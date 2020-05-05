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«Золотой гол» Эдера. Португалец принес «Локомотиву» первое чемпионство за 14 лет

11:30
Эдер и Юрис Семин. Фото Дарья Исаева.
Эдер и Юрис Семин. Фото Дарья Исаева.
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5 мая 2018 года «Локомотива» Эдер забил победный мяч в матче 29-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

После этой победы московская команда за тур до конца обеспечила себе победу в турнире в третий раз в истории. После матча с «Зенитом» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что выпустил Эдера на замену на фарт.

Эдер в июле 2016 года также забил решающий гол в финале Евро-2016 в ворота сборной Франции (1:0), который принес португальцам золотые медали европейского чемпионата.

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