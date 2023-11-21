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Сегодня, 18:15

«Человек, который морально травмировал Петю Чеха». Яркие матчи Дзагоева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Константин Зырянов, Алан Дзагоев, Роман Павлюченко, Юрий Жирков и Александр Анюков.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
Алан ворвался в футбол в 2008-м и блеснул на ЧМ-2018.
Сегодня полузащитник Алан Дзагоев объявил о своем решении завершить игровую карьеру. Вспоминаем некоторые знаковые игры неординарного футболиста.

Уничтожение «Спартака»

17-летний Алан Дзагоев ворвался в российский футбол в сезоне-2008. Уже в своем третьем матче за ЦСКА в РПЛ атакующий полузащитник принял непосредственное участие в разгроме «Спартака» — 5:1!

Вот краткое описание результативных действий молодого хавбека в том дерби.

15-я минута. Малик Фати сфолил на Милоше Красиче у правой бровки. Дзагоев со штрафного подал на дальнюю штангу, удар Алексея Березуцкого головой пришелся в Вагнера, который, мгновенно сориентировавшись, с разворота переправил мяч в сетку. 0:1.

34-я минута. Сергей Ковальчук сфолил против Дзагоева. Последовал быстрый розыгрыш стандарта: Юрий Жирков отпасовал на Дзагоева, тот с угла штрафной внешней стороной стопы вырезал мяч Вагнеру — удар головой с 10 метров был неотразим. 0:2.

51-я минута. Моцарт сфолил против Красича. Дзагоев подал с правого фланга, Красич кивком головы отправил мяч в левый от Стипе Плетикосы угол. 0:4.

«СЭ» выставил Дзагоеву высокую оценку — 7,5 балла.

Алан неохотно говорил о своих успехах и признавал, что пока еще физически не до конца готов к матчам такого уровня:

— Я еще не готов к таким нагрузкам, да и скорости совсем не те, что в юношеском футболе. Меня пока не хватает на два тайма, я и сам об этом знаю.

«Новый Бекхэм для «Реала»?»

В конце 2008 года Дзагоев продолжал сверкать. Через 12 дней после своего дебюта в сборной (игра против Германии) он навел шороха в Кубке УЕФА. В матче группового турнира против «Депортиво» (3:0) хавбек уже к 12-й минуте оформил дубль. Его крученый удар со штрафного в дебюте встречи пришелся точнехонько в «девятку»! Через три минуты армейцам удалась классная атака. Вагнер с легкостью избавился от опеки одного защитника, потом обыграл другого, продвигаясь к воротам вдоль лицевой линии. После этого бразилец выдал отличный пас Дзагоеву, который в касание переправил мяч в сетку.

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Забив, Дзагоев не успокоился. Отдал, не глядя, классный пас шведкой Вагнеру. Во втором тайме от линии ворот блестяще отпасовал Алдонину, после чего был создан голевой момент. А на исходе первого едва не свел с ума Лужники «финтом Зидана». До конца он, правда, не удался: обернувшись вокруг своей оси, полузащитник в последний момент чуть отпустил мяч.

Вдохновенная игра молодого хавбека не могла пройти мимо испанских СМИ. Авторитетное издание Marca после крупной победы армейцев посвятило Дзагоеву материал на первой полосе: «Новый Бекхэм для «Реала»?»

«Дзагоев, новая русская жемчужина, — в списке возможных приобретений «Реала». Он блеснул, забив два гола-красавца в ворота «Депортиво», — говорилось в статье.

Но до какой-то конкретики дело не дошло.

«Он морально травмировал самого Петю Чеха!»

Свой самый яркий матч за сборную России Алан провел на чемпионате Европы-2012.

Перед стартовой игрой в группе против Чехии (4:1) корреспондент «СЭ» писал:

«Алан — парень талантливый, умеет практически все. Нечитаемую передачу отдать — пожалуйста. Точно пробить — будьте любезны. Да и отпахать на поле от свистка до свистка всегда готов. Одна беда — собрать свои лучшие качества в кулак, чтобы побольнее ударить соперника, у армейца получается далеко не всегда: то одного не хватало, то другого».

В матче с чехами получилось все! Именно полузащитник ЦСКА положил начало разгрому.

На 15-й минуте Дзагоев, оставивший не у дел в центре поля сразу двух соперников, разогнал атаку сборной России. Ее продолжил Зырянов, выполнивший искусный навес на Кержакова. Последовал удар головой в противоход вратарю. Штанга — и успевший из середины поля Дзагоев метров с 12 мощным выстрелом едва не порвал сетку за спиной победителя Лиги чемпионов Петра Чеха.

