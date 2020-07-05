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Золото «Зенита», шанс «Краснодара», кошмар Тедеско, вторая победа Гончаренко. Live — в 22:30

5 июля 2020, 22:11
Золото «Зенита», шанс «Краснодара», кошмар Тедеско, вторая победа Гончаренко. Фото "СЭ"
Золото «Зенита», шанс «Краснодара», кошмар Тедеско, вторая победа Гончаренко. Фото "СЭ"
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Сразу после матча «Краснодар» — «Зенит», который, к слову, может стать золотым для питерцев, проведем стрим на Youtube-канале «СЭ».

С вами все острые события тура обсудят Дмитрий Симонов, Вячеслав Короткин и Наталья Юрина.

Темы:
— Домашнее крушение «Спартака» в матче с «Тамбовом»;
— Что делать с Тедеско?
— Что вообще происходит внутри «Спартака»?
— «Локо» Николича не смог разобраться с «Сочи»;
— Вторая подряд победа ЦСКА Гончаренко;
— Чалов забил (!) впервые с ноября;
— Конечно, поговорим и о судействе.

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