«Золотой гол» Эдера. Португалец принес «Локомотиву» первое чемпионство за 14 лет

5 мая 2018 года «Локомотива» Эдер забил победный мяч в матче 29-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

После этой победы московская команда за тур до конца обеспечила себе победу в турнире в третий раз в истории. После матча с «Зенитом» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что выпустил Эдера на замену на фарт.

Эдер забивает золотой гол, который принёс «Локомотиву» чемпионство: pic.twitter.com/nGDnrWCaJH — Матч ТВ (@MatchTV) May 5, 2018

Эдер в июле 2016 года также забил решающий гол в финале Евро-2016 в ворота сборной Франции (1:0), который принес португальцам золотые медали европейского чемпионата.