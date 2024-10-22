Камоцци: «Переход Кордобы в «Спартак» стал бы фантастической сделкой»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе форварда «Краснодара» Джона Кордобы в московский клуб.

«Кордоба провел великолепный матч против «Спартака», это суперигрок. Его трансфер в «Спартак»? Его переход стал бы фантастической сделкой», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний колумбиец провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.