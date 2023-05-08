Андрей Мостовой — о памятнике Семаку за пять чемпионств: «Он очень близок к этому»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился с «СЭ» эмоциями от третьего в карьере золота чемпионата России.

— Этот сезон — лучший в твоей карьере?

— По цифрам — наверное, да: по голам, по результативным передачам. С командной точки зрения тоже очень сильный сезон. Мы стабильно провели весь чемпионат, шли ровно, поэтому в этом году были максимально спокойны и заслуженно победили. Не было никакого проседания, старались не опускаться ниже определенного уровня. Да, случались такие матчи, как с «Ахматом» дома, когда было необязательное поражение. Но чаще всего сохраняли высокую планку.

— Это сильнейший «Зенит» за то время, что ты играешь тут?

— Я в команде три года, и за этот отрезок, думаю, да, самый сильный. В этом сезоне у нас собралась прямо мощная команда.

— Сергей Богданович пять лет в «Зените» и каждый раз приводит команду к чемпионству. Как думаешь, когда-нибудь ему за это достижение поставят памятник?

— Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом.