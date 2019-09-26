Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассказал, в каком случае сербские футболисты оставались бы на родине.

— В топ-чемпионатах играют около 170 сербов и еще множество сербов в мире — наверное, футболистов у нас даже больше, чем обычных людей, — сказал серб в интервью Youtube-каналу КраСава. — У нас только 2 топ-клуба, поэтому каждый проявивший себя игрок старается уехать за границу. Если бы у нас были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).