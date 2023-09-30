Галактионов заявил, что против Пиняева стали играть серьезнее

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 10-го тура РПЛ против «Пари НН» заявил, что полузащитник Сергей Пиняев сталкивается с более ожесточенным сопротивлением, из-за чего показывает меньшую результативность.

«С уходом Камано и Изидора мы стали нуждаться в игроках в атаку, тем более мы часто играем против команд, играющих в три центральных защитника. Самошников хорошо справился с более атакующей ролью, посадил на желтую карточку соперника, поэтому его игрой я доволен. «Пари НН» очень хорошо и компактно оборонялся в первом тайме, нам не хватало движения мяча вперед. Как только мы избавились от ненужных поперечных передач, то все наладилось. Пиняев? Он мог играть острее, но свою работу сделал в полном объеме. Стоит отметить, что против него стали готовиться более серьезно, его игру разбирают, в матче накрывают вдвоем-втроем, поэтому ему не так просто сейчас играть», — приводит слова Галактионова «Газета.Ru».

18-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил один год и отдал три результативные передачи.

«Локомотив» с 18 очками вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Игра пройдет 7 октября.