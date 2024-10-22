Пруцев может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев недоволен количеством игрового времени в команде, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 24-летний россиянин рассматривает возможный уход из московского клуба в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Пруцев провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил один гол.