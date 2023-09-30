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Зырянов: «Целенаправленно не пытался убить в себе игрока»

Алина Савинова
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Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о трансформации после завершения карьеры футболиста.

— Сложно было убить в себе игрока и стать тренером?

— Хороший вопрос. У нас была предыгровая тренировка, я все занятие провел с командой на футбольном поле и тренировался вместе с ней. Убил в себе игрока или не убил в себе игрока — тут двояко, потому что вы, журналисты, непонятно, что имеете в виду под этим термином. Целенаправленно я не пытался убить в себе игрока. Просто став тренером, начинаешь смотреть на игру по-другому. Без этого никак, — приводит «РБ Спорт» слова Зырянова.

Будучи игроком, Зырянов выступал за «Торпедо», «Амкар» и «Зенит», вместе с которым стал трехкратным чемпионом России. За сборную России он провел 51 матч, в которых забил семь голов. На его счету «бронза» Евро-2008.

После окончания карьеры игрока Зырянов работал в «Зените-2», а также тренировал молодежный состав петербургского клуба. В октябре 2022 года он был назначен главным тренером новороссийского «Черноморца».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-zy-ryanov-tselenapravlenno-ne-py-talsya-ubit-v-sebe-igroka/
Константин Зырянов
Футбол
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 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
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 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
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