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 — Сам не понял, что произошло с чехами в центре поля в том эпизоде, — рассказывал Дзагоев после игры. — Они столкнулись друг с другом, моего участия в этом не было. Более того, в том эпизоде мне откровенно повезло: уже почти отпустил мячик, и тут соперники синхронно падают. Так что мяч опять под полным моим контролем.

— Когда мяч после удара Кержакова отлетел от штанги к вам, успели просчитать, куда бьете? Ведь щель между Чехом и защитником была не так уж и велика.

— Да нечего там было считать — надо было бить на силу в ворота.

На 79-й минуте армеец после паса вышедшего на замену Павлюченко оформил дубль, вколотив мяч под перекладину.

— Трудно обороняться, когда мяч оказывается у Аршавина или Дзагоева, — грустно констатировал после разгрома Томаш Росицки.

—  Уже видели, как вас превозносят в интернете, причем не только в российском? Вот уже и в «Манчестер Сити» сватают, — спросили Дзагоева через два дня после яркой победы.

— Стараюсь не обращать на это внимания. Стоит провести неудачный матч — сразу услышишь вещи прямо противоположные. В любом случае мы еще ничего, кроме одного матча, не выиграли, путь наш только начинается.

— В сборной есть признанные лидеры — они не начнут ревновать вас, такого молодого да раннего?

— Нет. Подначивают, конечно, больше обычного — но по-доброму. Вот, мол, человек, который морально травмировал самого Петю Чеха!

Триумф и трагедия в золотом матче-2016

21 мая 2016 года ЦСКА в последний раз на сегодняшний день стал чемпионом России. В Казани команда Леонида Слуцкого с минимальным счетом одолела «Рубин». Золотой гол на счету Дзагоева. На 19-й минуте, воспользовавшись несогласованностью в действиях казанских защитников, Алан резко ушел от Бегстрема и не оставил шансов Рыжикову — 1:0!
Через два дня после виктории армейцев стало известно, что Дзагоев не сыграет на чемпионате Европы-2016.

«Футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Характер травмы не позволяет Дзагоеву принять участие в Euro-2016», — говорилось в заявлении пресс-службы РФС.
Алан получил травму на 71-й минуте в единоборстве с хавбеком «Рубина» Цакташем, после чего, впрочем, доиграл матч до конца. Вылечить повреждение за три недели, оставшиеся до Euro-2016, было нереально...

— Как Дзагоев доиграл 20 минут с травмой? — спросили Слуцкого через три дня после золотого матча.

— На адреналине. Ему было больно не до такой степени, что невозможно терпеть. Когда решающий матч, то не обращаешь внимания на такие мелкие, как тебе кажется, ушибы. Только, как оказалось, это был перелом...

— Зачем же Дзагоев танцевал лезгинку в самолете?

— Это то же самое, что кульбит Оланаре. Никакого отношения одно к другому не имеет — перелом уже есть. Форвард со своей травмой ходил на базу, может жить полноценной жизнью, как и Дзагоев. Если Алану в ближайший месяц нужно будет исполнить лезгинку, то проблем не возникнет. Но играть в футбол на своем уровне он не сможет. Есть повреждения, с которыми люди спокойно живут, но выходить на поле не могут.

Навес на Марио

Зато Дзагоев сыграл на домашнем чемпионате мира, подарив надежду всей стране на выход сборной России в полуфинал.

Станислав Черчесов бросил армейца в бой против хорватов на 102-й минуте четвертьфинального поединка, когда наша команда уступала в счете — 1:2. Этот ход тренера оправдал себя на сто процентов. На 115-й минуте Дзагоев идеально навесил со штрафного на голову Марио Фернандесу — 2:2! Увы, в серии пенальти хорваты оказались удачливее.

— Вообще на тренировках мы наигрывали стандарт по-другому, — вспоминал свой голевой навес Дзагоев. — Наш игрок должен был отойти на подбор, так как хорваты обычно играли зону и располагались в штрафной, и бьющий отдавал ему пас под удар. Была уже мысль отдать Сереже Игнашевичу, но тут я заметил, что на него посматривает Лука Модрич. Пас мог быть перехвачен, а мы могли получить контратаку. Я сделал ложный замах, Модрич двинулся к Игнашевичу, и пришлось делать подачу, которая оказалось голевой. Я не побежал сразу радоваться — просто ошалел. Потом увидел, как к нам по диагонали со страшной скоростью несется Володя Габулов. Картина нереальная: с одной стороны, страшно, как он бежит, а с другой — смешно! Так несся, что Усейн Болт точно остался бы позади. Сразу после гола появилось желание забить еще раз, чтобы не доводить дело до 11-метровых. У Зобнина был даже шанс, но не получилось. Мне кажется, дай нам еще минут пять, на эмоциях могли бы додавить соперника.

Алан Дзагоев
Сборная России по футболу
Сборная Чехии по хоккею
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
4
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 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
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7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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