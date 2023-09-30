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Сегодня, 19:57

Галактионов заявил, что против Пиняева стали играть серьезнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 10-го тура РПЛ против «Пари НН» заявил, что полузащитник Сергей Пиняев сталкивается с более ожесточенным сопротивлением, из-за чего показывает меньшую результативность.

«С уходом Камано и Изидора мы стали нуждаться в игроках в атаку, тем более мы часто играем против команд, играющих в три центральных защитника. Самошников хорошо справился с более атакующей ролью, посадил на желтую карточку соперника, поэтому его игрой я доволен. «Пари НН» очень хорошо и компактно оборонялся в первом тайме, нам не хватало движения мяча вперед. Как только мы избавились от ненужных поперечных передач, то все наладилось. Пиняев? Он мог играть острее, но свою работу сделал в полном объеме. Стоит отметить, что против него стали готовиться более серьезно, его игру разбирают, в матче накрывают вдвоем-втроем, поэтому ему не так просто сейчас играть», — приводит слова Галактионова «Газета.Ru».

18-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил один год и отдал три результативные передачи.

«Локомотив» с 18 очками вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Игра пройдет 7 октября.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/30/21399247.shtml
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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