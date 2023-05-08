Зырянов: «Семак — самый лучший тренер России, а «Зенит» — самая сильная команда»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на досрочное чемпионство петербургской команды в РПЛ.

«Я, во-первых, поздравляю Сергея Богдановича Семака. Он самый лучший тренер России. Я ему вчера написал, поздравил его. И, естественно, «Зенит» — самая лучшая и сильная команда. Они это доказывали на протяжении всего сезона. Самая стабильная и самая играющая команда РПЛ. Результат закономерен», — приводит Metaratings.ru слова Зырянова.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.