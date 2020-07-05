Сразу после матча «Краснодар» — «Зенит», который, к слову, может стать золотым для питерцев, проведем стрим на Youtube-канале «СЭ».

С вами все острые события тура обсудят Дмитрий Симонов, Вячеслав Короткин и Наталья Юрина.

Темы:

— Домашнее крушение «Спартака» в матче с «Тамбовом»;

— Что делать с Тедеско?

— Что вообще происходит внутри «Спартака»?

— «Локо» Николича не смог разобраться с «Сочи»;

— Вторая подряд победа ЦСКА Гончаренко;

— Чалов забил (!) впервые с ноября;

— Конечно, поговорим и о судействе.