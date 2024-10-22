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Сегодня, 01:44

Пруцев может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев недоволен количеством игрового времени в команде, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 24-летний россиянин рассматривает возможный уход из московского клуба в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Пруцев провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил один гол.

Источник: Metaratings
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
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 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
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 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
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12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
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 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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