Отсюда одни из самых незаметных перевыборов в истории РФС. Или у вас есть на примете более сильный менеджер, который потащил бы российский футбол в светлое будущее?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3