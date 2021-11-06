Зуев вернулся в общую группу «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что полузащитник Александр Зуев вернулся к работе в общей группе.
«Уремович, который не смог сыграть с ЦСКА, работает в общей группе. Из футболистов, которые не были в заявке с ЦСКА, в общую группу еще присоединился Зуев», — цитирует официальный сайт «Рубина» Слуцкого.
В сезоне-2021/22 Зуев принял участие в 3 матчах «Рубина» и не отличился результативными действиями. 25-летний россиянин получил травму в первой игре 3-го отборочного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:0), который состоялся 5 августа.
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Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-budem-gotovitsya-v-kazani
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