Зорин недоволен игровым временем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может покинуть команду, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 20-летний россиянин недоволен количеством игрового времени. Он рассматривает возможную аренду в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Зорин провел на поле 55 минут в двух матчах РПЛ. В Кубке России на его счету гол и три результативные передачи в 4 встречах.